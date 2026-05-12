Chứng khoán hôm nay mới nhất 12/5: Áp lực điều chỉnh xuất hiện, VN-Index dứt đà tăng?

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động khi VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhờ sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng mạnh mẽ trong phiên chiều đã khiến chỉ số đảo chiều nhanh chóng. Kết phiên, VN-Index dừng tại mức 1.895,50 điểm, giảm 19,87 điểm (-1,04%). Trái ngược với diễn biến trên sàn HOSE, HNX-Index vẫn duy trì đà tăng 1,57 điểm (+0,64%), trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,21 điểm (-0,16%). Thanh khoản trên sàn HOSE đạt 28.118 tỷ đồng, duy trì mức ổn định so với phiên trước đó.

Sức ép giảm điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các ngành Bất động sản, Ngân hàng và Thực phẩm & Đồ uống. Bộ ba nhà Vingroup gồm VIC (-1,33%), VHM (-1,83%) và VRE (-6,41%) là tác nhân chính khi lấy đi gần 9 điểm của chỉ số chung. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng quốc doanh cũng gặp áp lực điều chỉnh với VCB (-0,7%), BID (-2,1%) và CTG (-1,7%), góp phần làm thị trường sụt giảm thêm 3,1 điểm.

Ở chiều ngược lại, điểm sáng xuất hiện tại nhóm Dầu khí và Dịch vụ công nghiệp với sự bứt phá của nhiều mã như BSR (+6,9%), PVD (+1,8%), PVT (+2,7%), cùng các mã thuộc nhóm điện, hạ tầng như GEX (+1,8%), GEE (+3,9%) và GEL (+6,9%). Nhóm Hóa chất cũng đóng góp tích cực vào nỗ lực phục hồi của thị trường, tiêu biểu là DCM (+6,7%), DPM (+2,1%) và HRC (+7,0%).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng trên HOSE. Áp lực bán tập trung mạnh tại VHM (-368 tỷ đồng), FPT (-218 tỷ đồng), DGC (-189 tỷ đồng), ACB (-131 tỷ đồng) và TCH (-119 tỷ đồng). Ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm đến cơ hội ở các mã như BSR (+133 tỷ đồng), GEE (+101 tỷ đồng), DCM (+97 tỷ đồng), GEX (+64 tỷ đồng) và EIB (+43 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 12/5: Áp lực điều chỉnh gia tăng

Chuyên gia Chứng khoán Yuanta cho biết, chỉ số VN-Index điều chỉnh với thanh khoản tăng nhẹ cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng khi chỉ báo xung lực thị trường đang suy yếu. Đồng thời, đồ thị giá đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn với khu vực 1880-1885 điểm (MA9 phiên) và đỉnh cũ đã vượt qua là vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh hiện tại. Nhìn chung, chúng tôi đánh giá nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực. Vùng 1920 điểm sẽ tiếp tục là kháng cự ngắn hạn cho chỉ số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu ở mức 60% cp/40% tiền mặt và có thể mua nhẹ ở nhịp điều chỉnh trong phiên tới ưu tiên nhóm Vận tải, Thực phẩm Đồ uống, Bán lẻ, Bất động sản…

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nêu quan điểm, VN-Index có phiên giảm điểm mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần mới, chấm dứt mạch tăng điểm 4 phiên liên tiếp trước đó. Phiên giảm ngày 11/5 mang nhiều tín hiệu cảnh báo cho xu hướng tăng điểm đã chững lại sau quá trình tăng mạnh và thiết lập mức đỉnh lịch sử trong phiên cuối tuần trước. Đầu tiên là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang có tín hiệu sụt giảm, không còn hỗ trợ cho xu hướng tăng điểm của thị trường chung.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm cổ phiếu lớn khác cũng có phiên giảm khá đi kèm với đó thanh khoản dâng cao. Khối lượng khớp lệnh phiên 11/5 ở mức cao, vượt (16,1%) so với mức bình quân 20 phiên và phân bổ dòng tiền giao dịch nghiêng hẳn về nhóm cổ phiếu giảm giá (gấp 1,98 lần) cho thấy áp lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế.

“Biên biểu đồ kỹ thuật, phiên giảm ngày 11/5 đã hình thành mẫu hình đảo chiều giảm giá “Bearish Engufling” báo hiệu đà tăng trước đó đã chững lại và khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh trong các phiên tới. Tín hiệu cảnh báo đầu tiên đã xuất hiện, nên nhà đầu tư hạn chế việc mở các vị thế mua mới, đồng thời ưu tiên các nhịp hồi kỹ thuật trong các phiên tới để dần hạ tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi đóng cửa tại 1.896 điểm, dù vẫn duy trì xu hướng tăng chủ đạo nhờ vị thế nằm trên các đường MA10, MA20 cùng sự ủng hộ từ chỉ báo RSI (66) và MFI (73), nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên đã đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày, cho thấy rủi ro kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu.

Trong kịch bản trung lập, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1.890-1.900 cũng như kháng cự 1.910-1.920.

“Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, đây là thời điểm ưu tiên giao dịch theo vùng và bám sát các cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index đã tạm thời thất bại khi kiểm định vùng kháng cự quanh 1.925 điểm. VN-Index đã hình thành mô hình nến Bearish Engulfing, một tín hiệu đảo chiều giảm tương đối phổ biến, phản ánh trạng thái phe bán đang chiếm ưu thế trở lại sau giai đoạn tăng điểm trước đó.

Qua đó, thị trường được cho rằng có khả năng bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn nhằm tái cân bằng cung – cầu. Dù vậy, trong bối cảnh cấu trúc xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ, nhịp điều chỉnh hiện tại được đánh giá mang tính chất lành mạnh.

Các vùng hỗ trợ quanh 1.865 điểm và 1.840 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hấp thụ áp lực bán, đồng thời kích hoạt lực cầu ngắn hạn giúp chỉ số dần ổn định trở lại. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý.

Dòng tiền ngắn hạn nhiều khả năng sẽ có xu hướng phân hóa mạnh hơn, do đó nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền giá tích lũy tốt, xu hướng trung hạn chưa bị phá vỡ và vẫn duy trì được trạng thái thu hút dòng tiền.