Chứng khoán hôm nay mới nhất (20/7): "Sập" 3 tuần liên tiếp, VN-Index chưa thoát xu thế giảm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 20/7 sau một tuần diễn biến kém tích cực. VN-Index kết thúc tuần giao dịch 13-17/7 tại 1.787,45 điểm, giảm 2,24% so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, trong khi dòng tiền trên thị trường duy trì trạng thái thận trọng. Trong bối cảnh đó, khả năng giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.770-1.800 điểm đang trở thành yếu tố được giới phân tích đặc biệt quan tâm trong phiên đầu tuần.

Các dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (20/7)

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay (20/7), Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) đánh giá: Vùng 1.780-1.800 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định xu hướng ngắn hạn của VN-Index.

Quan điểm của TPBS cho thấy, diễn biến của lực cầu tại khu vực này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng cân bằng trở lại của thị trường.



Ở góc nhìn thận trọng hơn về chiến lược giao dịch, Chứng khoán Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn "ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng margin và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện".

Công ty chứng khoán AIS đánh giá, áp lực điều chỉnh tiếp tục gia tăng khiến VN-Index ghi nhận tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp và đánh mất mốc 1.800 điểm.

Thanh khoản cả tuần vẫn duy trì ở mức thấp, phản ánh sự thận trọng khi dòng tiền lớn vẫn ưu tiên đứng ngoài quan sát hơn là mạo hiểm bắt đáy.

Đồng thời, áp lực bán ròng dai dẳng từ khối ngoại vẫn là rào cản tâm lý đáng kể, khiến VN-Index thiếu vắng lực đẩy cần thiết để bứt phá trong ngắn hạn.

Theo AIS, vùng hỗ trợ gần nhất là quanh giá trị đường xu thế dài hạn MA200 ngày (tương đương 1.770 điểm). Nếu giữ vững được vùng này, VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rebound, hồi phục kỹ thuật. Nếu không, xu thế giảm ngắn hạn lần này vẫn chưa thể kết thúc.

Nhà đầu tư nên chủ động rà soát danh mục, loại bỏ các cổ phiếu yếu kém về giá. Chỉ nắm giữ những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận khả quan trong mùa công bố báo cáo tài chính quý II/2026.

Công ty Chứng khoán Asean dự báo cho chứng khoán hôm nay mới nhất: VN-Index đang phát đi tín hiệu tiêu cực khi đóng cửa phiên cuối tuần trước tại 1.787 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng RSI (40) và dòng tiền MFI (33), xác nhận áp lực bán vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong ngắn hạn.

Với cấu trúc nến đỏ thân trung bình và lực cầu hồi phục thiếu quyết liệt, kịch bản kém khả quan cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.790-1.800 điểm trong phiên tới trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

Trước bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng margin và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện.

Đồng thời, tập trung quan sát các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu cơ bản tốt, tránh xa các nhóm ngành có biến động mạnh và thanh khoản thấp