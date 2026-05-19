Chứng khoán hôm nay mới nhất 19/5: Xu hướng tăng chưa kết thúc

Mặc dù chịu áp lực tâm lý từ phiên giảm điểm cuối tuần của thị trường chứng khoán Mỹ khiến VN-Index mở cửa dưới mốc tham chiếu, thị trường trong nước đã có màn lội ngược dòng thành công. Lực cầu dồi dào tập trung vào nhóm cổ phiếu Ngân hàng quốc doanh và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước đã trở thành bệ đỡ vững chắc, giúp các chỉ số chính hồi phục mạnh mẽ.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.927,94 điểm, tăng 6,34 điểm (+0,33%), trong khi HNX-Index cũng tăng +0,71% và UPCoM-Index đi ngược xu hướng khi giảm nhẹ -0,4%. Thanh khoản trên sàn HoSE ghi nhận sự bùng nổ, đạt mức 26.658 tỷ đồng, tăng tới 16% so với phiên trước đó.

Dòng tiền trong phiên tập trung mạnh mẽ vào nhóm doanh nghiệp Nhà nước, tiêu biểu là nhóm cổ phiếu Ngân hàng với BID tăng 5,5%, VCB tăng 4,1% và CTG tăng 1,4%. Bên cạnh đó, nhóm Dầu khí cũng ghi nhận mức bứt phá đầy ấn tượng nhờ sự tỏa sáng của PLX (+7,0%), BSR (+5,4%) và GAS (+4,0%). Sắc xanh của thị trường còn được củng cố thêm nhờ đà tăng điểm ở các nhóm ngành khác như Hóa chất, Công nghệ và Bảo hiểm.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh đè nặng lên các nhóm Bất động sản và Bán lẻ, trong đó gây áp lực lớn nhất lên thị trường là các mã VRE (-2,6%), VHM (-2,5%), VIC (-1,3%) và MWG (-3,7%).

Về phía khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng bán ròng với quy mô hơn 600 tỷ đồng trên sàn HoSE. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu như ACB (-170 tỷ đồng), HPG (-136 tỷ đồng) và VHM (-73 tỷ đồng). Tuy nhiên, họ vẫn mạnh tay giải ngân ở chiều mua ròng đối với một số mã, tiêu biểu là VCB (+232 tỷ đồng), VNM (+98 tỷ đồng) và MSB (+66 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 19/5: Dự báo tăng điểm, tâm lý thận trọng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index kết phiên trong sắc xanh dù có rung lắc mạnh trong phiên do áp lực chốt lãi. Theo đó, chỉ số đã hoàn toàn đóng cửa trên vùng kháng cự 1.925 điểm với khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường vượt mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý của phe mua vẫn tương đối tích cực bất chấp chỉ số đi vào vùng cản tâm lý.

Tuy nhiên, mức thanh khoản này vẫn chưa đủ thuyết phục để khẳng định đây là phiên bứt phá có chất lượng. Nhìn chung, VN-Index đang tiếp diễn xu hướng tăng và hành động vượt kháng cự có thể tạo tiền đề cho việc mở rộng xu hướng lên các vùng cao hơn.

VN-Index có khả năng hướng đến vùng 2.085 điểm. Đồng thời, vùng hỗ trợ cho VN-Index trong ngắn hạn được dự báo tương ứng với vùng 1.840 – 1.880 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc ưu tiên chiến lược nắm giữ, đồng thời chỉ nên mua mới một cách có chọn lọc (tận dụng tính chất phân hóa của thị trường trong giai đoạn hiện tại).

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến quản trị rủi ro thông qua việc giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức trung bình nhằm đảm bảo tính linh hoạt cho danh mục.

Còn Chứng khoán ACB (ACBS) nêu, diễn biến phân hóa tiếp tục xảy ra; tuy nhiên, sự phân hóa trong phiên hôm nay diễn ra khác với giai đoạn trước. Nhóm Vingroup chịu áp lực điều chỉnh trong khi dòng tiền tìm đến các cơ hội mới và nhóm doanh nghiệp nhà nước đã được gọi tên.

Với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần và Châu Á sáng nay, nhóm Vingroup đã chịu áp lực điều chỉnh, kéo theo VN-Index có lúc mất gần 20 điểm về vùng 1.910.

Điểm đáng chú ý là trong lúc Vingroup giảm điểm, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn duy trì sắc xanh. Thông tin về cuộc họp của Chính phủ với 23 tập đoàn, tổng công ty nhà nước về cơ cấu lại vốn nhà nước có lẽ là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến diễn biến này.

Tiếp sau nhóm dầu khí, các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chi phối cũng bật tăng vào cuối phiên sáng. Đây là nhóm có đối trọng đủ lớn với họ Vingroup lúc này và đã giúp VN-Index chốt phiên sáng quanh mức tham chiếu (1.921).

Phiên chiều diễn ra cân bằng hơn, trong khi nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lãi thì nhóm ngân hàng quốc doanh (VCB, BID) lại nới rộng đà tăng và giúp VN-Index kết phiên tăng hơn 6 điểm, đóng cửa mức 1.927,94. Thanh khoản có dấu hiệu cải thiện, mở ra cơ hội tiếp tục tăng điểm, hướng đến vùng kháng cự 1.950.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, đồng thời chỉ số đã chính lập đỉnh lịch sử mới. VN Index kết tuần quanh mức 1.921,6 điểm, tăng 0,33% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Toàn thị trường diễn biến phân hóa, trong đó dòng tiền tập trung chủ yếu ở nhóm Cao su và Dầu khí, ngược lại áp lực bán thuộc về nhóm Bán lẻ.

“Đối với danh mục Trading T+ tuần mới, lựa chọn các cổ phiếu CTG, TCB, HCM, DXG, PVS, DCM cho tuần này. Nhà giao dịch nên ưu tiên giải ngân từng phần tại các nhịp biến động để tối ưu giá vốn”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Đối với chiến lược đầu tư theo câu chuyện và dòng tiền, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị cho rầng cần tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau như tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng, sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, làn sóng IPO và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước,…

Chiến lược giải ngân ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và đang thu hút dòng tiền chủ động, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong bối cảnh thị trường duy trì trạng thái phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá, chỉ số VN-Index biến động quanh vùng đỉnh cũ với thanh khoản tăng nhẹ sv phiên liền trước nhưng vẫn ở dưới trung bình 20 phiên. Chỉ báo tâm lý đang hồi phục trở lại trong khi chỉ báo xung lực đang có sự lưỡng lự và xuất hiện phân kỳ giảm ngắn hạn. Với thanh khoản chưa đột biến và chỉ báo xung lực đang yếu dần, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng đỉnh cũ trong các phiên đầu tuần. Đồng thời, chỉ số có thể dao động trong biên độ 1.835-1.930 điểm trong tuần tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư xem xét bán cổ phiếu đã tích lũy trước đây và hạn chế mua mới.

Chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng), chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng trung hạn và khả năng xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh đó, chỉ số có thể điều chỉnh về 1.835 điểm trước khi tiếp tục xu hướng. Do đó, NĐT trung hạn có thể mua mới nhưng ưu tiên ở nhịp điều chỉnh.