Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/6: Áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, kiểm định mốc 1.765 điểm?

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co mạnh mẽ. Mặc dù mở cửa với sắc xanh lan tỏa nhờ hiệu ứng tích cực từ thị trường khu vực và thế giới, áp lực bán tháo gay gắt tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup đã nhanh chóng đẩy chỉ số VN-Index đảo chiều giảm điểm về cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,39% và UPCoM-Index giảm nhẹ 0,05%, trong khi HNX-Index lại ngược dòng thành công với mức tăng 0,8%. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 16.409 tỷ đồng, tương đương mức giảm sút mạnh chỉ còn 61% so với phiên trước đó.

Ngành bất động sản chính là "tội đồ" lớn nhất trong ngày khi lấy đi của VN-Index tới 6,38 điểm. Trong đó, VHM giảm sâu 4,01% và trở thành mã cổ phiếu ghìm chân thị trường mạnh nhất với mức tác động tiêu cực lên tới 5,06 điểm; theo sau là VPL giảm 3,23% và VIC giảm nhẹ 0,26%. Ở chiều ngược lại, GAS và TPB trở thành bệ đỡ vững chắc nhất cho chỉ số khi đồng loạt bứt phá 3,15%. Sắc xanh nâng đỡ thị trường còn có sự góp mặt của các đại diện ngành ngân hàng và hàng không như MSB tăng 2,74%, VJC tăng 1,86% và TCB tăng 1,30%.

Tại sàn HNX, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển và tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, giúp nhiều mã chứng kiến bước nhảy vọt về giá. Cụ thể, TVC tăng mạnh 3,37%, VCS tăng 3,19%, và THD – cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào điểm số của sàn – cũng ghi nhận mức tăng 2,79%.

Về giao dịch của khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng quy mô hơn 504 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực rút vốn của khối này tập trung chủ yếu ở các mã lớn như VIC (âm 89 tỷ đồng), VHM (âm 78 tỷ đồng) và MBB (âm 58 tỷ đồng).

Ngược lại, dòng vốn ngoại đổ vào mua ròng nhiều nhất tại các cổ phiếu SHB (dương 53 tỷ đồng), FPT (dương 51 tỷ đồng) và ACB (dương 50 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/6: Xu hướng ngắn hạn vẫn tiêu cực

Chứng khoán SSI nhận định, VN-Index thể hiện phản ứng thận trọng rõ nét khi tiếp cận vùng 1.800 – 1.810, trước khi đảo chiều và kết tuần bên dưới khu vực này. Các chỉ báo động lượng tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu, hàm ý về khả năng rung lắc tiếp diễn. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.740 – 1.780 vẫn là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho biết, VN-Index đang biến động hẹp trong 2 phiên gần nhất, với thanh khoản ở mức thấp cho thấy cung cầu thị trường vẫn khá thận trọng. Chỉ số đang được neo quanh MA5 phiên và có xu hướng quay lại các đường MA10 và MA20, cho thấy áp lực diễn biến hồi phục có thể tiếp diễn lên vùng 1.811 - 1.830 trong ngắn hạn.

Đồng thời, nhịp hồi phục hiện tại vẫn mang tính hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Xu hướng giảm ngắn hạn sẽ đảo ngược khi chỉ số vượt lên 1.850 điểm với khối lượng giao dịch vượt trội. Nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới khi xu hướng giảm được đảo ngược.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho hay, Trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ, chủ yếu xuất phát từ áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Diễn biến này phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền khi lực cầu vẫn chưa cải thiện rõ rệt, khiến thị trường tương đối nhạy cảm với các hoạt động chốt lời ngắn hạn.

Theo đó, chỉ cần lực cung ở mức vừa phải cũng đủ để tạo áp lực lên mặt bằng giá trong bối cảnh bên mua chưa sẵn sàng gia tăng vị thế mạnh mẽ. VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng với đường trung bình động MA200 ngày.

Chỉ số được kỳ vọng có thể dần ổn định khi tiếp cận khu vực hỗ trợ này. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ rệt, khả năng hình thành một nhịp tăng mạnh vẫn còn hạn chế.

Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.750 - 1.850 điểm, với vùng 1.820 - 1.850 điểm đóng vai trò là kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn đang suy yếu.

Chứng khoán ACB (ACBS) nêu quan điểm, VN-Index giảm 6,96 điểm (-0,39%) đóng cửa tại 1.791,65 điểm. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó, với khối lượng giao dịch đạt 689,57 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 16.450 tỷ đồng (+61,05% so với phiên trước đó).

Hệ số độ rộng thị trường cho thấy số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế so với số cổ phiếu tăng, với 177 mã giảm so với 118 mã tăng điểm.

Còn theo Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi áp lực cung lấn át khiến chỉ số đóng cửa tại 1.803 điểm, xác nhận trạng thái tiêu cực khi xuyên thủng các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng RSI (39) và dòng tiền MFI (22).

Với xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, kịch bản kém khả quan cho thấy, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800-1.810 ngay trong phiên hôm nay 15/6 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những nhóm cổ phiếu biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Còn Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index đảo chiều giảm mạnh sau khi thử thách không thành công vùng kháng cự quanh đường Tenkan, tương ứng khu vực 1.815 điểm, đi kèm thanh khoản chạm mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến đỏ biên độ rộng và thanh khoản ở mức cao so với các phiên còn lại trong tuần, cho thấy áp lực bán vẫn đang hiện hữu. RSI tiếp tục hình thành đỉnh sau thấp hơn và quay lại kiểm định vùng đáy đầu tiên quanh khu vực quá bán. Trong khi đó, MACD duy trì đà giảm dưới đường tín hiệu và đã lùi xuống dưới ngưỡng 0.

Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy, xu hướng ngắn hạn vẫn đang trong trạng thái tiêu cực, đồng thời thị trường cần thêm thời gian tích lũy để xác nhận vùng đáy mới. Khả năng VN-Index trong các phiên tới sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lượng cung vẫn còn lớn. Chỉ số có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.780 điểm, hoặc sâu hơn là khu vực đường mây Span B quanh 1.765 điểm. Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.760 – 1.780 điểm.

“Áp lực điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong tuần này 15-19/6, chỉ số nhiều khả năng sẽ cần kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1.745-1.755 điểm. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu tối thiểu ở mức 50% và tiếp tục tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để thực hiện cơ cấu lại tỷ trọng danh mục và chốt lời dần các vị thế ngắn hạn”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.