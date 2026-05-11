Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/5: Xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc, VN-Index sẽ tiếp tục "bay cao"?

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch hậu nghỉ lễ đầy hưng phấn khi tâm lý nhà đầu tư được "cởi trói". VN-Index khép lại tuần bằng một cột mốc lịch sử khi xác lập mức giá đóng cửa cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh thanh khoản nhập cuộc tương đối chủ động. Dù trong một số thời điểm, bộ đôi nhà Vingroup là VIC và VHM vẫn đóng vai trò chi phối áp đảo về mặt điểm số, nhưng điểm sáng lớn nhất chính là sự luân chuyển nhịp nhàng của dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Đặc biệt, tâm điểm chú ý tuần qua đổ dồn về "hệ sinh thái" Gelex với các mã GEX, GEE và VIX khi nhóm này biến sàn diễn thành không gian riêng với những phiên bứt phá mạnh mẽ, ghi nhận biên độ tăng điểm thường xuyên vượt mức 3%.

Diễn biến tích cực của các mã "họ” Gelex xuất hiện ngay sau khi Tập đoàn Gelex và Gelex Electric tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đồng. Trong đó, Tập đoàn Gelex phát hành gần 225,6 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4:1 (người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Gelex Electric phát hành gần 274,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 4:3 (tức cứ 4 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Ở chiều ngược lại, áp lực từ "phe bán" lại đè nặng lên NVL và CTD, khiến hai mã này có những phiên rơi vào tình trạng mất thanh khoản chiều mua và dư bán sàn khối lượng lớn. Trong khi đó, cổ phiếu PC1 vẫn chưa thể tìm lại được sự cân bằng trước vòng vây của những tin đồn tiêu cực.

Xét về tổng thể khung thời gian tuần, VN-Index kết phiên tại 1.915,37 điểm, tương đương mức tăng ấn tượng 61,27 điểm (3,30%). Mặc dù chỉ số vượt đỉnh lịch sử, song thanh khoản khớp lệnh vẫn ghi nhận sự thận trọng nhất định khi thấp hơn 4,4% so với mức bình quân 20 tuần, cho thấy thị trường đang trong trạng thái tăng trưởng có chọn lọc và chờ đợi những cú hích mạnh mẽ hơn từ dòng tiền lớn.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/5: Cẩn trọng rung lắc ngắn hạn

Theo chuyên gia của Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), lực cầu tuần qua chưa có dấu hiệu bứt phá dứt khoát và cần thêm thời gian để củng cố sức mạnh. Thế nhưng không nên vì những nhiễu động điểm số đó mà nhà đầu tư đành rời bỏ “cuộc chơi” và “chia tay” những cái tên sở hữu kết quả kinh doanh được dự báo tiềm năng trong những quý tới.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chỉ mở mua gia tăng khi chỉ số có nhịp cân bằng trở lại và tập trung ở các cổ phiếu xứng đáng với những tiêu chí khắt khe được đề ra”, chuyên gia của CSI nhận định.

Chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) phân tích, VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó, thanh khoản cải thiện so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần tích cực của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng rung lắc trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng với vùng đỉnh lịch sử. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.950 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng…

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026.

Còn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index tăng nhẹ khi nhóm vốn hóa lớn bị chốt lời. Mặc dụ vậy, áp lực chốt lời chưa mạnh và đồ thị giá đang biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, chỉ báo tâm lý thị trường vẫn đang gia tăng và chưa đạt vùng tham lam. Điều này cho thấy chỉ số có thể tiếp tục tăng trong các phiên đầu tuần. Bên cạnh đó, vùng 1.880 điểm là vùng hỗ trợ cho các nhịp điều chỉnh kỹ thuật xảy ra.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu ở mức 60% cổ phiếu/40% tiền mặt và hạn chế mua mới ở nhịp tăng mạnh của thị trường. Chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng trung hạn và khả năng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc.

Bên cạnh đó, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.880-1.885 điểm trước khi tiếp tục xu hướng. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể mua mới nhưng ưu tiên ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng theo quán tính; thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình 20 phiên, cho thấy động lực của phe mua vẫn tương đối tích cực. Tuy nhiên, áp lực cung trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu; chỉ số vẫn chưa thể vượt kháng cự quanh vùng điểm số 1.925.

Thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn do áp lực hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng. Trong trường hợp điều chỉnh kỹ thuật xảy ra, vùng quanh 1.860 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Dù vậy, xu hướng tăng trung hạn của thị trường hiện vẫn được duy trì tương đối tích cực nhờ cấu trúc kỹ thuật ổn định và các vùng hỗ trợ phía dưới còn khá dày. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, đồng thời ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có xu hướng tăng tốt và dòng tiền duy trì tích cực.