Chứng khoán hôm nay mới nhất (14/9): Quán tính giảm còn mạnh, chờ tín hiệu từ Fed

Dự báo chứng khoán hôm nay: VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch tiêu cực khi đảo chiều từ vùng 1.875 điểm trong phiên đầu tuần, sau đó đánh mất vùng 1.840-1.850 điểm và giằng co quanh vùng 1.810-1.830 điểm trước khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Theo CTCP Chứng khoán Pinetree, VN-Index khép lại tuần giao dịch khi mất gần 58 điểm, tương đương 3,1%, xuống 1.795 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Riêng phiên cuối tuần, chỉ số giảm 34 điểm với 28/30 cổ phiếu VN30 giảm giá, cho thấy áp lực bán đã lan rộng và nhóm Vingroup không còn đủ sức nâng đỡ thị trường.

Pinetree cho rằng tâm lý chờ đợi đang khiến dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản co hẹp và VN-Index khó sớm lấy lại mốc 1.800 điểm. Sau khi bị xuyên thủng, vùng này có thể chuyển từ hỗ trợ thành vùng cản ngắn hạn.

Cùng quan điểm thận trọng, CTCK Tiên Phong (TPBS) đánh giá diễn biến phiên cuối tuần cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh và lan rộng, đi kèm thanh khoản đột biến. VN-Index đồng thời xuyên thủng các vùng hỗ trợ ngắn hạn tại MA10 và MA20, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên.

Theo TPBS, diễn biến này cho thấy áp lực cung đang chiếm ưu thế và quán tính giảm có khả năng tiếp diễn trong các phiên đầu tuần. Triển vọng ngắn hạn của VN-Index vì vậy trở nên thận trọng hơn khi cấu trúc tăng đã bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, CTCK Kirin (CSI) đánh giá cú giảm mạnh trong phiên cuối tuần đã khiến VN-Index đánh thủng mốc 1.800 điểm. Chỉ số giảm 1,86%, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, trong khi khối lượng khớp lệnh cao hơn gần 22% so với mức bình quân 20 phiên.

CSI cho rằng đây là tín hiệu tiêu cực rõ nét, cho thấy áp lực bán hoàn toàn lấn át trong phiên. Xu hướng ngắn hạn đang xấu đi, dù chưa phá bỏ hoàn toàn xu hướng tích cực được thiết lập trong ba tuần tăng điểm liên tiếp trước đó.

Vùng 1.770-1.790 điểm được chú ý

Trong bối cảnh áp lực điều chỉnh còn hiện hữu, vùng 1.770-1.790 điểm đang được nhiều công ty chứng khoán xác định là khu vực hỗ trợ quan trọng của VN-Index.

CSI kỳ vọng vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm vẫn chưa bị xâm phạm và nhiều khả năng sẽ được VN-Index kiểm định trong các phiên tới.

TPBS cũng lưu ý MA200 ngày tại 1.755 điểm và vùng đáy tháng 8/2026 quanh 1.715 điểm là những vùng hỗ trợ đáng chú ý nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Theo CTCK AIS, VN-Index đã giảm 57,87 điểm, tương đương 3,12%, trong tuần qua và đánh mất mốc MA20 tuần. Sắc đỏ bao trùm thị trường, với áp lực tập trung ở nhóm Vingroup, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

AIS cho rằng theo quán tính, thị trường có khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ mạnh quanh các đường xu thế MA20, MA50, MA200 ngày và MA50 tuần, tương đương vùng 1.770-1.790 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản tăng cao hơn trong những phiên điều chỉnh được AIS đánh giá là tín hiệu cần theo dõi sát, bởi điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng.

Trong khi đó, CTCK Asean cho rằng VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy thận trọng. Dù vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ MA20, áp lực bán đã đẩy chỉ số xuống dưới MA10 và đóng cửa tại vùng thấp nhất ngày, làm gia tăng rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần nếu lực cầu không sớm cải thiện.

Asean dự báo thị trường nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tập trung giao dịch trong biên độ 1.790-1.820 điểm.

Chờ tín hiệu từ Fed, hạn chế bắt đáy

Một yếu tố khác đang khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng là cuộc họp chính sách của Fed.

Pinetree cho rằng thị trường trong tuần này sẽ tiếp tục dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed. Lạm phát Mỹ vẫn neo cao, trong khi giá dầu leo thang theo căng thẳng Trung Đông khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed bị thu hẹp.

Theo Pinetree, nếu Fed phát tín hiệu diều hâu, đồng USD mạnh lên có thể gây áp lực lên tỷ giá USD/VND và khiến khối ngoại tiếp tục rút vốn khỏi các thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên tận dụng các nhịp hồi ngắn để cơ cấu lại danh mục, mạnh dạn cắt các cổ phiếu thua lỗ, hạ tỷ lệ vay ký quỹ và chỉ giữ lại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Với nhà đầu tư chưa giải ngân, Pinetree cho rằng nên kiên nhẫn đứng ngoài, không vội bắt đáy, ít nhất cho tới khi có kết quả cuộc họp Fed và xuất hiện tín hiệu cân bằng từ thanh khoản cũng như khối ngoại.

AIS cũng khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro trong giai đoạn điều chỉnh, không nên bắt đáy các cổ phiếu đang suy yếu về giá.

Ở góc nhìn thận trọng nhưng không hoàn toàn bi quan, CSI cho rằng nhà đầu tư không nên bán tháo trong các phiên giảm và có thể xem xét mở thêm vị thế mua, gia tăng tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.770 điểm.

Asean trong khi đó khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và ưu tiên những nhóm có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

