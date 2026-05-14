Chứng khoán hôm nay mới nhất 14/5: Rủi ro đảo chiều hiện hữu, áp lực bán gia tăng vùng 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán ghi nhận sự hụt hơi của chỉ số VN-Index khi không thể duy trì sắc xanh từ phiên trước đó. Áp lực bán tháo lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là sau những thông tin liên quan đến việc VinFast thực hiện tái cấu trúc và thoái vốn khỏi mảng sản xuất tại Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm nhẹ 0,14%, UPCoM-Index cũng mất 0,25%, trong khi HNX-Index lội ngược dòng với mức tăng 0,53%. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HOSE vọt lên mức 29.859 tỷ đồng, tăng tới 41% so với phiên trước đó, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của dòng tiền giao dịch.

Nhóm cổ phiếu "họ Vin" đóng vai trò là tác nhân chính gây sức ép lên chỉ số chung. Dù có thời điểm đồng loạt giảm sàn, các mã này đã thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối phiên với VIC giảm 0,45%, VHM giảm 4,81% và VRE giảm 6,91%. Bên cạnh đó, áp lực điều chỉnh còn đến từ các mã ngân hàng như STB (giảm 4,3%) và TCB (giảm 0,59%). Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Dầu khí trở thành điểm sáng khi duy trì đà hồi phục mạnh mẽ trong phiên thứ ba liên tiếp; các mã GAS (tăng 6,93%), PLX (tăng 6,75%) và BSR (tăng 3,78%) cùng với sự hỗ trợ từ BID (tăng 2,51%), MCH (tăng 3,17%), GVR (tăng 1,38%) đã giúp kìm hãm đà rơi của thị trường.

Sự chuyển dịch của dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (Mid-cap và Penny) đã giúp chỉ số VNMidcap và VNSML-Index có diễn biến tích cực hơn so với mặt bằng chung. Nhiều mã cổ phiếu như HRC, SVC, VPG đã tăng kịch trần, trong khi PVP, VTP, HAR, EVF cũng ghi nhận mức tăng trưởng đầy ấn tượng. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị lên tới hơn 1.515 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã FPT (383 tỷ đồng), ACB (260 tỷ đồng) và VHM (242 tỷ đồng). Ở chiều mua, các nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên giải ngân vào MSB (545 tỷ đồng), MSN (152 tỷ đồng) và BSR (106 tỷ đồng).

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, áp lực bán tiếp tục chi phối khiến VN-Index giảm điểm. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng xuất hiện tại vùng hỗ trợ quanh 1.860 điểm đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm.

Đáng chú ý, dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh đã giúp khối lượng giao dịch khớp lệnh cao hơn phiên trước và vượt mức trung bình 20 phiên, hàm ý nhịp điều chỉnh có tiềm năng sớm kết thúc, tạo tiền đề để VN-Index tiếp tục tăng điểm theo quán tính vào phiên giao dịch kế tiếp. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.900 – 1.925 điểm.

Theo đó, VN-Index có tiềm năng hướng đến đỉnh cao mới nếu kiểm định thành công vùng hỗ trợ này. Ngược lại, trong kịch bản thận trọng hơn, VN-Index có thể tích lũy trên MA20 ngày (tương ứng với 1.855 – 1.860 điểm) trước khi đủ động lượng để kiểm định kháng cự.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý và ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu vẫn duy trì được xu hướng tăng ngắn hạn cùng trạng thái thu hút dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu riêng lẻ, chiến lược giao dịch nên tập trung vào yếu tố chọn lọc thay vì mua đuổi trên diện rộng.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index có thời điểm giảm sâu hơn 40 điểm trước khi lực cầu quay trở lại mạnh mẽ vào cuối phiên, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm và hồi phục về gần ngưỡng tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng cao, phản ánh sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán quanh vùng kháng cự 1.900 điểm.

Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, cho thấy hoạt động chốt lời ngắn hạn tại nhóm vốn hóa lớn này đang diễn ra mạnh hơn sau giai đoạn tăng nóng. Dù vậy, dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà có xu hướng lan tỏa sang các nhóm ngành khác như dầu khí, ngân hàng và tiêu dùng.

Trong ngắn hạn, việc lực bán tiếp tục gia tăng quanh vùng 1.900 điểm cho thấy rủi ro đảo chiều vẫn hiện hữu. Nếu nhịp điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1.850 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi khu vực 1.760 - 1.780 điểm được kỳ vọng trở thành vùng đệm hỗ trợ mạnh hơn cho xu hướng trung hạn.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nêu quan điểm, VN-Index có phiên biến động khá mạnh, nhưng đóng cửa chỉ giảm điểm nhẹ (-0,14%). Nguyên nhân đến từ biên độ giao dịch rất lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM) có lúc giảm sàn và kết phiên thu hẹp đáng kể đà giảm. Thanh khoản phiên 13/5 tăng so với phiên trước với khối lượng giao dịch vượt (7,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm thu hẹp đáng kể về cuối phiên cho thấy khả năng thị trường vẫn còn xuất hiện thêm nhịp hồi phục phục rồi mới quay lại xu hướng giảm giá.

“Biên độ hồi phục là không lớn ở bối cảnh hiện tại nên nhà đầu tư hạn chế việc mở mua mới, thay vào đó tiếp tục căn nhịp hồi của thị trường để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục duy trì mốc 1.945 điểm là ngưỡng kháng cự mạnh để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng tiền mặt lớn hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho hay, về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì xu thế tăng chủ đạo khi đóng cửa tại 1.898 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ chỉ báo RSI (66) và MFI (60), cho thấy động lực tăng giá và dòng tiền vẫn đang cải thiện tích cực dù áp lực bán có dấu hiệu gia tăng trong phiên. Với trạng thái kỹ thuật hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.890–1.900 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn để kiểm định kháng cự 1.910–1.920.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng giá, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ từ thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.