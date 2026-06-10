Chứng khoán hôm nay mới nhất 10/6: Dự báo dao động trong vùng 1.790 - 1.830 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch với sắc xanh nhẹ lan tỏa trên cả ba chỉ số chính. Tuy nhiên, đà tăng này chưa thực sự bền vững khi áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn hiện hữu, đi kèm với đó là sự sụt giảm mạnh về thanh khoản – dấu hiệu cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế lớn trên thị trường. Kết phiên, chỉ số VN-Index dừng tại mốc 1793,05 điểm (tương đương mức tăng 0,14%), trong khi HNX-Index và UPCoM-Index ghi nhận mức tăng lần lượt là 2,47% và 0,32%. Đáng chú ý, giá trị giao dịch trên sàn HOSE sụt giảm mạnh tới 28% so với phiên trước đó (DoD), chỉ đạt mức 13.776 tỷ đồng.

Gánh nặng lớn nhất đè nặng lên chỉ số hôm nay đến từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu họ Vingroup và ngành Dầu khí. Hàng loạt mã lớn chìm trong sắc đỏ như PLX (-2,88%), BSR (-1,92%), GAS (-1,79%), VRE (-1,69%), VIC (-0,92%) và VHM (-0,48%). Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc nhất giúp nâng đỡ thị trường nhờ dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ, nổi bật là ACB tăng 4,95% và STB tăng 3,15%. Sức nâng của thị trường còn có sự đóng góp từ các nhóm ngành khác bao gồm Thực phẩm & Đồ uống (+0,81 điểm), Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (+0,69 điểm), cùng với Du lịch & Giải trí (+0,65 điểm).

Về giao dịch của khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục vị thế bán ròng với tổng quy mô hơn 868 tỷ đồng tính chung trên cả ba sàn. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu ở các mã cổ phiếu lớn như FPT (-108,3 tỷ), TCB (-98,4 tỷ), MBB (-83,4 tỷ) và ACB (-61,6 tỷ). Trái lại, dòng vốn ngoại tìm đến giải ngân nhẹ tại một số mã như SSI (+24,3 tỷ), VNM (+24,1 tỷ) và KDH (+20,4 tỷ).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 10/6: VN-Index dò đáy ngắn hạn, rủi ro kiểm định vùng 1.745 điểm

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, VN-Index đang chững lại đà giảm tại mức Fibo thoái lùi 38,2%, tương ứng 1.790 điểm. Đồng thời, chỉ báo động lượng đang có sự lưỡng lự phản ánh quán tính giảm đã chậm dần. Chỉ số đang tích lũy lại sau nhịp giảm gần đây, với vùng 1.830 điểm đang là kháng cự gần nhất cho giá.

Theo đó, chỉ số được cho rằng sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang trong biên độ từ 1.790 - 1.830 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư quan sát nhịp hồi phục và có thể đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn ở nhịp hồi phục của thị trường trong các phiên tới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, thị trường đồng loạt phục hồi trong phiên giao dịch gần nhất sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước đó. Khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường giảm so với phiên trước đó và đang thấp hơn mức trung bình 20 phiên.

Dòng tiền mới vẫn thận trọng trong khi nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu không còn hạ tỷ trọng bằng mọi giá trong bối cảnh thị trường đã được chiết khấu về vùng thấp hơn. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền vẫn đứng ngoài cho đến khi tìm được điểm cân bằng.

Khu vực 1.800 điểm nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự gần sau khi đã bị xuyên thủng trước đó. Hiện tại, VN-Index đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.745 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200).

Đây là vùng giá có ý nghĩa đối với xu hướng trung-dài hạn và được kỳ vọng sẽ thu hút lực cầu quay trở lại, qua đó hỗ trợ quá trình ổn định và cân bằng của thị trường trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn đang suy yếu.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chỉ tăng nhẹ hơn 2 điểm khi kết phiên. Thanh khoản sụt giảm đáng kể so với các phiên trước cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng, dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro điều chỉnh.

Áp lực bán tiếp tục tập trung tại VIC, qua đó tạo ảnh hưởng đáng kể lên diễn biến của chỉ số chung. Dù vậy, ACB và STB vẫn duy trì được sắc xanh tích cực, cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ thị trường mà đang có xu hướng chọn lọc những doanh nghiệp sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng riêng biệt.

Tuy nhiên, khi áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên diện rộng, xu hướng điều chỉnh của VN-Index nhiều khả năng chưa kết thúc. Trong ngắn hạn, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng với đường trung bình động MA200 ngày.

Còn với Chứng khoán Asean, VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.793 điểm, xác nhận xu hướng suy yếu dưới các đường MA10 và MA20, cùng sự đồng thuận tiêu cực từ các chỉ báo động lượng như RSI (14) ở mức 35 và MFI ở mức 26.

Mặc dù chỉ số vẫn giữ được sắc xanh so với tham chiếu, việc hình thành nến đỏ thân trung bình cho thấy lực cầu đang suy yếu trước áp lực chốt lời, qua đó làm gia tăng khả năng thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.790–1.800 điểm trong phiên tới.

Trong bối cảnh xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng margin và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng đi kèm thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường hoặc các chu kỳ đầu tư mới, trong khi hạn chế tham gia các nhóm có biến động mạnh và thanh khoản thấp.