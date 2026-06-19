Chứng khoán hôm nay mới nhất 19/6: Lý do VN-Index bứt phá nhưng nhà đầu tư vẫn nên "đứng ngoài"?

Vừa qua, chỉ số VN-Index bứt phá nhờ động lực dẫn sóng đầy ấn tượng đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Dù vậy, thị trường vẫn rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi áp lực chốt lời khiến số lượng mã giảm điểm chiếm ưu thế áp đảo. Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index tăng thêm 1,34% để đạt mức 1.830,47 điểm.

Cùng chung xu hướng tích cực, HNX-Index cũng tăng sắc nét 1,80% và UPCoM-Index duy trì mức tăng nhẹ 0,91%. Tuy nhiên, thanh khoản lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt hơn 17,4 nghìn tỷ đồng, tương đương mức giảm 28% so với phiên trước đó.

Trong phiên này, nhóm ngành Bất động sản đã đóng vai trò là "bệ đỡ" vững chắc nhất cho thị trường khi đóng góp tới hơn 29,22 điểm vào chỉ số chung. Lực đẩy chủ lực xuất phát từ bộ đôi VIC +6,98% và VHM +6,90%.

Ngoài ra, sắc xanh từ nhóm Bán lẻ và Dầu khí cũng lan tỏa tín hiệu tích cực khi lần lượt góp thêm 0,78 điểm và 0,70 điểm. Riêng trên sàn HNX, cổ phiếu THD đã có màn trình diễn xuất sắc với mức tăng 9,72% (đóng góp 5,52 điểm), trở thành đầu tàu kéo chỉ số sàn này đi lên.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ vẫn bao trùm diện rộng trên bảng điện tử do áp lực giảm giá bủa vây hầu hết các nhóm ngành còn lại. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 211 mã giảm so với chỉ 104 mã tăng trên HOSE. Các nhóm ngành gây áp lực lớn nhất lên chỉ số bao gồm Dịch vụ tài chính (giảm 1,41 điểm), Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (giảm 1,18 điểm) và nhóm Ngân hàng. Trong đó, VCB (kéo giảm 1,06 điểm), VJC (kéo giảm 0,80 điểm) và HPG (kéo giảm 0,63 điểm) là những tác nhân chính kìm hãm đà tăng của thị trường.

Hoạt động của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị hơn 1.867 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng sàn HoSE đã bị rút ròng tới 1.884,81 tỷ đồng. Lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tập trung cao nhất tại các mã FPT -501,1 tỷ đồng, VHM -181,8 tỷ đồng, TCB -159,3 tỷ đồng và VCB -126,7 tỷ đồng. Trái lại, dòng vốn ngoại chỉ giải ngân mua ròng nhẹ tại một số cổ phiếu như VIC 73,9 tỷ đồng), PC1 33,0 tỷ đồng, MBB 23,1 tỷ đồng và ACB 22,9 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 19/6: VN-Index kiểm định vùng cản 1.850 - 1.860 điểm?

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, VN-Index có diễn biến tăng mạnh nhờ đà tăng của nhóm Vingroup và thanh khoản sụt giảm trở lại.

Độ rộng thị trường trong phiên có diễn biến tiêu cực. Tuy nhiên, với nhóm họ Vin đang trong giai đoạn hồi phục và lực cầu đang chiếm ưu thế, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục quán tính tăng ngắn hạn, với khu vực 1.850 điểm đang là kháng cự kế tiếp.

Mặc dù vậy, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì ở mức giảm. Nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát nhịp tăng trong phiên kế tiếp. Một nhịp tăng với thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường đồng thuận sẽ là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, VN-Index ghi nhận mức tăng tích cực và đóng cửa tiệm cận đường trung bình động 20 ngày (~1.831 điểm). Tuy nhiên, thanh khoản của toàn thị trường suy giảm, cho thấy sự cải thiện của chỉ số chưa đi kèm với sự gia tăng tương ứng của dòng tiền.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Xét về mặt kỹ thuật, VN-Index đã thoát khỏi nhịp điều chỉnh ngắn hạn và đang hình thành một pha hồi phục mới. Dù vậy, độ tin cậy của xu hướng này phụ thuộc vào khả năng duy trì của dòng tiền và mức độ lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Diễn biến của VN-Index có thể chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của thị trường, do đó, sự cải thiện về chiều rộng tăng giá và sự tham gia của dòng tiền ở nhiều nhóm cổ phiếu là những yếu tố cần được theo dõi sát hơn trong các phiên tới.

VN-Index có thể xuất hiện những nhịp rung lắc khi tiếp cận vùng kháng cự 1.830 - 1.840 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng 1.800 - 1.809 điểm hiện đóng vai trò hỗ trợ gần, có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì trạng thái hồi phục ngắn hạn của thị trường.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, VN-Index tăng mạnh hơn 24 điểm, qua đó củng cố tâm lý tích cực trên thị trường. Dù thanh khoản suy giảm, giá trị giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình tuần, cho thấy dòng tiền vẫn ổn định và sẵn sàng hấp thụ nguồn cung ngắn hạn.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, khi riêng nhóm này đã đóng góp hơn 33 điểm vào mức tăng chung của VN-Index. Bên cạnh đó, PC1 là điểm sáng đáng chú ý với diễn biến bứt phá mạnh sau giai đoạn tích lũy trung hạn kéo dài.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự quan trọng quanh 1.850 điểm, nơi hội tụ của các đường trung bình động 20 và 50 ngày.

Theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng điểm bùng nổ về điểm số, chinh phục ngưỡng kháng cự (1.820-1.830) điểm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự phân hóa rất mạnh trong phiên tăng điểm ngày 18/6. Dòng tiền tăng điểm tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM, VRE, VPL), trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm điểm. Chỉ tính riêng nhóm cổ phiếu họ Vin đã đóng góp tới (31,08 điểm) vượt mức tăng (24,27 điểm) của thị trường chung trong khi dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá lại gấp (2,1 lần) so với nhóm cổ phiếu tăng giá. Sự mất cân đối này cho thấy phiên tăng ngày 18/6 dù mạnh về điểm số, song lại thiếu sự lan tỏa đồng bộ nên khả năng cao thị trường chung vẫn tiếp tục hướng về các mốc cao hơn, nhưng danh mục của phần lớn nhà đầu tư lại sụt giảm.

“Dù VN-Index chinh phục được ngưỡng kháng cự mạnh, song tín hiệu mua ròng ở nhiều nhóm cổ phiếu khác vẫn chưa được xác nhận, nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi xác nhận của dòng tiền có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn theo Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.830 điểm, nằm giữa đường MA10 và MA20 cùng chỉ số RSI(14) neo tại ngưỡng 50, phản ánh trạng thái giằng co và cân bằng giữa cung và cầu. Mặc dù cây nến xanh dạng spinning top với giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế nhẹ, song áp lực từ dòng tiền suy yếu (MFI ở mức 33) khiến thị trường thiếu động lực bứt phá rõ ràng, dự báo kịch bản dao động trong biên độ hẹp sẽ tiếp diễn ở đầu phiên hôm nay 19/6 trước khi chờ đợi tín hiệu xác nhận từ vùng cản 1.850-1.860 hoặc hỗ trợ 1.830-1.840.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng, đồng thời chú trọng các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.