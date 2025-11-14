Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua ngày 13/11, VN-Index chủ yếu rung lắc quanh tham chiếu trước khi đóng cửa quanh mức 1.631,44 điểm (-0,03%).

Các lĩnh vực Dầu khí, Khu công nghiệp, Hóa chất, Dệt may, Tiện ích, Logistics giao dịch khởi sắc. Một số mã cổ phiếu ghi nhận hiệu suất ấn tượng trong phiên gồm có HAH (+5,1%), PVD (tăng trần), VGC (+4,3%), CSV (+5,4%),…

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay 14/11, Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho rằng, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc, khi chỉ số đang vận động trong xu hướng giảm ngắn hạn; đồng thời, khối ngoại có xu hướng gia tăng áp lực bán tại các nhịp tăng điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm quanh ngưỡng 1.620 +/- trong khi kháng cự gần là khu vực 1.640 – 1.650.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 14/11: VN-Index trong giai đoạn giằng co, ưu tiên 3 nhóm cổ phiếu.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index thu hẹp biên độ và chuyển sang trạng thái lưỡng lự sau phiên bật tăng trước đó. Tín hiệu phù hợp kỹ thuật khi khu vực cản khá gần, quanh ngưỡng 1.640 – 1.660 điểm. Vận động có lẽ cần tích lũy thêm để củng cố đà phục hồi.

“Nhịp hồi nghiêng về cơ cấu cho các vị thế chưa kịp xử lý trước đó. Tỷ trọng chung nên được duy trì ở mức trung bình. Chiều mua mới phù hợp khẩu vị lướt sóng (vào nhanh thoát nhanh). Với khẩu vị này, nhà đầu tư có thể chú ý tín hiệu kiểm định tốt hỗ trợ, với mẫu hình đáy thứ hai cao hơn đang dần hình thành tại các nhóm ngành như: Dầu khí, Xuất khẩu, Thép, Tiện ích”, chuyên gia của PHS nhận định.

Trong khi Công ty Chứng khoán VCBS cũng nhận định, VN-Index đang trong giai đoạn giằng co, kiểm định lại cung-cầu cổ phiếu quanh vùng 1.630-1.650 điểm. Dòng tiền phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như nhóm dầu khí, chăn nuôi và vận tải biển.

Với diễn biến hiện tại, Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên đầu tư ngắn hạn, chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu cầu gia tăng và giải ngân nhỏ giọt tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm xây dựng, dầu khí và hóa chất.

Về thị trường chứng khoán hôm nay, Công ty chứng khoán AIS dự báo áp lực điều chỉnh đến từ các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản.

Thanh khoản còn khá thấp cũng là điều mà AIS còn thấy lo lắng.

"Nhà đầu tư vẫn nên tận dụng những phiên hồi phục kỹ thuật để cơ cấu, tiếp tục bán ra các cổ phiếu có tín hiệu suy yếu, qua đó đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn. Chỉ nắm giữ “có chọn lọc” những cổ phiếu có tiềm năng. Không vội mua đuổi trong nhịp hồi kỹ thuật nếu có", Chứng khoán AIS khuyến nghị.

Từ quan điểm của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ duy trì đà hồi phục và kiểm tra mức kháng cự 1,655 điểm của chỉ số VN-Index trong phiên kế tiếp. Đồng thời, vẫn đang ở giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường vẫn có thể sẽ còn biến động hẹp với thanh khoản trong những phiên tới.

Dù vậy, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1,655 điểm thì xu hướng ngắn hạn có thể tích cực hơn. Nhìn chung, Yuanta Việt Nam đánh giá rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục cho thấy nhà đầu tư tiếp tục lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.