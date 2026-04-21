Chứng khoán hôm nay mới nhất 21/4: Áp lực chốt lời vùng 1.850, thị trường giằng co trong ngắn hạn

Phiên vừa qua, thị trường tăng điểm nhưng phân hóa ở các chỉ số trong đó VN-Index chốt phiên tăng 1,1% nhờ sự đồng thuận tốt hơn từ các nhóm cổ phiếu. Trong khi đó, HNX-Index giảm -1,03% , Upcom-Index tăng 0,87%. Thanh khoản trên HoSE giảm 7% so với ngày hôm trước, đạt khoảng 21.728 tỷ đồng.

Nhóm Vingroup, Tài chính, Bán lẻ, Du lịch và giải trí là các nhóm ngành đóng góp vào đà tăng của chỉ số. Ngược lại, nhóm Dầu khí vẫn yếu hơn thị trường chung với BSR (-2,06%), GAS (-1,12%) cùng với GVR (-1,49%), VPB (-0,71%), MBB (-0,38%) kéo giảm chỉ số. Chỉ số VN30-Index (+1,05%) với 18 mã tăng và 7 mã giảm.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền tham gia đều ở các nhóm hơn khi VNMID-Index (+0,52%), VNSML-Index (0,14%). GEE, VVS, TRA, DQC, MCM, TNT…đóng cửa ở mức giá trần.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng 639 tỷ đồng toàn thị trường với VIC (879 tỷ), VPB (138 tỷ), BSR (53 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại SSI (136 tỷ), MWG (133 tỷ), FPT (105 tỷ).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 21/4: Trụ vững 1.790 điểm trước khi bứt phá?

Theo các chuyên gia Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index đang tích lũy bên trên MA5 phiên với thanh khoản đang sụt giảm nhẹ cho thấy giai đoạn tích lũy đang diễn ra. Thị trường đang được được hỗ trợ bởi nhóm vốn hóa lớn đang duy trì động lực tăng tích cực cùng với đây là tuần công bố kết quả kinh doanh quý 1. Theo đó, chỉ số VN-Index sẽ giữ vững trên khu vực 1.790-1.800 điểm trước khi tiếp tục đà tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), theo Yuanta, chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng điểm. Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên ưu tiên các nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường như Tài chính, Bất động sản, Bán lẻ…

Cùng nhận định, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, VN-Index ghi nhận mức tăng khá tốt, đồng thời áp sát vùng kháng cự mạnh 1.850 điểm, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm cho thấy lực cầu tại kháng cự đang yếu đi – tín hiệu sớm của một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, động lực thị trường có dấu hiệu chững lại và rung lắc có thể gia tăng nếu dòng tiền không cải thiện. Nhịp điều chỉnh, nếu xảy ra, vẫn mang tính kỹ thuật và tạo cơ hội tích lũy tại các vùng hỗ trợ như 1.740 hoặc sâu hơn là 1.668 điểm.

Chuyên gia TPS khuyến nghị, nhà đầu tư cân nhắc ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi, chủ động chốt lời từng phần và chờ giải ngân trở lại tại các vùng giá chiết khấu với cổ phiếu còn nền tích lũy tốt.

Còn Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết, VN-Index ghi nhận mức tăng gần 20 điểm, qua đó nhanh chóng lấy lại đà tăng tích cực sau nhịp điều chỉnh trước đó. Thanh khoản thị trường có phần suy giảm so với phiên chốt lời liền kề, phản ánh áp lực bán đang dần hạ nhiệt.

Động lực tăng điểm tiếp tục được dẫn dắt chủ yếu bởi hai cổ phiếu trụ VIC và VHM, đóng góp hơn 13 điểm vào mức tăng chung của chỉ số. Đồng thời, dòng tiền cũng bắt đầu có dấu hiệu lan tỏa sang các nhóm ngành khác như ngân hàng, điện và thép, góp phần củng cố độ rộng thị trường.

Tuy nhiên, khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1.850 điểm, áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào trạng thái giằng co trong ngắn hạn.

Dù vậy, trong bối cảnh xu hướng tăng vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, nhịp điều chỉnh kỹ thuật này được xem là cần thiết để củng cố nền giá, trước khi chỉ số tiếp tục hướng đến vùng kháng cự cao hơn quanh mốc 1.900 điểm.

Về mặt kĩ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nêu quan điểm, kết phiên, VN-Index hình thành nến có dạng pinbar, với phần lớn mức tăng vẫn đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng. Trên khung đồ thị ngày, VN-Index duy trì xu hướng nằm trên đường MA20.

Đường Tenkan đã bẻ ngang và dần phục hồi, thêm vào đó, MACD vẫn đang tiếp tục hướng lên, cho thấy xác suất cao VN-Index trong ngắn hạn sẽ giao dịch với hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1.820 và 1.880.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vẫn duy trì trên đường MA20 và chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên nên có khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, nhưng cần chú ý khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên với việc RSI đã bắt đầu tiến vào vùng quá mua.

Lý giải về biến động của VN-Index thời gian gần đây

Theo báo cáo của Dragon Capital, thị trường chứng khoán trở nên biến động hơn trong tháng 3, bước vào giai đoạn điều chỉnh sau đà tăng mạnh trước đó. VN-Index giảm 11,9% so với tháng trước (tính theo USD), trong bối cảnh thị trường toàn cầu điều chỉnh do rủi ro địa chính trị.

Đà điều chỉnh diễn ra trên diện rộng giữa các nhóm ngành, cho thấy xu hướng giảm rủi ro chung hơn là sự suy yếu mang tính riêng lẻ. Giá trị giao dịch bình quân ngày duy trì ở mức khoảng 1,3 tỷ USD, chủ yếu được hỗ trợ bởi dòng vốn trong nước, trong khi dòng vốn ngoại tiếp tục diễn biến đan xen. Đến cuối tháng, VN-Index có dấu hiệu ổn định trở lại từ vùng đáy, cho thấy nhịp điều chỉnh chủ yếu đến từ yếu tố bên ngoài hơn là sự thay đổi ở nền tảng vĩ mô trong nước.

Dragon Capital cho biết, đà tăng trưởng của Việt Nam được củng cố trong tháng 3 sau khi các yếu tố mùa vụ liên quan đến Tết Nguyên đán dần được bình thường hóa, qua đó củng cố niềm tin rằng xu hướng mở rộng vẫn được duy trì vững chắc trong suốt quý I/2026. GDP tăng 7,8% so với cùng kỳ trong quý I, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9% và khu vực dịch vụ tăng 8,2%, cho thấy động lực tăng trưởng không chỉ đến từ xuất khẩu và sản xuất mà ngày càng được hỗ trợ bởi dịch vụ và nhu cầu nội địa.

Tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định cũng mang lại khả năng dự báo rõ ràng hơn cho nhà đầu tư trong chu kỳ điều hành 5 năm tới. Các thị trường toàn cầu trở nên biến động hơn sau khi căng thẳng Iran leo thang vào đầu tháng 3, ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn lên VN-Index.

Dù vậy, chuyên gia Dragon Capital nhận định các yếu tố nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì ổn định.

Hoạt động công nghiệp tiếp tục là trụ cột của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,0% so với cùng kỳ trong quý I, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7% và đóng góp phần lớn vào tăng trưởng chung. Riêng tháng 3 ghi nhận sự phục hồi mạnh, với IIP tăng 18,8% so với tháng trước và 6,9% so với cùng kỳ. Điều kiện kinh doanh tiếp tục duy trì trong vùng mở rộng, với PMI điều chỉnh về 51,2 điểm từ mức 54,3 trong tháng 2, phản ánh sự bình thường hóa từ nền tảng cao hơn là dấu hiệu suy yếu của nhu cầu. Đà mở rộng mang tính lan tỏa giữa các ngành, bao gồm kim loại (+22,9%), khoáng sản phi kim loại (+19,7%) và hóa chất (+18,2%).

Nhu cầu nội địa tiếp tục duy trì tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ trong tháng 3 và 10,9% trong quý I, đạt khoảng 72,3 tỷ USD. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong khi các dịch vụ liên quan đến du lịch tăng 12,5%, được hỗ trợ bởi yếu tố mùa vụ và sự phục hồi của hoạt động đi lại. Xu hướng này góp phần củng cố khả năng hiện thực hóa lợi nhuận của các ngành hướng tới tiêu dùng, đồng thời khẳng định tiêu dùng là một trụ đỡ ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.