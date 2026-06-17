Chứng khoán hôm nay mới nhất 17/6: Ngưỡng 1.820 – 1.830 điểm quyết định kịch bản đảo chiều?

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch giằng co trong biên độ hẹp do thiếu vắng sự dẫn dắt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực bán hạ nhiệt đã tạo điều kiện cho VN-Index duy trì sắc xanh phiên thứ hai liên tiếp với mức tăng nhẹ 0,48%. Cùng chung xu hướng tích cực, HNX-Index bứt phá mạnh mẽ 2,8%, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,04%.

Động lực tăng điểm của thị trường ghi nhận sự trở lại tích cực của "họ" Vingroup với VIC (+0,73%) và VHM (+0,28%). Bên cạnh đó, đà tăng còn được củng cố bởi các mã lớn như TCX (tăng 6,75%), HVN (+6,86%), BID (+0,72%), VPX (+3,31%), VCB (+0,32%) và PNJ (+4,92%). Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh sang nhóm Chứng khoán và Bán lẻ, biến đây thành hai nhóm ngành sôi động nhất phiên. Riêng trên sàn HNX, cổ phiếu THD đã có màn trình diễn ấn tượng khi áp sát mức giá trần (+ 9,99%), trở thành đầu kéo chính cho chỉ số này.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh diễn ra không quá gay gắt. Kìm hãm đà tăng của thị trường chủ yếu là ACB với mức giảm khá sâu 1,98%, theo sau là VJC (-2,34%), GAS (-0,97%) và HPG (-0,62%).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 373 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, áp lực rút vốn tập trung mạnh nhất tại VHM (-149,8 tỷ đồng), MBB (-101,7 tỷ đồng) và TCB (-92,4 tỷ đồng). Ngược lại, họ vẫn giải ngân mạnh tay ở chiều mua ròng đối với HPG (124,8 tỷ đồng), NLG (82,6 tỷ đồng, giúp mã này tăng 6,67%) và TCX (66,0 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 17/6: Tín hiệu tăng điểm chưa rõ ràng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nêu quan điểm, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục duy trì đà phục hồi, tuy nhiên, thanh khoản có sự suy giảm nhẹ so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh, nhưng dòng tiền vẫn đang trong quá trình thăm dò và chưa thực sự quay trở lại một cách mạnh mẽ.

Xét trên phương diện kỹ thuật, xu hướng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì khi VN-Index tiếp tục vận động trên các vùng hỗ trợ quan trọng. Đồng thời, việc vượt lên trên đường xu hướng giảm ngắn hạn cho thấy áp lực điều chỉnh đã có dấu hiệu suy yếu, qua đó cải thiện triển vọng vận động của thị trường trong thời gian tới.

VN-Index đang đứng trước cơ hội kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi hoàn tất quá trình tìm điểm cân bằng. Nếu dòng tiền tiếp tục được cải thiện, VN-Index có khả năng quay trở lại xu hướng tăng chủ đạo, dù quá trình phục hồi nhiều khả năng sẽ diễn ra theo từng bước thay vì bứt phá mạnh.

Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự gần 1.840 điểm trong thời gian tới.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho hay, VN-Index tiếp tục duy trì nhịp hồi phục và đóng cửa trở lại trên mốc 1.800 điểm, trong bối cảnh biên độ dao động đã thu hẹp đáng kể. Diễn biến này cho thấy áp lực bán ngắn hạn phần nào suy giảm, giúp thị trường tạm thời ổn định hơn sau giai đoạn biến động mạnh.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy lực cầu chưa thực sự đủ mạnh để tạo nên một nhịp tăng bền vững. Điểm tích cực của phiên nằm ở sự lan tỏa của dòng tiền khi lực mua xuất hiện trên nhiều nhóm ngành khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như giai đoạn trước.

Dù vậy, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện khi áp lực điều chỉnh nhìn chung vẫn chiếm ưu thế và dòng tiền tham gia trong nhịp hồi phục hiện tại còn khá dè dặt.

Trong thời gian tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm, tương ứng với đường MA200 ngày.

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, dòng tiền đã có dấu hiệu lan tỏa rộng hơn trên thị trường, tuy nhiên, lực mua nhìn chung vẫn chưa đủ mạnh. Vì vậy, VN-Index vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vin. VN-Index đang tạo nền quanh ngưỡng 1.800 điểm và chưa phát đi tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index ghi nhận phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp với khối lượng khớp lệnh duy trì ở mức trung bình 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá tiếp tục chiếm ưu thế hoàn toàn so với nhóm cổ phiếu giảm giá (gấp 3,1 lần) cho thấy những tín hiệu lạc quan hơn đang dần chiếm ưu thế. Điểm nổi bật là dòng cổ phiếu nhạy nhất với thị trường là nhóm Chứng khoán đang có những diễn biến tích cực trong 2 phiên gần đây, báo tín hiệu sớm cho nhịp hồi phục của thị trường chung. Tuy nhiên, tín hiệu chưa rõ ràng.

“VN-Index cần tiếp tục duy trì tín hiệu tăng điểm, vượt qua ngưỡng kháng cự 1.820 – 1.830 điểm với thanh khoản gia tăng, vượt mức bình quân 20 phiên thì tín hiệu đảo chiều mới rõ ràng hơn. Vì vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, chưa vội mở thêm vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index vượt mức kháng cự với thanh khoản cải thiện mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn với Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index duy trì trạng thái tích cực thận trọng khi đóng cửa tại 1.808 điểm, với số mã tăng giá chiếm ưu thế và dòng tiền tập trung rõ nét tại nhóm chứng khoán, qua đó, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện và đang có xu hướng lan tỏa. Mẫu hình nến Doji phản ánh sự giằng co quanh vùng giá cao, trong khi RSI ở mức 42 và MFI ở mức 26 cho thấy động lực tăng chưa thực sự mạnh nhưng vẫn còn dư địa cải thiện khi dòng tiền quay trở lại.

Việc chỉ số giữ vững trên MA10 là tín hiệu hỗ trợ cho xu hướng hồi phục ngắn hạn; nếu lực cầu tiếp tục được củng cố, đặc biệt tại nhóm Chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thể hướng tới kiểm định vùng kháng cự 1.820-1.830 điểm. Vùng 1.800-1.810 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần và có thể tạo nền cho nhịp tăng tiếp theo.