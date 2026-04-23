Chứng khoán hôm nay mới nhất 23/4: Thị trường "nín thở", VN-Index hướng đến vùng 1.900 điểm?

Phiên 22/4, thị trường có một phiên giao dịch tăng điểm mạnh về chỉ số nhưng có sự phân hóa mạnh. Chỉ số VN-Index chốt phiên tăng +1,30% lên 1.857,30 điểm, HNX-Index tăng nhẹ +0,83%, UPCoM-Index giảm -0,29%. Thanh khoản trên HoSE giảm 14% so với phiên trước đó đạt khoảng 21.724 tỷ đồng.

Độ rộng thi trường thu hẹp khi HoSE ghi nhận 120 mã tăng và 199 mã giảm. Dòng tiền tập trung ở mã trụ cột trong đó nhóm Vingroup đóng góp hơn 24 điểm tăng. Đây cũng là phiên Doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ với doanh thu kế hoạch 2026 ở mức coa kỷ lục. Ngoài ra, NVL 5,93%, TCB 0,92%, VRE 2,22%…là những mã ảnh hưởng tích cực nhất.

Ngược lại, HPG -1,23%, STB -1,77%, GEE -2,98, VCB -0,34%, GAS -0,76% là những bluechips có diễn biến điều chỉnh trong phiên hôm nay.

Dòng tiền đâu cơ tiếp tục hoạt động tích cực với TDH, SAV, VPH, MHC, NVL tăng trần. Nhóm Bất động sản, nhóm Vận tải, tiêu dùng không thiết yếu thu hút dòng tiền khi tâm lý chấp nhận rủi ro quay trở lại.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm quy mô bán ròng 106 tỷ đồng toàn thị trường với FPT 209 tỷ, VHM 89 tỷ, MSB 74 tỷ dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại FUEVFVND 282 tỷ, MWG 199 tỷ, VIC 162 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 23/4: Loạt kịch bản ngắn hạn

Chứng khoán Yuanta phân tích, chỉ số VN-Index retest lại thành công MA5 phiên và bật tăng trở lại, một lần nữa cho thấy đường trung bình động này phát huy vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Tâm lý thị trường tiếp tục ổn định với chất xúc tác từ mùa ĐHĐCĐ đang diễn ra. Theo đó, dòng tiền sẽ xoay vòng ở các cổ phiếu giúp chỉ số tiếp tục đà tăng hướng lên khu vực 1877 điểm và 1900 điểm. Đà tăng kỳ vọng kéo dài cho tới kỳ nghỉ lễ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên. Đồng thời, NĐT hạn chế mua đuổi ở nhịp tăng mạnh và có thể xem xét chốt lời từng phần khi chỉ số tiến lên khu vực 1.877-1.900 điểm.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, VN-Index tiếp tục ghi nhận mức tăng tích cực, qua đó duy trì xu hướng đi lên hiện tại. Thanh khoản suy giảm liên tục trong 2 tuần gần đây, đồng thời chỉ số đang lệ thuộc quá nhiều vào cổ phiếu trụ, bức tranh của thị trường thực chất không tích cực như những gì chỉ số thể hiện.

VN-Index hiện đang vận động quanh kháng cự 1.850 - 1.870 điểm khi các chỉ báo động lượng đi vào vùng quá mua và thanh khoản suy giảm cho thấy thị trường tiềm ẩn rủi ro đảo chiều.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi tại các vùng giá cao, duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức an toàn nhằm kiểm soát rủi ro, đồng thời chờ đợi cơ hội giải ngân với vị thế an toàn hơn trong kịch bản điều chỉnh.

Chứng khoán ACB (ACBS) nêu quan điểm, VN-Index ghi nhận mức tăng mạnh hơn 23 điểm, chính thức vượt qua ngưỡng kháng cự 1.850 điểm, qua đó củng cố tâm lý tích cực trên thị trường. Thanh khoản lại sụt giảm so với phiên liền trước, phản ánh áp lực chốt lời tại vùng giá cao đang dần suy yếu.

Đáng chú ý, dòng tiền tiếp tục tập trung chủ đạo vào nhóm cổ phiếu Vingroup, đóng góp hơn 27 điểm vào đà tăng chung, qua đó trở thành lực kéo chính của chỉ số. Ngược lại, áp lực bán lại có xu hướng lan tỏa rộng và xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác, cho thấy sự phân hóa vẫn đang diễn ra rõ nét.

Trong ngắn hạn, với xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế và tâm lý thị trường được cải thiện, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà đi lên, hướng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.900 điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tăng ngắn hạn tích cực khi hồi phục mạnh và đóng cửa tại 1.857,30 điểm, với cây nến cho thấy lực cầu hấp thụ tốt nhịp rung lắc đầu phiên và kéo chỉ số đóng cửa gần vùng cao nhất ngày. Việc VN-Index đứng trên các đường trung bình quan trọng gồm MA5, MA10, MA20 và MA50 tiếp tục củng cố xu hướng tăng ngắn hạn; tuy nhiên, diễn biến thị trường đang có dấu hiệu phân hóa rõ hơn, khi đà tăng của chỉ số chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, trong khi độ lan tỏa dòng tiền chưa thực sự đồng đều.

Từ góc độ thực chiến, vùng giá hiện tại không còn là điểm mua mới có edge cao do chỉ số đã tăng nhanh, đang áp sát kháng cự 1.860 - 1.870 điểm, trong khi RSI(14) ở mức 69,30 đã tiệm cận vùng quá mua và thanh khoản chưa bùng nổ tương xứng với mức tăng điểm.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 23/4 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.860 - 1.870 điểm; nếu vượt dứt khoát vùng này với thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tốt hơn, chỉ số có thể hướng lên 1.880 - 1.900 điểm. Ngược lại, nếu thất bại tại cản, vùng 1.832 - 1.835 điểm sẽ là hỗ trợ gần cần theo dõi.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65 - 80%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe hơn thị trường, hạn chế mua đuổi nhóm trụ hoặc các cổ phiếu đã tăng nóng, và chỉ gia tăng khi thị trường có pullback giữ nền hoặc breakout có xác nhận về thanh khoản và độ lan tỏa.

Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc, nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang ở sát cản ngắn hạn và thị trường vẫn còn phân hóa”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.