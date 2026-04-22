Chứng khoán hôm nay mới nhất 22/4: Nhịp chỉnh "lành mạnh" đón sóng mới

Phiên 22/4, thị trường tăng vào đầu phiên nhưng đảo chiều giảm trở lại về cuối phiên khi áp lực chốt lời gia tăng. Chỉ số VN-Index chốt phiên -0,2%, VN30-Index giảm -0,1%, HNX-Index giảm -1,58% , UPCoM-Index giảm -0,2%. Thanh khoản trên HoSE giảm 7% so với phiên trước đó, đạt khoảng 21,728 tỷ đồng.

Nhóm Ngân hàng có diễn biến chung tích cực nhưng phân hóa trong đó nổi bật STB (5,45%) khi ngân hàng có thông báo hoãn kế hoạch cơ cấu nợ xấu sau sáp nhập với ngân hàng Phương Nam. Ngoài ra, VIC +1,41%, LPB +2,28%, VHM +0,48%, NVL +3,21% là các mã đóng góp tích cực vào điểm số. Ngược lại, VCB -0,83%, VPB -1,78%, FPT -2,34%, VPL -1,88%, MWG -1,95% là những bluechips có diễn biến điều chỉnh trong phiên hôm nay.

Dòng tiền đâu cơ vẫn hoạt động tích cực với VVS, STG, PJT, VPG, PVP tăng trần trong phiên hôm nay phản ánh tâm lý thị trường không quá bi quan.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài giảm quy mô bán ròng 428 tỷ đồng toàn thị trường với FPT 171 tỷ, VCB 124 tỷ, MSB 108 tỷ dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại FUEVFVND 294 tỷ, HPG 292 tỷ, MSN 80 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 22/4: Nhịp giằng co tiếp tục hiện hữu

Chứng khoán Yuanta phân tích, chỉ số VN-Index điều chỉnh trở lại với thanh khoản gia tăng cho thấy áp lực chốt lời chiếm ưu thế trong phiên. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn đang giữ vững trên MA5 phiên (1820 điểm). Nhóm phân tích vẫn bảo lưu đây khả năng vẫn là nhịp điều chỉnh tích lũy lành mạnh trước khi VN-Index hướng lên vùng cao hơn với mức 1.877 điểm là kháng cự gần nhất.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên ưu tiên các nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường như Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ…

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, VN-Index ghi nhận tín hiệu điều chỉnh khi áp lực bán dâng cao ngay khi chỉ số chạm vùng kháng cự quanh 1.860 – 1.870 điểm. Thanh khoản cũng gia tăng, cho thấy áp lực bán chủ động khá lớn.

Theo đó, thị trường được dự báo có thể bước vào nhịp điều chỉnh. Đây được xem là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật và lành mạnh trong một xu hướng tăng, qua đó mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu ở vùng giá chiết khấu hợp lý.

Trước giờ G: Giải mã "sức nặng" của ông Nguyễn Đức Thụy tại Sacombank

Các vùng hỗ trợ đáng lưu ý nằm quanh 1.740 điểm và sâu hơn tại 1.668 điểm. Với bối cảnh hiện tại, chiến lược chung nên nghiêng về hướng chủ động phòng thủ nhưng không bi quan, ưu tiên quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ quan trọng, nếu lực cầu xuất hiện rõ ràng, có thể cân nhắc giải ngân từng phần với tỷ trọng vừa phải.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho hay, VN-Index tiếp tục nỗ lực kiểm định mốc 1.850 điểm nhưng chưa thể bứt phá, qua đó khép lại phiên với mức giảm nhẹ. Điểm đáng chú ý là thanh khoản gia tăng trong khi biên độ dao động gần như không đổi, phản ánh trạng thái giằng co đang bước vào giai đoạn cao trào khi cả bên mua và bên bán đều gia tăng cường độ.

Dòng tiền duy trì vai trò dẫn dắt tại nhóm cổ phiếu Vingroup, đồng thời, lực cầu tăng đột biến ở STB đã góp phần quan trọng trong việc kìm hãm đà giảm của chỉ số. Tuy nhiên, áp lực bán lại có xu hướng lan tỏa trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành, cho thấy tâm lý chốt lời ngắn hạn đang gia tăng.

Trong bối cảnh vùng 1.850 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự đáng kể và lực cầu chưa đủ mạnh để tạo đột phá, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động giằng co quanh khu vực này trong ngắn hạn.

Dẫu vậy, với xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì, chỉ số được kỳ vọng sẽ nối dài đà đi lên và hướng tới vùng kháng cự cao hơn quanh mốc 1.900 điểm sau khi hoàn tất giai đoạn tích lũy hiện tại.

Về mặt kĩ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nêu, VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ, cho thấy phe bán đang trở lại chiếm ưu thế sau khi thị trường tiệm cận lại vùng đỉnh cũ 1.880 - 1.900 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ nhưng chỉ báo MACD vẫn hướng lên và chỉ số kết phiên vẫn duy trì ở biên trên của dải Bollinger Band, nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu trong vùng 1.820 - 1.840 điểm trong phiên tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo nhìn chung đi ngang hoặc hướng lên nhẹ. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1.815, tương đương đường trung bình động MA20.

Theo chuyên gia của Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), nhịp điều chỉnh có thể sẽ kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mở mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.765 rồi tính tiếp”.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đánh giá thị trường năm 2026, ông Trần Phúc Vinh, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VietinBank cho biết, trong các tài liệu đã công bố, công ty chứng khoán này có đưa ra kịch bản tích cực với xác suất 60%.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, năm nay tình hình địa chính trị bất ổn, việc giao tranh giữa Mỹ và Iran rất khó đoán, ảnh hoảng toàn diện đến nền kinh tế. Việc dự đoán thị trường như thế nào phụ thuộc rất lớn vào cuộc chiến này, sau đó là hành động của cơ quan chức năng với nền kinh tế thế nào.

Đáng chú ý, Chứng khoán VietinBank từng đưa ra nhận định trong kịch bản thị trường tích cực, thanh khoản sẽ đạt 40.000 - 50.000 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, trong quý I, thanh khoản đạt quanh 20.000 - 30.000 tỷ đồng.

"Như vậy, khi nào cuộc chiến này có nét tích cực, khi đó mới có thể dự đoán chính xác thanh khoản thế nào. Mặc dù thị trường đã được nâng hạng, song, dòng tiền đổ vào cần có thời gian, độ trễ. Bên cạnh đó, nội lực của doanh nghiệp trong nền kinh tế tốt, niềm tin của nhà đầu tư tốt lên thì thanh khoản thị trường sẽ được đẩy lên", ông Vinh nói.