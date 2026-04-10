Chứng khoán hôm nay mới nhất 10/4: Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường

Vừa qua, thị trường có phiên điều chỉnh trở lại sau phiên tăng mạnh liền trước. Lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn nhưng nhìn chung các chỉ số giảm nhẹ. Đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -1,13%, VN30-Index -0,83%, HNX-Index -0,92%, UPCoM-Index -0,16%. Giá trị giao dịch sụt giảm.

Sắc đỏ lan rộng nhưng áp lực kéo lùi chỉ số chủ yếu do VIC -2,74% khi cổ phiếu này đã lấy đi hơn 6 điểm của chỉ số. Ngoài ra, VPL -5,88%, VCB -1,33%, BID -2,05%, VHM -0,81% cũng góp phần ảnh hưởng tiêu cực.

Ở chiều ngược lại, NVL 6.03% tiếp tục tăng mạnh cùng với HPG 0,89%, LPB 1,05%, TCB 0,65%, GEX 3,32%, PNJ 2,8% hỗ trợ cho chỉ số.

Về nhóm ngành, nhóm Ngân hàng có diễn biến phân hóa trong khi Thép, Bất động sản thương mại mạnh hơn thị trường chung hôm nay.

NĐT nước ngoài bán ròng với con số 2.473 tỷ đồng trong đó VPL 3.284 tỷ chủ yếu là giao dịch thỏa thuận cùng với VHM 103 tỷ, BID 88 tỷ dẫn đầu danh sách bán ròng. Ngược lại, HPG 482 tỷ, VIX 68 tỷ, RXV 68 tỷ là các mã đứng đầu danh sách mua ròng bởi khối ngoại.

Theo Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy lực bán không mạnh. Vùng 1.726-1.730 điểm đang là hỗ trợ cho chỉ số và chỉ số có thể sẽ biến động hẹp tích lũy trong phiên. Nhìn chung, chỉ số vẫn đang củng cố đà tăng với vùng 1.760-1.775 điểm sẽ được hướng tới. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá tại khu vực trên khi khả năng rung lắc sẽ diễn ra tại đây.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), mặc dù thị trường có thể tiếp tục tăng điểm, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể chốt lời các vị thế sẵn có ở nhịp tăng và hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nêu quan điểm, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó. Thanh khoản giảm so với phiên liền trước nhưng vẫn cao hơn trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng, khiến chỉ số gặp khó tại vùng kháng cự 1.750 – 1.753 điểm (MA50, MA100).

Dù vậy, theo quan điểm kỹ thuật, xu hướng được kỳ vọng phục hồi với mục tiêu quanh 1.850 điểm. Các nhịp điều chỉnh hiện tại có thể tạo cơ hội giải ngân, với điều kiện chỉ số giữ vững mốc hỗ trợ 1.700 điểm.

Nhà đầu tư cân nhắc tiếp tục nắm giữ và mua chọn lọc các cổ phiếu có xu hướng tích cực; đồng thời chủ động hạ tỷ trọng nếu chỉ số đánh mất ngưỡng 1.700 điểm để kiểm soát rủi ro.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, sau nhịp tăng bứt phá ấn tượng ở phiên trước, VN-Index quay đầu giảm hơn 19 điểm, phản ánh trạng thái hạ nhiệt của tâm lý hưng phấn trên thị trường. Dù vậy, thanh khoản suy giảm so với phiên trước cho thấy lực bán không quá quyết liệt tại vùng giá hiện tại.

Diễn biến điều chỉnh chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở nhóm Vingroup và các cổ phiếu ngành ngân hàng, trong khi nhiều nhóm ngành khác vẫn giữ được sự ổn định tương đối.

Trong các phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co mạnh quanh vùng 1.750 điểm nhằm kiểm định lại cán cân cung – cầu. Nếu chỉ số thành công vượt qua vùng giá này đồng thời thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, xu hướng tăng trung hạn vẫn được củng cố, qua đó mở ra dư địa tiến tới vùng đỉnh kỳ vọng quanh 1.900 điểm.

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, VN-Index có phiên điều chỉnh khá ngay sau phiên bùng nổ tăng mạnh hôm qua. Tuy vậy mức giảm không quá mạnh và thanh khoản cũng sụt giảm so với phiên trước nên xung lực tăng điểm của phiên hôm qua chưa bị triệt tiêu.

Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh test lại khoảng Gap tăng giá phiên hôm qua, mốc 1.706 điểm rồi sau đó mới quay lại xu hướng tích cực.

Nhóm phân tích tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tận dụng nhịp rung lắc đưa VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.706 điểm để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những mã đang có lợi nhuận trong danh mục.

Trong khi đó, Chứng khoán SHS nhấn mạnh, đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột.

Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quý I/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.