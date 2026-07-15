Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/7: Sau cú 'rút chân' thần tốc, VN-Index thẳng tiến mốc 1.820 điểm?

Phiên giao dịch ngày 14/7 diễn ra với biến động mạnh. VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên, có thời điểm lùi về gần 1.774 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều đã giúp chỉ số đảo chiều, đóng cửa tại 1.806,63 điểm, tăng hơn 6 điểm.



Dù chỉ số lấy lại sắc xanh và mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt. Thanh khoản khớp lệnh giảm so với phiên trước, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Ảnh: AI

Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán đưa ra những đánh giá trái chiều về khả năng hồi phục của VN-Index. Một số đơn vị cho rằng vùng hỗ trợ 1.770-1.800 điểm có thể tạo nền cho nhịp hồi kỹ thuật, trong khi các quan điểm thận trọng lưu ý xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá tâm lý thị trường chưa ổn định sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong, VN-Index tiếp tục kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm khi lực cầu gia tăng rõ nét trong phiên chiều, giúp chỉ số đảo chiều và đóng cửa trong sắc xanh.

Thanh khoản khớp lệnh giảm so với phiên trước, phản ánh trạng thái thăm dò cung - cầu sau khi thị trường lùi về vùng hỗ trợ quan trọng.

Về kỹ thuật, việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ trùng với đường trung bình động MA200 tiếp tục củng cố cấu trúc tăng trung và dài hạn, đồng thời nâng cao khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

Công ty chứng khoán này tiếp tục duy trì quan điểm tích cực. Nếu vùng 1.780-1.800 điểm được giữ vững, VN-Index có khả năng duy trì đà hồi phục trong các phiên tới.

Bên cạnh đó, P/E của thị trường hiện ở mức khoảng 13,7 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,3 lần. Mặt bằng định giá này được đánh giá vẫn tương đối hấp dẫn, qua đó củng cố kịch bản hồi phục.

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất 15/7. Ảnh: AI

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index đã lùi sát vùng hỗ trợ quan trọng 1.770 điểm trước khi lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, giúp chỉ số đảo chiều và đóng cửa tăng hơn 6 điểm.

Dù vậy, thanh khoản vẫn ở mức thấp, phản ánh sự thận trọng và dè dặt của dòng tiền tại các vùng hỗ trợ quan trọng. Lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, trong đó cổ phiếu dầu khí giữ vai trò dẫn dắt. Ngược lại, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup phần nào hạn chế đà hồi phục của chỉ số.

Về kỹ thuật, ACBS cho rằng xu hướng giảm ngắn hạn vẫn duy trì. VN-Index có khả năng tiếp tục điều chỉnh và giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.770 điểm, tương ứng với đường MA200, trước khi hình thành tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo.

Dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (15/7), theo Chứng khoán SSI, VN-Index trải qua phiên rung lắc mạnh và đảo chiều tích cực từ khu vực đường MA200 ngày, tương ứng vùng 1.770 điểm.

Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy yếu, cho thấy đà hồi phục cần thêm thời gian để được củng cố.

Trong ngắn hạn, vùng 1.810-1.820 điểm là khu vực kháng cự gần cần lưu ý. Trong khi đó, vùng 1.770-1.800 điểm được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò điểm tựa cho VN-Index.

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá phiên đảo chiều ngày 14/7 chưa mang lại nhiều tín hiệu xác nhận thị trường đã đảo chiều xu hướng do thanh khoản vẫn ở mức thấp.

Theo CSI, xác suất VN-Index tiếp tục hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.820 điểm khá cao. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến tới khu vực này, áp lực bán có thể gia tăng trở lại.

CSI tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và ưu tiên quản trị rủi ro. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc bán, hạ một phần tỷ trọng danh mục khi VN-Index tiến tới mốc 1.820 điểm trong các phiên tiếp theo.

Công ty Chứng khoán AIS đánh giá, tín hiệu rút chân tại vùng hỗ trợ MA200 ngày đã giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, tạo nên một phiên phục hồi kỹ thuật quan trọng.

Lực nâng đỡ thị trường chủ yếu đến từ nhóm năng lượng và ngân hàng. Trong khi đó, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại nhóm công nghệ và viễn thông.

Vùng hỗ trợ gần của VN-Index được xác định quanh đường xu hướng dài hạn MA200, tương ứng 1.760-1.770 điểm. Kháng cự ngắn hạn cần lưu ý nằm quanh mốc 1.860 điểm.

Theo AIS, để nhịp hồi phục trở nên bền vững, thanh khoản cần cải thiện mạnh hơn nhằm xác nhận dòng tiền quay trở lại thị trường. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi để loại bỏ các cổ phiếu yếu về giá, chỉ nắm giữ những doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận khả quan trong mùa công bố báo cáo tài chính quý II.

Còn theo Công ty Chứng khoán Asean kịch bản có khả năng xảy ra là VN-Index dao động tích lũy trong biên độ hẹp tại vùng 1.800-1.810 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, Chứng khoán Asean khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch trong biên độ 1.800-1.830 điểm.

Nhà đầu tư có thể ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, liên quan đến thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ có thể được tận dụng để giải ngân từng phần vào những nhóm ngành có nền tảng cơ bản và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Công ty Chứng khoán SHS cho rằng thị trường đang cân bằng và phục hồi, đồng thời phân hóa rõ hơn dựa trên vùng định giá cơ bản của từng doanh nghiệp.

SHS kỳ vọng vùng 1.750-1.780 điểm là khu vực cân bằng của thị trường, với mặt bằng định giá tương đối hợp lý trong bối cảnh triển vọng nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng.

Thị trường bắt đầu phân hóa theo kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý II/2026. Tuy nhiên, cơ hội tăng trưởng tốt chưa xuất hiện nhiều và chất lượng thị trường ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện. Phần lớn các nhóm ngành tiếp tục tích lũy hoặc điều chỉnh, chỉ có một số ít nhóm ngành, như dầu khí, diễn biến tích cực hơn VN-Index.