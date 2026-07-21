Chứng khoán hôm nay mới nhất (21/7): Chưa "phát" tín hiệu xác nhận tạo đáy sau phiên "sập" gần 40 điểm của VN-Index

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (21/7), Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng việc VN-Index xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là tín hiệu suy yếu rõ rệt. Khối phân tích dự báo áp lực giảm điểm có thể tiếp diễn trong phiên hôm nay và đẩy chỉ số lùi về kiểm định vùng hỗ trợ thấp hơn quanh mốc 1.700 điểm.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức an toàn (tối thiểu 50% danh mục) và chủ động đóng các vị thế ngắn hạn nếu giá cổ phiếu vi phạm ngưỡng dừng lỗ.

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (21/7). Ảnh: AI

Chứng khoán ASEANSC nhận định, các chỉ báo động lượng như RSI và MFI đang rơi vào vùng quá bán sau phiên giảm sâu hôm qua. Động lực dòng tiền chung đang suy yếu rõ rệt. Tuy nhiên, góc nhìn của ASEANSC có sự phân tách rõ ràng cho hai trường phái đầu tư trong phiên 21/7:

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, theo ASEANSC nên tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên để chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu, tuyệt đối không sử dụng margin.

Đối với nhà đầu tư trung - dài hạn, phiên giảm sâu mở ra cơ hội giải ngân thăm dò từng phần ở các vùng hỗ trợ mạnh, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản tốt và định giá đã về mức hấp dẫn.

Trong khi đó, hệ thống phân tích của AIS cho rằng, mốc 1.700 điểm hiện tại sẽ là vùng hỗ trợ tâm lý cực kỳ quan trọng cho phiên giao dịch ngày 21/7. Khi đà bán tháo đẩy hàng loạt nhóm ngành vào trạng thái quá bán sâu, thị trường được kỳ vọng sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật tại đây.

AIS khuyến nghị rằng, dù có thể xuất hiện nhịp hồi, mục tiêu cốt lõi của nhà đầu tư vẫn phải là quản trị rủi ro và quyết liệt cơ cấu, loại bỏ các mã cổ phiếu có xu hướng yếu.

Dù thị trường đã chiết khấu sâu sau phiên ngày 20/7, VPBankS vẫn giữ góc nhìn vô cùng thận trọng cho phiên hôm nay. Khối phân tích khẳng định thị trường chưa có bất kỳ dấu hiệu tạo đáy rõ ràng nào để có thể đi lên bền vững. Các nhịp phục hồi (nếu có) trong phiên 21/7 chủ yếu mang tính chất kỹ thuật ngắn hạn.

Do đó, nhà đầu tư chưa nên vội vàng mở vị thế mua ròng mới, cần kiên nhẫn quan sát và chờ đợi thị trường xác lập vùng cân bằng đáng tin cậy hơn.

Quan điểm của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) có phần tích cực hơn khi cho rằng sau nhịp giảm mạnh, thị trường có thể xuất hiện một nhịp hồi mang tính kỹ thuật tại các vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, KBSV lưu ý đây chưa phải tín hiệu xác nhận tạo đáy, nhà đầu tư vẫn cần kiểm soát tỷ trọng danh mục và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi.