Chứng khoán hôm nay mới nhất (2/11): Cảnh báo nhà đầu tư sử dụng margin, VN-Index có 'tín hiệu' cần chú ý

Chứng khoán hôm nay mới nhất (2/11): Nhà đầu tư sử dụng margin cần chú ý

Trong tuần qua từ ngày 27-31/10 trên toàn thị trường chứng khoán, khối ngoại đã bán ròng hơn 172 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.072,2 tỉ đồng.

Khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MBB với khối lượng 53,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.185 tỷ đồng. Tiếp theo là SSI bị bán ròng 937 tỷ đồng (28,44 triệu đơn vị).

Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, việc dòng vốn ngoại rút ra trong ngắn hạn chủ yếu do yếu tố tâm lý, và khả năng quay trở lại là rất lớn khi triển vọng thị trường vẫn tích cực. Biến động thị trường là không thể tránh khỏi, nhưng điều cần quan tâm là triển vọng thị trường.

Biến động thị trường là không thể tránh khỏi, nhưng điều cần quan tâm là triển vọng thị trường. Ảnh AI

Thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm nền tảng kinh tế ổn định, chính sách hợp lý, lợi nhuận doanh nghiệp tăng, yếu tố định giá và yếu tố tâm lý.

Trong khi đó, câu chuyện mức dư nợ margin tăng kỷ lục, đạt đỉnh trong bối cảnh thanh khoản giao dịch trên cả ba sàn liên tục được duy trì trên ngưỡng tỉ đô, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang đặt niềm tin rất lớn với kênh chứng khoán. Tương tự như nhiều sóng tăng khác của thị trường chứng khoán, khi giá trị giao dịch tăng, chỉ số tăng thì margin cũng tăng.

Dẫu phương diện tổng thể ngành chứng khoán, tỷ lệ này cuối quý 3/2025 cho thấy phần lớn các công ty chứng khoán vẫn đang ở mức an toàn, tuy nhiên giới chuyên gia chứng khoán nhận định, sự gia tăng nhanh của dư nợ margin cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, đặc biệt nếu thị trường tiếp diễn những phiên điều chỉnh mạnh như hôm 20.10 vừa qua (chỉ số VN-Index mất gần 95 điểm).

Giới chuyên gia khuyến nghị, các nhà đầu tư đang sử dụng margin, điều quan trọng nhất là phải có chiến lược quản trị rủi ro rõ ràng. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy cũng cần được kiểm soát ở mức hợp lý, tránh tình trạng “full margin” trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.

Phân tích về kĩ thuật chứng khoán Việt Nam tuần tới 3-7/11, VN-Index đang có tín hiệu MACD (chỉ báo kỹ thuật thông dụng khi phân tích chứng khoán, phản ánh biến động và cung cấp tín hiệu mua bán của thị trường) đã cắt xuống mức 0.

Trong phiên giao dịch ngày 31/10/2025, VN-Index giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp và tiếp tục nằm dưới "đường trung bình động đơn giản SMA" 50 ngày cho thấy tâm lý không mấy lạc quan của nhà đầu tư. Ngoài ra, khối lượng giao dịch tiếp tục nằm dưới mức trung bình 20 ngày trong các phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đã giao dịch kém sôi động hơn.

Mặt khác, MACD tiếp tục suy yếu và đã cắt xuống mức 0 sau khi cho tín hiệu bán trong khi chỉ số liên tục nằm dưới đường Middle của Bollinger Bands. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn dần kém sắc hơn.

