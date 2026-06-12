Chứng khoán hôm nay mới nhất 12/6: Khó giữ đà tăng, dự báo giằng co trong vùng 1.790 - 1.800 điểm

Phiên vừa qua, thị trường chứng khoán ghi nhận sự giằng co trong biên độ hẹp, khi áp lực chốt lời xuất hiện ở vùng giá cao đã đẩy các chỉ số trên sàn HOSE đóng cửa trong sắc đỏ. Kết phiên, chỉ số VN-Index và HNX-Index lần lượt giảm 0,28% và 0,35%, trái lại UPCoM-Index vẫn duy trì được đà tăng nhẹ 0,54%. Đáng chú ý, dòng tiền nội tỏ ra khá thận trọng khi thanh khoản trên sàn HoSE sụt giảm mạnh 49% so với phiên trước đó, lùi về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua, đạt 10.187 tỷ đồng.

Dù sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng, thị trường vẫn nhận được bệ đỡ vững chắc từ một số cổ phiếu trụ cột, nổi bật là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống với đầu tàu SAB (+2,21%).

Bên cạnh đó, nhóm Bất động sản khu công nghiệp trở thành điểm sáng của phiên khi GVR (+4,27%) đóng góp tích cực vào chỉ số chung, đi kèm với đà bứt phá mạnh mẽ của KBC (+5,98%) và SZC (+4,18%). Ở chiều ngược lại, sự suy yếu của hai nhóm ngành lớn là Bất động sản và Ngân hàng đã tạo áp lực ghì cương, kéo lùi chỉ số chung của thị trường.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục điểm thêm sắc ảm đạm khi họ bán ròng hơn 513 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực xả của khối ngoại tập trung mạnh nhất tại các mã bất động sản lớn như NVL (-53 tỷ đồng), VHM (-48 tỷ đồng) và VIC (-41 tỷ đồng). Ngược lại, dòng vốn ngoại chọn nơi trú ẩn an toàn ở chiều mua ròng tại VNM 30 tỷ đồng, KBC 13 tỷ đồng và GVR 13 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 12/6: VN-Index tiếp tục giằng co trong khoảng 1.790 - 1.800 điểm

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, VN-Index đang biến động hẹp trong 2 phiên gần nhất với thanh khoản ở mức thấp, cho thấy cung cầu thị trường vẫn khá thận trọng. Chỉ số đang được neo quanh MA5 phiên và có xu hướng quay lại các đường MA10 và MA20, cho thấy áp lực diễn biến hồi phục có thể tiếp diễn lên vùng 1.811 - 1.830 trong ngắn hạn.

Đồng thời, nhịp hồi phục hiện tại mang tính hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Xu hướng giảm ngắn hạn sẽ đảo ngược khi chỉ số vượt lên 1.850 điểm với khối lượng giao dịch vượt trội. Nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới khi xu hướng giảm được đảo ngược.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm. Giá trị giao dịch duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền mới vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường, tuy nhiên, áp lực bán cũng không có dấu hiệu gia tăng đáng kể.

Diễn biến này phản ánh trạng thái thận trọng của cả bên mua lẫn bên bán khi thị trường đang tìm kiếm vùng cân bằng mới. Đáng chú ý, chỉ số vẫn đóng cửa cao hơn mức mở cửa đầu ngày, cho thấy tâm lý tiêu cực đã sớm được triệt tiêu phần nào, phản ánh chỉ số có tiềm năng hình thành vùng cân bằng.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng với đường trung bình động MA200 ngày. Chỉ số được kỳ vọng có thể dần ổn định khi tiếp cận khu vực hỗ trợ này. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ rệt, khả năng hình thành một nhịp tăng mạnh vẫn còn hạn chế.

Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.750 - 1.850 điểm, với vùng 1.820 - 1.850 điểm đóng vai trò là kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn đang suy yếu.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, VN-Index tiếp tục dao động giằng co quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm trước khi đóng cửa giảm nhẹ xuống dưới mốc này. Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường suy giảm mạnh so với các phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền khi lực mua vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại dù chỉ số đã lùi về vùng giá thấp.

Áp lực điều chỉnh trong phiên chủ yếu đến từ VHM, đóng vai trò dẫn dắt đà giảm của thị trường, trong khi GVR ghi nhận lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực, qua đó phần nào kìm hãm nhịp giảm chung.

Diễn biến hiện tại cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn, đặc biệt khi lực cầu tại các nhịp hồi phục chưa đủ mạnh để tạo sự cân bằng đáng kể. Trong bối cảnh đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh và hướng về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng với đường trung bình MA200 ngày, trong thời gian tới.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index không thể duy trì phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp khi áp lực tâm lý đè nặng lên nhà đầu tư nội trước sự điều chỉnh mạnh của chứng trường Mỹ. Điểm đáng chú ý là dù đóng cửa trong sắc đỏ mạnh nhưng thanh khoản lại cạn kiệt thể hiện áp lực bán tháo không mạnh. Khối lượng giao dịch khớp lệnh phiên 11/6 thấp kỷ lục tính từ đầu năm 2026 tới nay và sụt giảm mạnh (-37,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Phiên giảm ngày 11/6 với thanh khoản rất thấp, cộng với biên độ giảm không sâu cho thấy nhịp hồi kỹ thuật của 2 phiên trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Nhịp hồi kỹ thuật vẫn có thể kéo VN-Index lên quanh ngưỡng 1.820 điểm rồi mới quay lại xu hướng điều chỉnh.

“Ở thời điểm hiện tại tâm lý của giới đầu tư khá thận trọng và đang ưu tiên vị thế đứng ngoài quan sát nên khả năng VN-Index sẽ còn tích lũy đi ngang một vài phiên. Nhà đầu tư vẫn nên duy trì quan điểm cẩn trọng, chưa vội mở vị thế mua ròng mới, và cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường có sự cải thiện rõ ràng về thanh khoản”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nêu, về kỹ thuật, VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh chủ đạo khi đóng cửa dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng RSI và MFI, tuy nhiên, sự xuất hiện của nến Spinning top với giá đóng cửa cao hơn mức trung bình cho thấy lực cầu bắt đáy đã bắt đầu tham gia nâng đỡ thị trường.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.790-1.800 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn vào cuối phiên, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn cần giữ tỷ trọng ở mức an toàn, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.790-1.800 điểm hoặc kháng cự 1.810-1.820 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore.