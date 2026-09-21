Chứng khoán hôm nay mới nhất (21/9): VN-Index giằng co sau phiên cơ cấu, nhóm vốn hóa lớn là biến số đáng chú ý

VN-Index kết thúc phiên 18/9 tại 1.815,66 điểm, giảm điểm về cuối phiên trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh, đặc biệt tại phiên ATC. Đây cũng là thời điểm nhiều quỹ ETF thực hiện giao dịch tái cơ cấu trước khi danh mục mới có hiệu lực từ ngày 21/9.

Theo Pinetree, diễn biến phiên cuối tuần khá nhiễu do hoạt động cơ cấu quỹ, vì vậy chưa thể coi nhịp giảm cuối phiên là tín hiệu đảo chiều. TPBS cũng cho rằng mức giảm chủ yếu xuất hiện vào cuối ngày, đặc biệt trong ATC với khối lượng trao tay đột biến, khiến tín hiệu của nhịp phục hồi hiện tại bị nhiễu.

Kirin (CSI) nhận định phiên giảm cuối tuần chưa mang nhiều tín hiệu tiêu cực và chưa triệt tiêu xu hướng phục hồi trước đó, dù đà tăng đã có dấu hiệu chững lại. Trên đồ thị tuần, VN-Index vẫn tăng 1,24%, thanh khoản ở mức cao sau khi kiểm định vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Trong khi đó, ACBS đánh giá VN-Index đã duy trì đà hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.780 điểm, cùng với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Hoạt động ETF khiến chỉ số biến động mạnh cuối phiên 18/9 nhưng chủ yếu mang tính kỹ thuật, chưa phản ánh đầy đủ quan hệ cung - cầu của thị trường.

Dự báo chứng khoán hôm nay: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.810-1.840 điểm

Dù xu hướng phục hồi chưa bị phá vỡ, các công ty chứng khoán đều lưu ý động lực tăng hiện không còn mạnh như trước.

Asean cho rằng, VN-Index vẫn duy trì trên MA10 và MA20, qua đó bảo toàn xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, RSI và MFI đang ở vùng trung tính, cho thấy thị trường thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Kịch bản được đưa ra là chỉ số tiếp tục giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm trước khi hình thành xu hướng mới.

Pinetree thậm chí cho rằng nếu phiên đầu tuần không lấy lại sắc xanh một cách thuyết phục, VN-Index nhiều khả năng sẽ giao dịch quanh vùng 1.820 điểm trước khi bước vào một nhịp điều chỉnh nhẹ. Theo công ty chứng khoán này, phần lớn những thông tin và kỳ vọng lớn trong tuần trước như diễn biến lãi suất Fed, BOJ và câu chuyện nâng hạng FTSE đã được phản ánh vào giá. Khi việc nâng hạng đã trở thành hiện thực, thị trường có thể thiếu một động lực mới đủ lớn trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn kỹ thuật, TPBS xác định vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index tại 1.792-1.800 điểm, tương ứng cụm EMA20/50/100. Ở phía trên, 1.875 điểm là kháng cự đáng chú ý, tương ứng vùng đỉnh ngắn hạn được thiết lập ngày 7/9 và từng xuất hiện áp lực phân phối mạnh.

ACBS đặt vùng kháng cự gần nhất quanh 1.870 điểm, đồng thời cho rằng VN-Index đang vận động trong biên độ tích lũy rộng 1.700-1.900 điểm. Chỉ số đã có thời điểm tiến sát 1.860 điểm, tương ứng Fibonacci mở rộng 1:1, nên áp lực rung lắc khi tiếp cận vùng biên trên có thể gia tăng.

AIS cũng lưu ý VN-Index đang giằng co quanh MA20 tuần. Theo công ty chứng khoán này, vùng 1.790-1.800 điểm, tương ứng MA20 và MA200 ngày, là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cần được giữ vững.

Dự báo công ty chứng khoán ngày 21/9. Ảnh: AI

Dòng tiền ngoại và nhóm vốn hóa lớn là biến số đáng chú ý

Một trong những yếu tố được các công ty chứng khoán lưu ý trong tuần này là diễn biến của dòng vốn ngoại sau khi các quỹ ETF hoàn tất phần lớn hoạt động tái cơ cấu.

Pinetree cho rằng phần lớn lượng mua của các quỹ ETF theo FTSE đã được thực hiện trong phiên cơ cấu, do đó dòng vốn ngoại có thể quay lại trạng thái bán ròng nếu áp lực tỷ giá gia tăng. Công ty chứng khoán này đồng thời cảnh báo trường hợp nhóm Vingroup và ngân hàng tiếp tục suy yếu, chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh lớn hơn.

Ở chiều ngược lại, AIS ghi nhận khối ngoại đã mua ròng đột biến trong tuần qua, cho thấy dòng tiền nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn và có triển vọng tích cực.

Về dòng tiền trong nước, AIS cho biết giá trị giao dịch đã cải thiện rõ rệt, với lực nâng đỡ tập trung chủ yếu ở nhóm chứng khoán. Trong khi đó, năng lượng và một số ngân hàng vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh.

Kirin cho rằng xu hướng phục hồi hiện vẫn chiếm ưu thế, nhưng nhà đầu tư cần hạn chế việc gia tăng tỷ trọng khi thị trường chung khởi sắc. Asean cũng khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và ưu tiên giao dịch theo các vùng hỗ trợ - kháng cự.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, Pinetree khuyến nghị có thể tận dụng các nhịp hồi quanh vùng 1.820 điểm để chốt lời một phần, hạ tỷ trọng margin và ưu tiên những cổ phiếu có nền tảng tốt, kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng tăng trưởng rõ rệt.