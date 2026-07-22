Chứng khoán hôm nay mới nhất 22/7: Giảm "sốc" 2 phiên liên tiếp, kịch bản kém khả quan nào cho VN-Index?

Diễn biến này khiến nhiều công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với xu hướng ngắn hạn của VN-Index.

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (22/7), Công ty Chứng khoán AIS đánh giá, chỉ số VN-Index duy trì đà giảm điểm theo quán tính, tiếp tục thử thách các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trong bối cảnh lực bán chủ động chiếm ưu thế.

Trong phiên hôm qua, sắc đỏ lan rộng tại các nhóm năng lượng, công nghệ và hạ tầng, trong khi dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu tìm kiếm cơ hội ở một vài mã ngân hàng và chứng khoán.

Trong bối cảnh áp lực bán vẫn chưa hạ nhiệt, mốc tâm lý 1.700 điểm sẽ là vùng hỗ trợ then chốt, kỳ vọng kích hoạt lực cầu bắt đáy ngắn hạn khi nhiều mã đã rơi vào trạng thái quá bán.

Chiến lược ưu tiên hàng đầu vẫn là quản trị rủi ro. Nhà đầu tư cần quyết liệt loại bỏ các cổ phiếu suy yếu về xu hướng giá.

Dự báo Chứng khoán hôm nay mới nhất 22/7. Ảnh: AI

Công ty chứng khoán SHS nhận định, dưới áp lực bán giảm tỷ lệ dư nợ ký quỹ, tâm lý nhà đầu tư bi quan, có phần thất vọng với diễn biến của thị trường. Rất nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, vốn hóa thị trường giảm về tương đương, hay dưới vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp vẫn kinh doanh tăng trưởng tích cực, chất lượng tài sản, vốn chủ sở hữu tốt.

Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường (không tính đến VinGroup) khoảng 296 tỷ USD, với các thông số định giá cơ bản P/E 10,57; P/B 1,55; tương đương các thời điểm vùng đáy khủng hoảng.

Điểm khác biệt lớn là hiện tại tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn hóa thị trường đang ở mức rất cao.

Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-8, P/B thấp, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

Do đó, mặc dù chất lượng thị trường vẫn còn yếu, các áp lực bất định trên thị trường thế giới vẫn tiếp diễn, nhưng SHS cho rằng, khi đã kiểm soát được rủi ro tốt, nhà đầu tư nên xem xét đầu tư vào các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng ở vùng giá hiện nay.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Asean nêu quan điểm kỹ thuật cho rằng, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.731 điểm, hình thành nến Doji đỏ nằm dưới các đường MA10 và MA20, xác nhận áp lực bán chiếm ưu thế trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán (dưới 30).

Mặc dù trạng thái này tiềm ẩn khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm vẫn đang là chủ đạo, khiến rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trở nên hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện.

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất, Công ty chứng khoán Asean cho rằng, trong kịch bản kém khả quan, chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ ngay đầu phiên tới trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

Do đó, chiến lược tối ưu lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng khi thị trường hồi phục và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn quan sát phản ứng tại vùng 1.730-1.740 điểm, chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản xác nhận, đồng thời tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các Nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.