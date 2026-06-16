Chứng khoán hôm nay mới nhất 16/6: Trọng tâm mức kháng cự 1.820 điểm, VN-Index dứt nhịp điều chỉnh?

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc khi VN-Index có lúc vượt mốc 1.800 điểm trước khi đóng cửa tại 1.799,31 điểm, tăng nhẹ +7,66 điểm (+0,43%). Xu hướng tích cực lan tỏa toàn thị trường với HNX-Index tăng mạnh +2,78% và UPCoM-Index nhích +0,26%, đi kèm thanh khoản bùng nổ trên HoSE đạt 25.368 tỷ đồng (tăng 55% so với phiên trước).

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm Bán lẻ (MWG +3,9%, DGW +3,3%, FRT +2,3%) và Chứng khoán (TCX +7%, VPX +6,9%, SSI +3,4%), bên cạnh sự nâng đỡ từ các ngành Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản và Xây dựng.

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời đè nặng lên nhóm Bất động sản họ Vin (VHM -1,9%, VIC -1,5%, VRE -0,2%) và nhóm Dầu khí (BSR -5,7%, PLX -3,9%, GAS -2,9%) do ảnh hưởng từ đà lao dốc của giá dầu thế giới.

Điểm sáng lớn nhất là khối ngoại khi họ mua ròng đột biến 4.110 tỷ đồng trên toàn thị trường; trong đó lực cầu tập trung gom mạnh VIC với +4.400 tỷ đồng (chủ yếu qua thỏa thuận), HPG (+167 tỷ đồng), MWG (+138 tỷ đồng), trái lại họ bán ròng nhiều nhất tại VHM (-191 tỷ đồng), VPB (-117 tỷ đồng) và VCB (-94 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 16/6: VN-Index kết thúc nhịp điều chỉnh?

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, VN-Index tiếp tục giằng co giữa hai đường MA5 và MA10 phiên, đồng thời hai đường MA đang có xu hướng hội tụ. Bên cạnh đó, đồ thị giá đang củng cố vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.780 - 1.790 điểm, trong khi độ rộng thị trường được cải thiện và các chỉ báo động lượng phát tín hiệu hồi phục trở lại.

Do đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1.830 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể mua nhẹ trong các phiên thị trường giảm điểm hoặc rung lắc, khi tín hiệu cân bằng ngắn hạn đang trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho hay, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index ghi nhận sự phục hồi đi kèm với thanh khoản được cải thiện so với các phiên trước đó.

Diễn biến này cho thấy lực cầu đã có dấu hiệu quay trở lại sau giai đoạn thận trọng kéo dài, đồng thời củng cố tín hiệu cân bằng của thị trường tại vùng điểm số hiện tại. Việc dòng tiền cải thiện trong bối cảnh áp lực bán không còn gia tăng là yếu tố quan trọng, tạo nền tảng cho khả năng hình thành nhịp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh kể từ đầu tháng 5.

Xét trên phương diện kỹ thuật, xu hướng dài hạn của VN-Index vẫn đang được duy trì. Nhịp điều chỉnh vừa qua diễn ra trong điều kiện thanh khoản ở mức thấp, phản ánh trạng thái giảm điểm chủ yếu đến từ sự thận trọng của dòng tiền hơn là áp lực phân phối mạnh.

Bên cạnh đó, việc VN-Index tiếp tục duy trì trên đường trung bình động 200 ngày (MA200) cho thấy nền tảng xu hướng dài hạn vẫn được bảo toàn.Theo đó, thị trường được đánh giá đang đứng trước cơ hội kết thúc pha điều chỉnh ngắn hạn sau khi hoàn tất quá trình tìm điểm cân bằng.

Trong trường hợp dòng tiền tiếp tục được cải thiện, VN-Index có khả năng quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng chủ đạo, dù quá trình phục hồi nhiều khả năng sẽ diễn ra theo từng bước thay vì hình thành một nhịp tăng tốc mạnh trong ngắn hạn.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, thông tin về việc Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình đã kéo giá dầu Brent giảm mạnh từ vùng 90 USD về quanh mốc 84 USD/thùng, qua đó góp phần giải tỏa đáng kể lo ngại về lạm phát trên thị trường.

VN-Index mở cửa tăng hơn 10 điểm, vượt mốc kháng cự tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, khiến VN-Index quay trở lại dưới ngưỡng 1.800 điểm.

Trong nửa cuối phiên sáng qua, lực bán bất ngờ gia tăng tại hai cổ phiếu VIC và VHM. Đáng chú ý, VHM có thời điểm giảm sàn, kéo VN-Index giảm điểm và lùi về mức thấp nhất trong phiên quanh vùng 1.777 điểm.

Dù vậy, diễn biến điều chỉnh của nhóm Vingroup chỉ tác động đến thị trường trong thời gian ngắn. VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trước khi kết thúc phiên sáng.

Phiên chiều diễn ra tích cực hơn khi dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng khả quan và mức định giá thấp so với nhiều năm gần đây như thép (HPG), chứng khoán (SSI, VCI) và bán lẻ (MWG, PNJ).

Tuy nhiên, dưới áp lực điều chỉnh của nhóm Vingroup cùng các cổ phiếu dầu khí như GAS, BSR, VN-Index vẫn chưa thể đóng cửa vượt ngưỡng 1.800 điểm.

Trong thời gian tới, hiệu ứng lan tỏa của dòng tiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì. Các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và định giá hợp lý được đánh giá có nhiều cơ hội tăng giá hơn, trong khi VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng điều chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, vùng kháng cự ngắn hạn của VN-Index nằm tại mốc 1.840 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất là quanh 1.750 điểm.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên hồi phục trong ngày giao dịch đầu tuần 15/6. Đây cũng là xu hướng tăng điểm của các thị trường tài chính khu vực châu Á sáng nay trước thông tin Mỹ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột. Thanh khoản phiên hôm nay tăng khá tốt, khối lượng khớp lệnh lần đầu tiên vượt mức trung bình 20 phiên (0,7%) sau gần một tháng trở lại đây. Biên độ tăng điểm của thị trường chung bị kìm hãm bởi sự điều chỉnh của nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM) và nhóm cổ phiếu Dầu khí (GAS, BSR, PLX) khiến mức tăng không quá cao.

“Đã có tín hiệu lạc quan hơn xuất hiện, song tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận khi thanh khoản chưa bùng nổ mạnh và biên độ tăng điểm ở mức vừa phải. Mức kháng cự 1.820 điểm đang ở rất gần, nên dù thị trường tăng điểm nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, tiếp tục chờ đợi VN-Index vượt mốc 1.820 điểm với thanh khoản bùng nổ mạnh hơn sẽ là tín hiệu rõ ràng hơn cho vị thế mua ròng quay trở lại”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đóng cửa trong sắc xanh tại mốc 1.799 điểm, trong khi số mã tăng giá chiếm ưu thế, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự hiện diện và lan tỏa tích cực trên thị trường. Mặc dù chỉ số hiện nằm dưới đường MA10 và MA20, đồng thời RSI và MFI chưa phục hồi rõ rệt, diễn biến này chủ yếu phản ánh trạng thái tích lũy và củng cố nền giá sau nhịp tăng, thay vì xác nhận một xu hướng điều chỉnh mạnh. Nến đỏ thân ngắn trong phiên cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện tại vùng giá cao, nhưng lực cung chưa đủ lớn để làm mất sắc xanh của chỉ số.

Trong phiên 16/6, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng 1.790-1.800 điểm. Tuy nhiên, việc độ rộng thị trường duy trì tích cực đang tạo nền tảng cho khả năng cân bằng và hồi phục, đặc biệt nếu thanh khoản cải thiện và chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ này.

Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục phân hóa và luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng hạng thị trường và chu kỳ offshore.