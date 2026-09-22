Chứng khoán hôm nay mới nhất (22/9): Chưa rơi vào trạng thái cực đoan, vùng 1.715-1.750 điểm được lưu ý

Dự báo Chứng khoán hôm nay: VN-Index đứng trước vùng hỗ trợ quan trọng

VN-Index kết thúc phiên 21/9 tại quanh 1.800 điểm, giảm mạnh và đóng cửa ở vùng thấp trong ngày. Áp lực bán tập trung đáng kể tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã họ Vingroup, trong khi một số cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực chốt lời.

Theo AIS, dù VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong phiên chính thức nâng hạng, điểm tựa kỹ thuật quan trọng là đường MA200 ngày vẫn được giữ vững. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh 1.790-1.800 điểm. Đây là mốc cần được bảo toàn để duy trì triển vọng tích cực của chỉ số. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, rủi ro đảo chiều xu hướng ngắn hạn sẽ gia tăng.

ACBS cũng ghi nhận áp lực chốt lời tiếp tục xuất hiện sau phiên chốt ETF cuối tuần trước, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Nhóm ngân hàng cũng xuất hiện nhiều mã bị chốt lời mạnh. VN-Index có thời điểm giảm xuống 1.783 điểm trước khi hồi phục nhờ lực mua tại vùng thấp.

ACBS cho rằng vùng 1.790 điểm, nơi có sự hiện diện của MA200, là vùng hỗ trợ mạnh và kỳ vọng chỉ số có thể cân bằng tại đây trước khi hướng trở lại vùng 1.890 điểm.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Asean cho rằng VN-Index đang ở trạng thái suy yếu kỹ thuật khi đóng cửa dưới MA10 và MA20, đồng thời kết phiên tại vùng thấp nhất ngày. RSI ở mức 50 và MFI ở mức 42 cho thấy dòng tiền chững lại, nhưng thị trường chưa rơi vào trạng thái bán tháo cực đoan. Theo Asean, kịch bản phù hợp hơn là thị trường giằng co để kiểm định các vùng hỗ trợ gần.

TPBS đánh giá diễn biến phiên 21/9 tương đối tiêu cực khi áp lực cung xuất hiện ngay từ đầu phiên, cho thấy thị trường yếu không còn chủ yếu do hoạt động tái cơ cấu danh mục tại ATC như phiên cuối tuần trước.

Về kỹ thuật, VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ 1.805 điểm, đồng thời xuyên thủng trendline tăng và đóng cửa dưới EMA20. Điều này củng cố tín hiệu về khả năng hình thành xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Trong kịch bản cơ sở, TPBS cho rằng VN-Index có thể kiểm định vùng 1.715-1.750 điểm, tương ứng khu vực đáy hình thành trong tháng 8/2026. Dù vậy, công ty chứng khoán này cho rằng nhịp điều chỉnh cũng có thể mở ra cơ hội tích lũy tại các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt đối với các vị thế mở mới.

SHS cũng duy trì quan điểm trung lập. Theo công ty chứng khoán này, khối ngoại tiếp tục bán ròng, gây áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và VN-Index. Trong bối cảnh dòng tiền chỉ cải thiện tại vùng giá thấp, SHS không khuyến nghị mua đuổi mà cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng và chỉ xem xét tại những vùng định giá hợp lý.

SHS cho rằng các chỉ số chính vẫn chưa tích cực và đang tích lũy kém tích cực dưới các vùng kháng cự mạnh. Việc gia tăng tỷ trọng đầu tư chỉ nên được xem xét khi xu hướng chính của VN-Index cải thiện và tăng trưởng tốt trở lại.

Trong khi đó, Asean đưa ra vùng vận động đáng chú ý 1.790-1.820 điểm trong ngắn hạn. Công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong biên độ trên. Các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore được đánh giá có thể thu hút sự quan tâm của dòng tiền.

AIS cũng khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro tại những nhóm đang chịu áp lực bán.

Một số cổ phiếu được công ty chứng khoán cập nhật

Bên cạnh nhận định về VN-Index, một số công ty chứng khoán đưa ra đánh giá riêng đối với các cổ phiếu.

SSI khuyến nghị khả quan đối với IDC, với giá mục tiêu 1 năm 41.600 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 29,2%. Mức giá mục tiêu này thấp hơn mức 51.300 đồng trong báo cáo trước, chủ yếu do cập nhật lại quỹ đất cho thuê, diện tích đất thương phẩm tại một số khu công nghiệp và tăng tỷ lệ chiết khấu từ 10,5% lên 12%.

Với DMX, SSI nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 82.800 đồng/cổ phiếu từ 78.000 đồng, chủ yếu do chuyển cơ sở định giá sang năm 2027. Tuy nhiên, SSI duy trì khuyến nghị trung lập với tiềm năng tăng giá khoảng 9%, đồng thời dự báo tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại trong năm 2027 khi các yếu tố hỗ trợ mang tính chu kỳ suy yếu.

Agriseco đánh giá HDB đã thoát xu hướng giảm và duy trì trên MA20, MA50 và MA200. Vùng hỗ trợ gần của cổ phiếu được xác định tại 26.800-27.000 đồng/cổ phiếu. Nếu vượt 28.000 đồng với thanh khoản cải thiện, HDB có thể hướng tới vùng 30.000-31.000 đồng. Agriseco đưa ra chiến lược mua tích lũy quanh vùng 27.500-28.300 đồng và cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới 26.300 đồng.

Trong khi đó, VNDirect chuyển khuyến nghị đối với FRT từ trung lập sang khả quan, nâng giá mục tiêu lên 186.000 đồng/cổ phiếu. Luận điểm chính của VNDirect đến từ triển vọng tăng trưởng của Long Châu và sự phục hồi của FPT Shop. Theo dự phóng của công ty chứng khoán, doanh thu Long Châu giai đoạn 2025-2030 có CAGR 14,3%/năm, trong khi FPT Shop đạt CAGR 5,4%/năm.