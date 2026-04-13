Chứng khoán hôm nay mới nhất 13/4: VN-Index khả năng cao tăng điểm, mục tiêu 1.800, xa hơn là ngưỡng 1.900

VN-Index tăng 3,9% tương đương gần 66 điểm tuần qua, tuy nhiên phần lớn mức tăng đến từ biến động ngày 8/4 (tăng 4,68% tương đương 79 điểm). Sau phiên đột biến này thị trường đã chững lại trong 2 ngày cuối tuần và thanh khoản cũng quay trở lại mức thấp.

Theo đánh giá từ VCBS, dòng tiền có sự lan tỏa rộng, nhưng vai trò dẫn dắt vẫn thuộc về các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Sự phục hồi của các nhóm trụ cột này đã tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của chỉ số.

Điểm nhấn quan trọng khác là phiên giao dịch ngày 8/4, khi VN-Index tăng mạnh gần 80 điểm với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Đây được xem là phiên “bùng nổ theo đà”, củng cố niềm tin rằng xu hướng phục hồi đang dần hình thành trở lại sau giai đoạn điều chỉnh.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nhận định, xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần thứ 3 liên tiếp tăng điểm và mức tăng của tuần vừa rồi là lớn nhất (3,92%) với khối lượng khớp lệnh tương đương với mức bình quân 20 tuần. Đây là tín hiệu cho thấy đà giảm trước đó đã chững lại và xu hướng phục hồi đang dần chiếm ưu hơn. Kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục nhịp hồi phục để hướng đến ngưỡng kháng cự 1.780-1.790 điểm trong các tuần tới. Điểm đáng chú ý trong tuần qua là VN-Index đã xuất hiện phiên bùng nổ mạnh có sự hỗ trợ đắc lực của thanh khoản trong ngày giao dịch thứ 4 (8/4) cho thấy xu hướng tích cực đã quay trở lại.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục, đồng thời căn chờ nhịp rung lắc của thị trường để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Vị thế mua mới ưu tiên thì chờ VN-Index rung lắc mạnh tại vùng hỗ trợ 1.706 điểm để có điểm mua an toàn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay (13/4), chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng trong ngắn hạn, VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm. Xu hướng chung của thị trường đang cải thiện và tích lũy tích cực trở lại sau giai đoạn suy giảm, phục hồi. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 400 tỷ USD, tương ứng khoảng 78% GDP 2025.

Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột. Do đó. nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quý I/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh marubozu trên đồ thị tuần. Cùng với đó, thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần cải thiện của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn, thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.700 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.800 điểm.



“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (13/4), các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán AIS cho rằng, thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index tăng 65,96 điểm (+3,92%), đóng cửa tại 1.750 điểm và đang quay trở lại kiểm định vùng MA20 tuần.

Dòng tiền tiếp tục luân chuyển tích cực, nổi bật ở các nhóm Ngân hàng, Công nghiệp và Bất động sản.

Trong tuần giao dịch tới, thị trường khả năng cao sẽ tiếp tục tăng điểm với mục tiêu gần nhất là ngưỡng 1.800 điểm, xa hơn là ngưỡng 1.900 điểm.

Tuy vậy, những rung lắc hoặc có những phiên đỏ điểm là điều không tránh khỏi với hỗ trợ là vùng 1.700 điểm.

Nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026 và đại hội cổ đông.