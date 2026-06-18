Chứng khoán hôm nay mới nhất 18/6: Chờ dòng tiền bùng nổ để VN-Index xác nhận tín hiệu tăng điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến nỗ lực hồi phục đầy khó khăn của chỉ số VN-Index do áp lực suy yếu từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Dù vậy, nhờ sự nâng đỡ kịp thời từ nhóm ngành Ngân hàng, đà giảm đã được thu hẹp đáng kể, giúp chỉ số đóng cửa ở mức sát mốc tham chiếu. Trái ngược với sự giằng co của sàn HOSE, chỉ số HNX-Index bứt phá mạnh mẽ khi duy trì được động lực tăng tới +3,31%, trong khi UPCoM-Index cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,25%. Thanh khoản thị trường khớp lệnh trên HOSE chuyển biến rất tích cực, đạt hơn 24 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 45% so với phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch này, nhóm Ngân hàng đóng vai trò là "công thần" giữ nhịp cho thị trường khi đóng góp tới +4,16 điểm vào VN-Index, dẫn dắt bởi các trụ cột như BID (+1,62 điểm), CTG (+0,98 điểm) và VCB (+0,71 điểm). Sắc xanh cũng lan tỏa sang một số nhóm ngành khác như Xây dựng & Vật liệu, Bảo hiểm, và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Riêng trên sàn HNX, cổ phiếu THD có màn trình diễn bùng nổ khi tăng kịch trần 9,96%, trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy chỉ số này tăng điểm mạnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tháo tập trung mạnh nhất tại nhóm Bất động sản, lấy đi của VN-Index -4,52 điểm. Theo sau là sự sụt giảm của ngành Dầu khí (-0,91 điểm) và Dịch vụ tài chính (-0,39 điểm). Trong đó, hai mã lớn là VIC (giảm 1,03%) và VHM (giảm 1,1%) chịu ảnh hưởng tiêu cực sau thông tin doanh nghiệp công bố ngừng mở rộng quỹ đất.

Đáng chú ý, khối ngoại vẫn tiếp diễn làn sóng bán ròng gay gắt với tổng giá trị lên tới hơn 3.222 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tâm điểm rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đổ dồn vào VIC (-2.236,8 tỷ đồng), FPT (-283,0 tỷ đồng) và VHM (-235,8 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng vốn ngoại tìm đến giải ngân nhiều nhất tại HPG (55,0 tỷ đồng), SSI (42,8 tỷ đồng) và SHB (40,1 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 18/6: Nhịp hồi phục ngắn hạn

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nêu, VN-Index tiếp tục dao động quanh các đường trung bình động ngắn hạn MA5 và MA10, trong bối cảnh các đường MA có xu hướng đi ngang và hội tụ trở lại. Thanh khoản gia tăng cho thấy dòng tiền chủ động tham gia thị trường tích cực hơn.

Với diễn biến đồ thị giá đang dần cân bằng quanh ngưỡng 1.790 điểm, VN-Index được kỳ vọng duy trì nhịp hồi phục ngắn hạn hướng lên vùng MA20, tương ứng khoảng 1.830 điểm trong tuần giao dịch này.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với tỷ trọng vừa phải tại các nhịp rung lắc trong phiên, duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 44%/56%. Đồng thời, nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi trong trường hợp thanh khoản không có sự cải thiện rõ rệt.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho hay, trong phiên giao dịch gần nhất, lực cầu hoạt động tích cực về cuối phiên đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Kết phiên, VN-Index chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ, trong khi khối lượng khớp lệnh có sự cải thiện và vượt mức trung bình 20 phiên.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh, dù dòng tiền vẫn đang trong quá trình thăm dò. Trên phương diện kỹ thuật, xu hướng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì khi thị trường tiếp tục vận động trên các vùng hỗ trợ quan trọng.

Bên cạnh đó, việc vượt lên trên đường xu hướng giảm ngắn hạn cho thấy áp lực điều chỉnh đang có dấu hiệu suy yếu, qua đó cải thiện triển vọng vận động của thị trường trong thời gian tới. VN-Index được đánh giá đang đứng trước cơ hội kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi hoàn tất quá trình tìm điểm cân bằng.

Nếu dòng tiền tiếp tục được cải thiện, VN-Index có khả năng quay trở lại xu hướng tăng chủ đạo, dù quá trình phục hồi nhiều khả năng sẽ diễn ra theo từng bước thay vì bứt phá mạnh. Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự gần 1.840 điểm trong thời gian tới.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, phiên vừa qua, VN-Index chịu áp lực giảm mạnh trong buổi sáng nhưng đã phục hồi đáng kể về cuối phiên nhờ lực cầu gia tăng, qua đó thu hẹp gần như toàn bộ mức giảm và trở lại sát ngưỡng tham chiếu.

Thanh khoản cải thiện rõ rệt cho thấy dòng tiền bắt đáy đang dần quay trở lại thị trường sau giai đoạn thận trọng. Động lực hồi phục chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng, nơi ghi nhận lực cầu tích cực và đóng vai trò nâng đỡ thị trường, trong khi áp lực bán vẫn tập trung tại VIC và VHM.

Nếu lực cầu tiếp tục được duy trì trong các phiên tới, VN-Index được kỳ vọng sẽ hướng tới kiểm định vùng kháng cự quan trọng quanh 1.850 điểm, tương ứng với khu vực hội tụ của các đường trung bình động MA20 và MA50 ngày.

Còn theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index đang có xu hướng dao động tích lũy trong biên độ hẹp trong khoảng từ 1.780-1.790 điểm đến 1.810-1.820 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì biến động hẹp và có thể đan xen các nhịp rung lắc mạnh trong phiên. Triển vọng hồi phục ngắn hạn của thị trường sẽ phụ thuộc vào khả năng chống chịu của VN-Index tại các ngưỡng hỗ trợ then chốt khi các thông tin và sự kiện quan trọng diễn ra vào các phiên cuối tuần.

“Chỉ số có thể hướng đến thử thách vùng cản quanh MA50 tương ứng với vùng 1.835-1.840 điểm vào cuối tháng 6. Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế đang có theo các ngưỡng chặn lãi. Đối với hoạt động trading vẫn ưu tiên lợi thế T+ trên các cổ phiếu có sẵn và chỉ thực hiện ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ dù áp lực bán trong phiên khá mạnh khiến thị trường có thời điểm giảm sâu (-20 điểm). Thanh khoản phiên 17/6 duy trì ở mức khá với khối lượng khớp lệnh cao hơn (10,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Dù đóng cửa giảm điểm, nhưng phiên giảm này không mang nhiều tín hiệu tiêu cực và chưa vô hiệu hóa xu hướng hồi phục kỹ thuật của VN-Index.

“VN-Index có thể sẽ test lại mốc kháng cự 1.820 – 1.830 điểm trong các phiên tới. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự trên với thanh khoản bùng nổ để xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng điểm. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mở vị thế mua ròng mới mà kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu xác nhận”, chuyên gia của CSI lưu ý.