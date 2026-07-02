Chứng khoán hôm nay mới nhất (2/7): VN-Index bứt phá hay tiếp tục giằng co tích lũy?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu quý III/2026 với diễn biến khá tích cực về mặt điểm số. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7, chỉ số VN-Index tăng 7,20 điểm (tương đương +0,39%), đóng cửa tại mốc 1.867,21 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 195 mã tăng, 58 mã đứng giá tham chiếu và 121 mã giảm giá.

Sức kéo chính của thị trường trong phiên hôm qua đến từ sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng và công nghệ thông tin. Các mã lớn như MCH (+1,93 điểm), BSR (+1,45 điểm), VCB (+1,44 điểm), TCB (+1,23 điểm) và VPB (+1,20 điểm) đóng vai trò là công thần giữ nhịp cho chỉ số. Ngoài ra, dòng tiền cũng thăng hoa tại cổ phiếu đầu tàu FPT (+3,85%) và nhóm năng lượng, dầu khí với BSR (+5,38%), PVD (+1,96%).

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm đà tăng đến từ đợt điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, tiêu biểu là VIC (-4,69 điểm) và VHM (-2,64 điểm).

Khi dòng tiền chưa hoàn toàn bùng nổ, việc mua đuổi trong các nhịp tăng rướn áp sát vùng cản 1.885 - 1.890 điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro ngắn hạn.

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (2/7), các công ty chứng khoán (CTCK) hiện đang chia thành hai luồng quan điểm: Một bên kỳ vọng đà tăng tiếp diễn nhờ quán tính, bên còn lại giữ trạng thái trung lập vì áp lực rung lắc quanh vùng cản cũ.

Hệ thống phân tích của TPS nhận định, VN-Index đang tiếp tục tăng điểm theo quán tính từ phiên trước, qua đó củng cố tín hiệu đảo chiều tăng trong ngắn hạn. Dù thanh khoản khớp lệnh chưa cải thiện cho thấy tâm lý thận trọng, cấu trúc tăng ở cả ngắn hạn và trung - dài hạn vẫn được duy trì. Nhịp điều chỉnh vừa qua nhiều khả năng chỉ mang tính chất lành mạnh nhằm cân bằng cung - cầu, tạo tiền đề để chỉ số kiểm định các vùng kháng cự cao hơn.

TPS kỳ vọng VN-Index hướng lên vùng 1.895 điểm trong các phiên tới. Trong kịch bản tích cực hơn, chỉ số có thể tiến lên vùng 1.930 điểm.

Chuyên gia TPS lưu ý, diễn biến hiện tại vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn; nhà đầu tư cần theo dõi thêm độ rộng thị trường và thanh khoản.

AIS ghi nhận diễn biến hồi phục của chỉ số chung và nhấn mạnh VN-Index đã bảo toàn thành công đường xu thế MA50 ngày. Do đó, vị thế ngắn hạn đang có phần thuận lợi hơn. Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ đối với các cổ phiếu nhóm chứng khoán, ngân hàng đang thu hút dòng tiền ngắn hạn. Đồng thời, có thể cân nhắc kích hoạt vị thế mua đối với các cổ phiếu có vùng nền giá an toàn.

Theo CSI, dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin điều chỉnh, VN-Index đóng cửa vẫn duy trì được sắc xanh. Biên độ tăng điểm cải thiện hơn so với phiên trước nhưng thanh khoản lại sụt giảm nhẹ. Tuy vậy, tín hiệu chung vẫn đủ an toàn để hành động.

CSI khuyến nghị, tiếp tục duy trì mở thêm vị thế mua mới, tăng dần tỷ trọng cổ phiếu ở các mã đã có lợi nhuận sau vị thế mua thăm dò trước đó.

Nêu dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (2/7), Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra góc nhìn thận trọng hơn khi cho rằng diễn biến hồi phục dù đáng ghi nhận nhưng các chỉ báo động lượng đang có sự lưỡng lự và suy yếu. Thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự bứt phá đủ mạnh để củng cố đà tăng, hàm ý xung lực hiện tại chưa thực sự vượt trội.

Chỉ số có thể tiếp tục đối mặt với áp lực rung lắc khi tiến đến vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng tại 1.885 - 1.890 điểm. YSVN khuyến nghị nhà đầu tư cần giữ tỷ trọng danh mục hiện tại trong phiên hôm nay.

Chứng khoán hôm nay mới nhất (1/7): Sẽ điều chỉnh sau khi chạm 1.890 điểm, có thể tận dụng rung lắc gia tăng tỷ trọng

Theo phân tích kỹ thuật của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng chính như RSI và MACD chưa có nhiều thay đổi. Quá trình đi ngang nhằm kiểm định động lực tăng vẫn đang diễn ra và nhiều khả năng sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn. Ở khung đồ thị giờ, chỉ số vận động trong mây Ichimoku, chỉ báo CMF đi xuống và +DI cùng ADX chưa đồng thuận vượt mốc 25, cho thấy chỉ số cần thêm thời gian tích lũy.

VCBS dự báo VN-Index tiếp tục tích lũy và đi ngang trong vùng 1.850 - 1.880 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng tích cực; có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân ở các cổ phiếu hồi phục từ vùng đáy/nền tích lũy có dòng tiền cải thiện, hoặc bứt phá khỏi vùng kháng cự (chú ý: ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, dầu khí).

Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá dòng tiền dù cho thấy xu hướng lan tỏa hơn nhưng nhìn chung vẫn còn yếu. Chỉ số VN-Index hiện vẫn đang giằng co và kiểm tra ngưỡng SMA50. BSC khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng cho đến khi xuất hiện tín hiệu mua/bán rõ ràng hơn từ thị trường.

Chứng khoán Asean nhận định thị trường cần có động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt qua được vùng đỉnh cũ, trong bối cảnh chỉ số chịu ảnh hưởng lớn từ các cổ phiếu Vingroup (vốn đang tích lũy và chịu áp lực bán ở vùng đỉnh cũ).

Đối với chiến lược trung và dài hạn, Asean khuyến nghị tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.