Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/6: Chờ đợi nhịp hồi phục, VN-Index lên 1.820 điểm?

Các chỉ số thị trường chứng khoán ghi nhận sự phân hóa trở lại khi sắc xanh được duy trì trên sàn HoSE và UPCOM, trong khi sàn HNX lại chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 0,59% và đóng cửa tại mức 1803,71 điểm; UPCoM-Index cũng giữ đà tăng 0,48%, trái ngược với mức giảm khá mạnh 1,50% của HNX-Index. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE có sự bùng nổ khi đạt 19.775 tỷ đồng, tăng tới 44% so với phiên trước đó.

Động lực nâng đỡ thị trường trong phiên đến từ sự hồi phục của nhóm ngành Bất động sản, kết hợp cùng đà tăng của nhóm Ngân hàng và Thực phẩm & Đồ uống. Trong đó, các mã đóng góp tích cực nhất vào chỉ số chung bao gồm VIC (tăng 1,45%), VHM (tăng 0,55%), GVR (tăng 1,65%), NVL (tăng 7,09%), BID (tăng 1,22%), VJC (tăng 1,68%) và VCB (tăng 0,33%).

Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí và Bảo hiểm chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất khi lần lượt làm giảm 0,21 điểm và 0,20 điểm, tuy nhiên tác động này lên chỉ số tổng thể là không đáng kể. Những cổ phiếu gây áp lực tiêu cực và kéo lùi thị trường có thể kể đến STB (-1,94%), BVH (-1,93%), MSN (-0,69%), PLX (- 1,11%) và BSR (-0,36%).

Đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (Mid-cap), thị trường chứng kiến diễn biến đặc biệt sôi động. Nhiều mã sau thời gian giảm sâu và chiết khấu mạnh trước đó đã đồng loạt tăng kịch trần trong phiên này, điển hình là CII, NVL, DLG và TSC.

Về dòng vốn ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng bán ròng với tổng quy mô hơn 543 tỷ đồng trên toàn thị trường (tính chung cả 3 sàn). Áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại các mã cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán như MBB (-88 tỷ đồng), VPB (-77 tỷ đồng) và SSI (-51 tỷ đồng).

Trái lại, khối ngoại vẫn giải ngân mua ròng dòng tiền vào một số mã như VJC 46 tỷ đồng, CII 38 tỷ đồng và MWG 30 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/6: Chờ đợi tín hiệu mới

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nêu, VN-Index tiếp tục diễn biến hồi phục và đang tịnh tiến dần lên MA5 phiên tương ứng 1.811 điểm. Đồng thời, thanh khoản vẫn còn ở mức thấp khi đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp giảm từ 1.930 điểm.

Các chỉ báo kỹ thuật đa phần hồi phục nhẹ nhưng vẫn còn khá yếu, cho thấy tín hiệu tạo đáy và hồi phục bền vững chưa rõ ràng. Mặc dù thị trường có thể tiếp tục hồi phục lên 2 mức kháng cự gần nhất là 1.811 và 1.830 điểm trong các phiên tới, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức giảm.

Xu hướng giảm sẽ chấm dứt nếu VN-Index vượt lên khỏi 1.850 điểm. Do đó, nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho hay, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục phục hồi và lấy lại ngưỡng 1.800 điểm. Thanh khoản khớp lệnh có cải thiện nhẹ so với phiên liền trước, cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại và tạo điều kiện cho chỉ số duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn ở mức thấp và chưa có sự cải thiện đáng kể so với các phiên gần đây, đồng thời tiếp tục thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, khiến khả năng mở rộng đà tăng hoặc hình thành một nhịp bứt phá mạnh chưa thực sự rõ ràng ở thời điểm hiện tại.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index được kỳ vọng có thể tiếp tục phục hồi trong những phiên tới. Dù vậy, chỉ số vẫn đang giao dịch dưới các đường trung bình động ngắn hạn MA10 và MA20 ngày, hàm ý áp lực cản vẫn còn hiện hữu.

Theo đó, vùng 1.827 - 1.860 điểm được xem là khu vực kháng cự đáng chú ý mà VN-Index cần vượt qua để củng cố xu hướng hồi phục. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế hiện hữu. Đối với hoạt động giải ngân mới, nhà đầu tư nên duy trì sự chọn lọc và phân bổ tỷ trọng hợp lý.

Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra phân tích, VN-Index hồi phục hơn 10 điểm, qua đó lấy lại ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước, cho thấy lực cầu bắt đáy đang dần trở nên sôi động hơn sau giai đoạn thận trọng.

Điểm nhấn của phiên đến từ lực mua vượt trội tại VIC, đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục của thị trường, đồng thời, dòng tiền cũng ghi nhận sự lan tỏa tích cực sang nhiều nhóm ngành khác. Tuy nhiên, trên phương diện kỹ thuật, áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế khi VN-Index tiếp tục vận động dưới các đường trung bình MA50 và MA100 ngày.

Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng với đường trung bình MA200 ngày.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho biết, VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Biên độ tăng mạnh hơn phiên liền trước, nhưng thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện đáng chú ý. Khối lượng khớp lệnh vẫn ở mức thấp và sụt giảm (-29,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá tiếp tục áp đảo (gấp 3,4 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm ở phiên thứ 2. Biên độ tăng điểm của thị trường chung được hỗ trợ lớn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) và sự trở lại của nhóm cổ phiếu Bất động sản vốn hóa trung bình. Tuy nhiên, do thanh khoản vẫn ở mức thấp nên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận.

“Hai phiên tăng vừa qua vẫn thiên về nhịp hồi kỹ thuật và nhịp hồi này có khả năng kéo VN-Index lên ngưỡng 1.820 điểm. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mở vị thế mua ròng mới, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận từ thanh khoản trước khi hành động”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi nỗ lực hồi phục trong phiên 10/6 chưa đủ sức đảo ngược xu hướng giảm chủ đạo, thể hiện qua việc chỉ số đóng cửa dưới các đường MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI suy yếu.

Mặc dù lực cầu chủ động giúp chỉ số kết phiên gần mức cao nhất ngày, tạo tiền đề cho khả năng kiểm định lại các vùng kháng cự gần, nhưng sự thiếu hụt dòng tiền cùng áp lực điều chỉnh tiềm ẩn khiến kịch bản giằng co trong biên độ hẹp nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế ở đầu phiên hôm nay 11/6.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh tâm lý mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.800–1.810 và kháng cự 1.820–1.830, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế hay chu kỳ offshore.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu cơ bản có thanh khoản cao thuộc các ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.