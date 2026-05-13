Chứng khoán hôm nay mới nhất 13/5: Khuyến nghị thận trọng, tâm điểm vùng 1.850 điểm

Phiên vừa qua, thị trường mở cửa trong sắc đỏ nhẹ và duy trì trạng thái giằng co quanh mốc tham chiếu suốt phiên sáng. Áp lực bán đột ngột dâng cao sau 11 giờ đã đẩy chỉ số có lúc sụt giảm tới 20 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ trong phiên chiều đã giúp thị trường hồi phục ấn tượng.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.901,10 điểm, tăng nhẹ 5,6 điểm (+0,3%). Trong khi HNX-Index ghi nhận mức tăng bứt phá 5,22 điểm (+2,1%) thì UPCoM-Index lại đi ngược dòng khi giảm 0,63 điểm (-0,5%). Thanh khoản trên sàn HOSE sụt giảm đáng kể, đạt 21.209 tỷ đồng, tương đương mức giảm 25% so với phiên trước đó.

Sự phân hóa diễn ra rõ nét ở các nhóm ngành dẫn dắt. Nhóm Bất động sản và Ngân hàng chứng kiến sự chia tách: trong khi VIC, VHM, NVL, VCB và CTG chịu áp lực điều chỉnh nhẹ thì các mã như VRE, DXG, DXS, STB và LPB lại bùng nổ mạnh mẽ.

Đặc biệt, bộ đôi DXG và DXS thu hút dòng tiền rất tốt nhờ kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng khả quan. Nhóm Dầu khí cũng tiếp đà hưng phấn với BSR duy trì sắc xanh đậm, cùng sự trở lại của GAS và PLX. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng lan tỏa sang nhóm Hóa chất, Bất động sản khu công nghiệp và nhóm cổ phiếu họ Gelex.

Về phía giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng với quy mô hơn 800 tỷ đồng trên sàn HoSE. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở các mã trụ cột như FPT, VHM và MSB. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm đến cơ hội tại VIC, VRE và GEX với giá trị mua ròng khá lớn, giúp nâng đỡ tâm lý thị trường chung.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 13/5: Thận trọng, hạn chế mua mới

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán duy trì trong phiên sáng và gia tăng mạnh trong đầu phiên chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm khá sâu, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự hồi phục khá trong phiên ATC giúp VN-Index tránh khỏi một phiên giảm điểm. Thanh khoản trong phiên 12/5 tăng ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-13,4%) so với mức bình quân 20 phiên.

Vì vậy, nhóm chuyên gia cho rằng, phiên tăng ngày 12/5 thiếu động lực bứt phá và chưa hoàn toàn triệt tiêu áp lực bán của phiên giảm điểm trước đó. Nhịp hồi tăng điểm không loại trừ khả năng sẽ còn kéo VN-Index lên tới ngưỡng kháng cự mạnh 1.945 điểm trong nhiều phiên tới. Tuy nhiên, đây là ngưỡng kháng cự mạnh, cộng với thanh khoản thấp thì khả năng cao VN-Index sẽ nhanh chóng quay lại nhịp điều chỉnh.

Theo đó, chuyên gia của CSI lưu ý, nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới, đồng thời ưu tiên các nhịp hồi tới để căn bán, giảm tỷ trọng cổ phiếu.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) phân tích, về kỹ thuật, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng giá chủ đạo khi đóng cửa tại 1.901 điểm, xác lập vị thế vững chắc trên các đường trung bình động MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo động lượng RSI và dòng tiền MFI đều ở mức 67. Với việc phe mua chiếm ưu thế về cuối phiên và duy trì giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.920–1.930 trong kịch bản khả quan đầu phiên hôm nay 13/5.

“Nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện dẫn dắt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore, kết hợp chốt lời từng phần tại vùng cản.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý và thanh khoản cao thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Còn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, chỉ số VN-Index hồi phục trở lại sau phiên điều chỉnh liền trước nhưng thanh khoản chưa cải thiện. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA9 phiên và chỉ số có thể tiếp tục đà tăng trong các phiên tới nhưng nếu thanh khoản đi kèm không cải thiện, khả năng chỉ số sẽ chưa thể vượt được vùng cản bên trên 1.920-1.926 điểm.

“Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và mua nhẹ nếu thị trường điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên. Đồng thời, xem xét cơ cấu danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng 1.926 điểm”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Chứng khoán ACB (ACBS) nêu quan điểm, sau nhịp giảm mạnh trước đó, VN-Index trong ngày 12/5 ghi nhận sự hồi phục nhẹ và đóng cửa trở lại trên mốc 1.900 điểm, qua đó phần nào giúp tâm lý thị trường ổn định hơn trong ngắn hạn. Dù vậy, thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên trước cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái thận trọng, hạn chế giải ngân sau các nhịp biến động mạnh.

Điểm tích cực nằm ở việc lực mua đã lan tỏa trên nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung cục bộ ở một số mã dẫn dắt. Tuy nhiên, mô hình nến “nhấn chìm giảm” hình thành trong phiên 11/5 vẫn là tín hiệu kỹ thuật đáng lưu ý, cho thấy rủi ro đảo chiều ngắn hạn đang gia tăng và áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn kết thúc.

Trong trường hợp VN-Index tiếp tục suy yếu, vùng 1.850 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Xa hơn, khu vực 1.760–1.780 điểm được kỳ vọng sẽ là vùng đệm hỗ trợ mạnh hơn cho xu hướng trung hạn.