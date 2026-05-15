Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/5: Giải ngân chọn lọc, VN-Index liệu vượt mốc 2.000 điểm?

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch khởi sắc khi chỉ số VN-Index duy trì đà tăng trưởng xuyên suốt từ lúc mở cửa cho đến khi đóng phiên. Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index tăng 1,43%, trong khi HNX-Index và UPCoM-Index cũng lần lượt tăng nhẹ ở mức 0,18% và 0,06%. Dù độ rộng thị trường khá tích cực, điểm trừ đáng lưu ý nằm ở thanh khoản khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 22.199 tỷ đồng, sụt giảm 26% so với phiên trước đó.

Động lực tăng trưởng chính của chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup với VIC tăng 3.98% và VHM tăng 2.95%. Bên cạnh đó, các mã lớn như VCB (1,5%), VPB (3,24%), BID (1,75%), FPT (4,53%), MCH (3,08%) và GAS (2,2%) cũng đóng góp đáng kể vào sắc xanh của thị trường. Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện tại nhóm Dầu khí với PLX (-1,24%), PVT (-0,64%) cùng một số mã khác như LPB (-4,4%), GVR (-1,63%), VCK (-2,35%) và GEE (-1,98%), gây lực cản lên đà tăng chung.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có diễn biến kém sôi động hơn. Chỉ số VNMidcap chỉ nhích nhẹ 0,08%, còn VNSML-Index thậm chí ghi nhận mức giảm nhẹ, dù vẫn có những điểm sáng đơn lẻ như HRC, SVC, SVD và ASP. Về phía dòng vốn ngoại, khối này đã đảo chiều mua ròng hơn 214 tỷ đồng, tập trung mạnh vào VIC (163 tỷ đồng), MSN (143 tỷ đồng) và SSI (86 tỷ đồng). Ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất bao gồm VHM (174 tỷ đồng), TCB (125 tỷ đồng) và FPT (36 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/5: Rung lắc còn hiện hữu

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho biết, phiên 14/5 đánh dấu ngày VN-Index sở hữu mức giá đóng cửa cao nhất từ trước tới nay nhờ vai trò bệ đỡ chỉ số của nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE) và đồng thời, diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn từ nhóm “cổ phiếu vua”. Những yếu tố đó cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì dấu hiệu xoay tua giữa các nhóm ngành và thật khó để duy trì sắc xanh cho danh mục đầu tư nếu không kiên nhẫn nắm giữ những cái tên đã được “chọn mặt gửi vàng” trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Xét trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index “rút chân” ngay trên ngưỡng hỗ trợ MA10 (1.892 điểm) và nới rộng biên độ tăng điểm tới cuối phiên cho thấy xung lực tăng giá của thị trường khó có khả năng suy giảm một sớm một chiều.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn hơn đối với những cổ phiếu đã được chọn lựa kỹ lưỡng trong thời gian qua. Đối với chiều mua gia tăng, nhà đầu tư chỉ nên “gom hàng” khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh về mức định giá chiết khấu để có vị thế cổ phiếu an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nhận định, về kỹ thuật, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng giá chủ đạo khi đóng cửa tại 1.919 điểm, xác lập vị thế vững chắc trên đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo kỹ thuật RSI (69) và MFI (58) cho thấy động lực tăng và dòng tiền đang cải thiện rõ rệt.

Với việc phe mua chiếm ưu thế và duy trì giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày, kịch bản khả quan trong phiên hôm nay 15/5 là chỉ số sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.930–1.940 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời cân nhắc chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Cùng với đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ và Đầu tư công tại các vùng hỗ trợ trung hạn để tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn thị trường duy trì đà tăng trưởng”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Còn Chứng khoán Yuanta cho rằng, chỉ số VN-Index quay trở lại đà tăng và đang giao dịch quanh vùng đỉnh cũ. Chỉ báo xung lực đang cải thiện nhẹ nhưng đang có dấu hiệu lưỡng lự cho thấy đà tăng chậm dần. Đồng thời, thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy chỉ số khó có thể vượt hoàn toàn khu vực đỉnh cũ.

“Đà tăng có thể chậm dần trong phiên hôm nay 15/5 và diễn biến rung lắc vẫn còn tiếp diễn. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đây và hạn chế mua mới”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho hay, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tăng điểm tích cực theo quán tính từ lực cầu bắt đáy của phiên liền trước. Dù vậy, khả năng vượt vùng kháng cự 1.925 điểm vẫn chưa được xác nhận do khối lượng giao dịch khớp lệnh có phần sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó, đồng thời cũng thấp hơn trung bình 20 phiên.

Theo đó, xu hướng tăng có được tiếp tục mở rộng hay không sẽ phụ thuộc vào lực cầu trong phiên giao dịch kế tiếp. Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index vượt kháng cự với thanh khoản cải thiện mạnh, thị trường có thể mở rộng xu hướng tăng lên vùng điểm số quanh 2.085 điểm.

Ngược lại, thị trường có thể tiếp tục xu thế giằng co đi ngang hoặc tiêu cực hơn là điều chỉnh về vùng cân bằng mới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý và ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu vẫn duy trì được xu hướng tăng ngắn hạn cùng trạng thái thu hút dòng tiền.

Trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu riêng lẻ, chiến lược giao dịch nên tập trung vào yếu tố chọn lọc thay vì mua đuổi trên diện rộng.