Chứng khoán hôm nay mới nhất (1/7): Sẽ điều chỉnh sau khi chạm 1.890 điểm, có thể tận dụng rung lắc gia tăng tỷ trọng

Khép lại phiên giao dịch ngày 30/6 – phiên chốt số cho quý II, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng nhẹ 5,04 điểm (tương đương 0,27%), neo thành công ở mốc 1.860,01 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 19.383 tỷ đồng (tương ứng khối lượng khớp lệnh hơn 505 triệu đơn vị, tăng 13,6% so với phiên trước đó).

Mặc dù sắc xanh được duy trì, bức tranh thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi số lượng mã tăng và giảm gần như tương đương.

Điểm sáng Bất động sản: Nhóm cổ phiếu "đất cát" đóng vai trò bệ đỡ lớn cho chỉ số chính nhờ lực kéo từ các trụ lớn như VIC (+1,29%), VHM (+1%), VRE (+1,06%) và KBC (+1,84%).

Điểm tối Dầu khí & Khối ngoại: Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh bao phủ nhóm năng lượng (BSR, PVS, PLX...). Cùng với đó, khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi rút vốn khi bán ròng thêm gần 1.200 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất 1/7, đa số các chuyên gia từ các công ty chứng khoán đều đồng thuận rằng thị trường đang ở trạng thái trung tính

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất, các CTCK đưa ra cái nhìn thận trọng nhưng không thiếu cơ hội. VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục thử thách vùng 1.860 điểm trong trạng thái phân hóa mạnh, tạo điều kiện cho chiến lược tích lũy cổ phiếu ở các nhịp điều chỉnh.



Hệ thống phân tích của CSI đánh giá rất tích cực về việc VN-Index giữ vững sắc xanh trong phiên chốt quý. Xu hướng phục hồi từ đáy đang dần được định hình khi dòng tiền và chất lượng thị trường có sự cải thiện đáng kể, mở ra nhiều cơ hội đầu tư rõ nét hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại. Đồng thời, có thể tận dụng các nhịp rung lắc kỹ thuật của thị trường chung để gia tăng tỷ trọng một cách chủ động tại các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận (sau khi đã có vị thế mua thăm dò ở các phiên trước).

Đồng quan điểm với sự cải thiện của dòng tiền, CTCK Asean nhận định, về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.860 điểm, duy trì trên các đường MA10 và MA20 với nến xanh thân ngắn cho thấy bên mua chiếm ưu thế nhẹ nhưng thiếu sự đồng thuận về động lượng.

Mặc dù chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày, sự phân kỳ giữa RSI ở ngưỡng 55 và MFI suy yếu về 44 phản ánh dòng tiền chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại các phiên tới.

Trong bối cảnh này, chiến lược tối ưu là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, trong đó nhà đầu tư ngắn hạn cần tránh mua đuổi, tập trung giao dịch theo biên độ 1.860-1.890 điểm và ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, hoặc các nghị quyết thúc đẩy kinh tế.

Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ để giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công.



Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index đang biến động quanh MA9 phiên với thanh khoản thấp. Đồ thị giá đang có dấu hiệu bước vào nhịp tích lũy và điều chỉnh sau khi chạm tới vùng 1.890 điểm. Độ rộng thị trường có sự cải thiện nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp trong khi chỉ báo động lượng TSI đang có sự suy yếu.

“Chúng tôi thiên về kịch bản chỉ số sẽ tiếp tục lùi về MA20 phiên trong thời gian tới. Chỉ số đang có tín hiệu suy yếu và có thể tiếp diễn nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới và có thể cơ cấu danh mục ở nhịp hồi phục của thị trường”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

Một số cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 1/7/2026:

VPB (VPBank): Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 30.800 đồng/cp sau thông tin ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế lớn trị giá 1,44 tỷ USD.

MWG (Thế Giới Di Động): Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 114.600 đồng/cp nhờ kỳ vọng lộ trình niêm yết riêng lẻ mảng Điện Máy Xanh lên HoSE vào tháng 8.

GEG (Điện Gia Lai) & PC1: Nhóm cổ phiếu ngành Điện và Năng lượng tái tạo đang thu hút dòng tiền ngắn hạn nhờ các dự án hạ tầng lớn được kích hoạt vào đầu quý III.