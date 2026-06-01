Chứng khoán hôm nay mới nhất 1/6: Vùng 1.925 điểm là "chìa khóa" mở ra dư địa tăng mới cho VN-Index?

Kết thúc tuần qua, chỉ số đại diện sàn TP.HCM là VN-Index kết phiên trong trạng thái gần như đứng yên khi chỉ giảm nhẹ 0,01%, tạm dừng ở mốc 1.863,49 điểm; tính chung cả tuần, chỉ số này đã mất đi 0,73%.

Trái ngược với sự ảm đạm đó, HNX-Index tiếp tục duy trì đà hưng phấn bằng một phiên bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 3,28%. Trong khi đó, rổ cổ phiếu vốn hóa vừa thuộc VNMID-Index lại là tâm điểm tiêu cực khi lao dốc mạnh nhất, giảm tới 0,92%. Về mặt dòng tiền, giá trị giao dịch trên sàn HoSE không ghi nhận sự biến động so với ngày trước đó.

Nhóm dầu khí trở thành bệ đỡ vững chắc nhất cho VN-Index khi mang lại tới 4,72 điểm cộng, trong đó công lớn thuộc về GAS với mức tăng áp chót biên độ 6,98% (+2,92 điểm) và BSR (+1,33 điểm). Bên cạnh đó, ngành thực phẩm và đồ uống cũng giao dịch tích cực nhờ lực đẩy từ MCH, mang về thêm 1,28 điểm; ngành du lịch và giải trí cũng đóng góp nhẹ 0,77 điểm vào chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, làn sóng chốt lời đổ dồn vào nhóm ngân hàng, khiến ngành này trở thành gánh nặng lớn nhất khi lấy đi 3,40 điểm của VN-Index, dẫn đầu bởi sắc đỏ tại VCB (-1,27%) và BID (-1,18%). Ngành bất động sản cũng rơi vào trạng thái ảm đạm và làm sụt giảm 1,27 điểm của chỉ số, chủ yếu do áp lực từ VHM (-1,48%), bất chấp những nỗ lực nâng đỡ từ VIC và VPL.



Về phía dòng vốn quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa dừng đà tháo chạy khi tiếp tục bán ròng hơn 751 tỷ đồng tính trên toàn thị trường. Lực bán của khối ngoại đổ dồn vào các mã như CTG (93 tỷ đồng), VHM (81 tỷ đồng) và VPB (71 tỷ đồng). Tuy nhiên, họ vẫn âm thầm giải ngân mua ròng ở một vài cổ phiếu khác, tiêu biểu là MSB (93 tỷ đồng), GAS (49 tỷ đồng) và NVL (31 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 1/6: Tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới

Nhận định tuần qua, các chuyên gia Chứng khoán Yuanta cho biết, chỉ số VN-Index biến động hẹp trong phiên cuối tuần với cung cầu ở trạng thái cân bằng phản ánh đà giảm suy yếu trong các phiên cuối tuần. Đồng thời, đồ thị giá đang phản ứng tích cực tại 1952 điểm cho thấy cấu trúc tăng giá vẫn được đảm bảo. Chỉ báo tâm lý vẫn đang neo ở vùng thấp trong khi chỉ báo động lượng cũng đang về vùng trung tính sau giai đoạn tăng mạnh. Với hành động giá gần đây, chúng tôi cho rằng chỉ số đang trong nhịp tích lũy lành mạnh và sẽ sớm quay lại đà tăng trong tuần tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và mua mới ở nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng quốc doanh, Vingroup, Chứng khoán, Dầu khí…

Chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng), chuyên gia cho rằng chỉ số VN-Index có tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp nhưng thanh khoản giảm dần. Đồng thời, đồ thị giá đang tích lũy trong xu hướng tăng trung hạn đang duy trì và còn tiếp tục. Vùng 1940-1970 điểm đang là mục tiêu ngắn hạn cho nhịp tăng. Do đó, NĐT trung hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ. Thanh khoản giảm so với phiên trước và thấp hơn trung bình 20 phiên, phản ánh trạng thái thận trọng của cả bên mua và bên bán.

Xét về cấu trúc vận động, xu hướng tăng chủ đạo của chỉ số vẫn được bảo toàn với các mức hỗ trợ đã được thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, vùng kháng cự 1.925 điểm, tương ứng với mức đỉnh cũ, vẫn đang là rào cản tâm lý quan trọng; việc chinh phục thành công mốc điểm này sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, trong khi diễn biến đi ngang kéo dài dưới ngưỡng cản này có thể làm suy yếu động lực tăng giá của thị trường.

Trước mắt, đây được kỳ vọng là nhịp điều chỉnh và tích lũy lành mạnh trong xu hướng tăng hiện hữu. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ và quản trị rủi ro chủ động; việc mua mới chỉ nên tiến hành sau khi có sự chọn lọc kỹ lưỡng. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để tăng tính linh hoạt khi chỉ số có sự xác nhận rõ nét về xu hướng.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nêu, ngày giao dịch cuối tuần kết thúc với diễn biến phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành tiếp tục được duy trì trong bối cảnh thanh khoản giao dịch liên tục ở mức thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 phiên. Dòng tiền chỉ tập trung ở một số nhóm ngành đặc thù như Dầu khí với sắc tím tới từ “ông lớn” GAS và một số cái tên sở hữu những câu chuyện riêng lẻ hấp dẫn như MSB, ACB (Ngân hàng). Xét trên biểu đồ tuần, tình trạng “cưa chân bàn” kéo dài khiến các cổ phiếu trong danh mục của đa số nhà đầu tư sở hữu mức hiệu suất kém khả quan và những kỳ vọng dở dang về cú uptrend của VN-Index đành nhường lại cho tháng 6.



“Trong bối cảnh “thiếu cầu”, dòng tiền khó có khả năng “dễ dãi” đối với tất cả các nhóm ngành trên thị trường và có lẽ chỉ cần nhà đầu tư giữ được sức mua đã là thành công trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và chưa vội quay trở lại vị thế mua mới trong bối cảnh tình trạng thanh khoản thấp vẫn còn tiếp diễn và sẽ chọn lọc kỹ lưỡng những nhóm ngành có tín hiệu củng cố xu hướng trước khi thị trường cân bằng trở lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Về mặt kĩ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu bẻ ngang sau một giai đoạn điều chỉnh giảm liền trước, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 1.850 - 1.860 điểm trong những phiên gần đây.

Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1.840 - 1.850 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất. Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát dải Bollinger band dưới và đã có sự hồi phục nhất định trong phiên chiều. Do đó, nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1.870 điểm.