Chứng khoán hôm nay mới nhất 2/6: Xu hướng giảm áp đảo

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Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới với tâm lý khá thận trọng. Áp lực bán duy trì tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã kéo chỉ số VN-Index giảm 1,02%. Trái ngược với sự ảm đạm này, HNX-Index tiếp tục chuỗi bứt phá ấn tượng khi tăng mạnh 3,47%, trong khi UPCoM-Index cũng giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,45%. Tuy nhiên, dòng tiền có dấu hiệu sụt giảm rõ rệt khi thanh khoản trên sàn HOSE lao dốc 23% so với phiên trước đó.

Sắc đỏ chiếm thế chủ đạo trên diện rộng, trong đó Bất động sản và Dầu khí là hai nhóm ngành bị thu hẹp mạnh nhất, trực tiếp lấy đi hơn 17 điểm của VN-Index. Hàng loạt cổ phiếu lớn đóng vai trò là "lực cản" chính của thị trường, có thể kể đến như GAS (-3,66%), BSR (-3,87%), VIC (-3,03%), VHM (-2,56%), MCH (-1,85%) và đặc biệt là MSB giảm sâu áp chót biên độ ở mức -6,86%. Ở chiều đối ứng, nỗ lực nâng đỡ chỉ số đến từ các nhóm ngành như Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (+0,59 điểm), Công nghệ Thông tin (+0,45 điểm), Điện, nước & xăng dầu khí đốt (+0,32 điểm) và Bán lẻ (+0,26 điểm).

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (penny) khi thu hút dòng tiền đầu cơ khá tốt. Nhiều mã như HQC, TSC, FIT, TTF và ST8 đồng loạt tăng kịch trần khi đóng cửa.

Về giao dịch của dòng vốn đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục xu hướng rút vốn khi bán ròng hơn 633 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực xả tập trung mạnh nhất tại ACB (109 tỷ đồng), BSR (88 tỷ đồng) và MSB (88 tỷ đồng). Ngược lại, họ vẫn giải ngân gom mua một số cổ phiếu đầu ngành như MWG (88 tỷ đồng), FPT (68 tỷ đồng) và VCB (46 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 2/6: Thận trọng vùng 1.830 điểm

Chuyên gia Yuanta cho biết, chỉ số VN-Index tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất nhưng với thanh khoản sụt giảm. Nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục trong ngắn hạn khi đồ thị giá đang ở dưới MA20 ngày. Vùng 1830-1835 điểm đang là hỗ trợ quan trọng cho chỉ số VN-Index trong ngắn hạn. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của VN-Index được chuyển xuống mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và quan sát khu vực 1.830 điểm trong các phiên tới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhấn mạnh, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục nối dài nhịp điều chỉnh kể từ khi thất bại trong việc kiểm định kháng cự 1.925 điểm. Khối lượng giao dịch trong phiên xuống thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Xu hướng suy giảm khối lượng trong nhịp điều chỉnh thường là đặc điểm của một nhịp điều chỉnh tương đối lành mạnh, trong đó dòng tiền mới còn thận trọng và nhà đầu tư không sẵn sàng bán bằng mọi giá.

Dù thị trường đang đối mặt với những thách thức nhất định trong ngắn hạn, xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì khi VN-Index tiếp tục vận động trên các đường trung bình động quan trọng MA50, MA100 và MA200 ngày. Theo đó, các vùng hỗ trợ tiềm năng có thể giúp thị trường phục hồi gồm: 1.800 – 1.810 và 1.740 điểm.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì các vị thế nắm giữ trung – dài hạn. Nhịp điều chỉnh hiện tại có thể mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng việc mua mới cần được tiến hành theo hướng có chọn lọc, đặc biệt là các cổ phiếu có nền tảng cơ bản nhưng đã bị chiết khấu về mức giá hấp dẫn.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, diễn biến phiên đầu tuần có phần không thuận lợi cho nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó đặc biệt là nhóm Vingroup khi VIC, VHM và VRE giảm từ 2,5% – 3%. Riêng diễn biến này cũng đã lấy đi của VN-Index hơn 14 điểm.

Ngoài Vingroup, những bluechip khác giảm trong phiên hôm nay đa phần là những nhóm đã tăng trong 2 – 3 tuần trước đó như dầu khí (BSR, GAS, PLX). Ngoài diễn biến giá dầu giảm, các cổ phiếu dầu khí này cũng đã có nhịp hồi phục khá tốt từ 25 – 35% trong tháng 5 trước khi rơi vào nhịp điều chỉnh hiện nay.

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu cơ bản chậm tăng như HPG, MWG, FPT, VCB, MBB… là những cổ phiếu tăng điểm góp phần giúp chỉ số giảm đi sự mất mát của phiên. VN-Index đang có 2 mốc hỗ trợ là 1.840 (MA 10 tuần và đáy trước đó vào cuối tháng 4) và 1.810 là mốc MA 20 tuần.

Còn theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm khá sâu trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6. Biên độ giảm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM), trong khi đó tương quan số lượng cổ phiếu tăng giá lại chiếm ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá (158/129). Điểm đáng chú ý là thanh khoản mất hút, khối lượng khớp lệnh phiên 1/6 thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay và sụt giảm mạnh (-39,2%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Xu hướng giảm của thị trường chung vẫn đang áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện của thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.