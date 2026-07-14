Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong trạng thái kém tích cực. Áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và vật liệu cơ bản, khiến VN-Index đóng cửa phiên 13/7 tại 1.800,54 điểm.

Cụ thể, VN-Index giảm 27,8 điểm trong phiên 13/7, với số mã giảm gấp 5 lần số mã tăng trên HoSE - chính thức cắt xuống dưới đường trung bình động 100 ngày (SMA 100).

Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh tăng mạnh trên cả hai sàn HOSE và HNX (lần lượt tăng 47,7% và 74,9%).

Mặc dù chỉ số có nhịp hồi nhẹ vào cuối phiên để giữ lại mốc 1.800 điểm, các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn như MACD rơi xuống dưới ngưỡng 0 và dải Bollinger Bands mở rộng về phía dưới (Lower Band) đang cho thấy rủi ro thị trường vẫn ở mức cao.



Thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (14/7): Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – CSI đánh giá, VN-Index đã có phiên giảm sâu, thanh khoản gia tăng và xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.810 điểm. Khối lượng khớp lệnh cao hơn gần 38% so với mức bình quân 20 phiên, trong khi dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo nhóm tăng giá.

Điểm tích cực là VN-Index hồi phục về cuối phiên và giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, CSI cho rằng nhịp hồi này còn khá mong manh khi áp lực bán đã lan rộng trên toàn thị trường.

CSI tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc bán hạ thêm một phần tỷ trọng nếu VN-Index hồi phục lên khu vực 1.820 điểm trong các phiên tới.

Công ty Chứng khoán AIS nhận định, VN-Index đã lùi về mốc 1.800 điểm sau chuỗi phiên giảm liên tiếp. Áp lực điều chỉnh xuất hiện tại hầu hết nhóm ngành lớn như chứng khoán, ngân hàng và vật liệu cơ bản.

Giá trị giao dịch vượt mức bình quân 20 phiên cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Theo AIS, vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index nằm quanh đường trung bình động MA200 ngày, tương đương khu vực 1.760-1.770 điểm.

Trong trường hợp giữ vững khu vực này, chỉ số có thể xuất hiện những nhịp hồi phục kỹ thuật. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ bị xuyên thủng, xu hướng giảm ngắn hạn chưa thể kết thúc.

AIS khuyến nghị nhà đầu tư chủ động rà soát danh mục, loại bỏ những cổ phiếu có diễn biến giá yếu và chỉ nắm giữ các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận khả quan trong mùa công bố báo cáo tài chính quý II.

Công ty Chứng khoán Asean cho rằng, VN-Index đang phát đi tín hiệu kỹ thuật tiêu cực khi đóng cửa tại 1.801 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo RSI và MFI cùng suy yếu, xác nhận bên bán đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Trong điều kiện động lực tăng giá suy giảm và dòng tiền tham gia thị trường thiếu quyết liệt, VN-Index có khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, kiểm định lại vùng hỗ trợ gần trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, giảm tỷ trọng khi thị trường xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, đồng thời tránh sử dụng đòn bẩy. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm sự cải thiện của thanh khoản.

Nhà đầu tư có thể theo dõi các nhóm cổ phiếu sở hữu câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, chính sách phát triển kinh tế, nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ đầu tư ngoài khơi.

Thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (14/7): Vùng 1.780-1.800 điểm tiếp tục được kiểm định

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, SHS nhận định: VN-Index tiếp tục suy yếu khi nhóm VN30 cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn, đầu ngành chịu áp lực điều chỉnh và bước vào giai đoạn tích lũy, chờ cập nhật kết quả kinh doanh quý II.

SHS kỳ vọng vùng cân bằng của thị trường nằm trong khoảng 1.750-1.780 điểm. Đây được đánh giá là vùng định giá tương đối hợp lý dựa trên triển vọng nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng.

Thị trường có thể cân bằng trở lại và dần phân hóa theo kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II/2026. Tuy nhiên, SHS lưu ý cơ hội sinh lợi hiện chưa nhiều, trong khi chất lượng thị trường ngắn hạn chưa được cải thiện do phần lớn nhóm ngành vẫn trong trạng thái tích lũy hoặc điều chỉnh.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Chứng khoán Tiên Phong – TPBS cho rằng, áp lực cung gia tăng đã đưa VN-Index lùi về kiểm định vùng 1.780-1.800 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên.

Vùng 1.780-1.800 điểm tiếp tục phát huy vai trò nâng đỡ khi từng là khu vực tạo đáy trong tháng 6, đồng thời hội tụ với đường trung bình động MA200.

Theo TPBS, việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ này cho thấy cấu trúc tăng trung và dài hạn chưa bị phá vỡ, qua đó nâng khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, P/E của VN-Index hiện dao động quanh 13 lần và khoảng 11 lần nếu loại bỏ ảnh hưởng của VIC. TPBS cho rằng mặt bằng định giá này tạo cơ sở để kỳ vọng chỉ số sớm ổn định trở lại, với vùng 1.780-1.800 điểm tiếp tục đóng vai trò là nền hỗ trợ quan trọng.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB – ACBS đánh giá, diễn biến phiên 13/7 nhìn chung tiêu cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sự trở lại của lực cầu tại vùng dưới 1.800 điểm có thể trở thành điểm tựa để VN-Index kiểm định đường trung bình MA200 ngày quanh 1.770 điểm trong thời gian tới.