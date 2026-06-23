Chứng khoán hôm nay mới nhất 23/6: Rủi ro rung lắc ngắn hạn, tập trung giao dịch ngắn hạn theo biên độ 1.850-1.880

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến phiên bứt phá mạnh mẽ nhất trong hai tháng qua của chỉ số VN-Index nhờ động lực tăng trưởng ấn tượng từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup.

Việc hai mã trụ cột VIC và VHM đồng loạt tăng kịch trần đã kéo VN-Index tăng tới 33 điểm, tương đương +1,83%, đóng cửa tại mức 1.857,91 điểm. Trái ngược với sự thăng hoa của sàn HOSE, chỉ số HNX-Index lại quay đầu giảm -1,16%, trong khi UPCoM-Index duy trì sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,19%.

Dù chỉ số tăng mạnh, dòng tiền trên sàn HoSE lại có dấu hiệu hụt hơi khi giá trị giao dịch sụt giảm 22% so với phiên trước, chỉ đạt 14,6 nghìn tỷ đồng.

Nhóm Bất động sản trở thành công thần nâng đỡ toàn thị trường khi đóng góp áp đảo đến +27,93 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong đó, lực đẩy chính đến từ bộ đôi VIC (tăng +6,96%, đóng góp +20,6 điểm) và VHM (tăng +6,95%, đóng góp +7,75 điểm), bên cạnh sự hỗ trợ thêm từ VRE với +0,6 điểm. Sắc xanh cũng lan tỏa nhẹ sang các nhóm ngành khác như Dầu khí (+1,1 điểm), Ngân hàng (+0,39 điểm) và Dịch vụ tài chính (+0,37 điểm). Nhóm Xây dựng và vật liệu cũng giao dịch khởi sắc khi đóng góp +1,21 điểm vào chỉ số chung, dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của PC1 (+5,9%) và BMP (+4,3%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu trên diện rộng khi phần lớn các nhóm ngành còn lại đều giảm điểm. Điều này khiến độ rộng thị trường trên sàn HOSE nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 183 mã giảm so với chỉ 133 mã tăng. Lực cản lớn nhất đối với chỉ số đến từ nhóm Bảo hiểm (-2,6 điểm), Hóa chất (-1,55 điểm) và Bán lẻ (-0,82 điểm); trong đó các mã gây áp lực giảm sâu nhất là GVR (-0,59 điểm), HVN (-0,26 điểm) và MWG (-0,25 điểm).

Về phía khối ngoại, áp lực bán ròng đã phần nào hạ nhiệt khi tổng giá trị rút ròng trên cả ba sàn thu hẹp về mức 205,3 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HOSE chiếm -173,65 tỷ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả hàng mạnh nhất tại các mã FPT (-206,7 tỷ đồng), TCB (-159,3 tỷ đồng), VNM (-66,2 tỷ đồng) và một lượng vị thế khác tại TCB (-46,7 tỷ đồng). Ngược lại dòng tiền ngoại lại tìm nơi trú ẩn và giải ngân mạnh mẽ vào các cổ phiếu họ Vingroup và ngân hàng, nổi bật là VIC (+375,4 tỷ đồng), VHM (+80,9 tỷ đồng) và BID (+76,6 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 23/6: Chưa vội gia tăng tỷ trọng nắm giữ

Chuyên gia Chứng khoán Yuanta phân tích, chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh và vượt lên 1.850 điểm nhưng thanh khoản sụt giảm so với phiên cuối tuần. Điều này cho thấy đà tăng không có sự đồng thuận từ độ rộng và dòng tiền. Chỉ số có thể tiếp tục quán tính hồi phục ngắn hạn nhưng vẫn đang đối diện các mức kháng cự gần tại vùng 1.860 và 1.877 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn chuyển lên mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và chưa vội gia tăng tỷ trọng trở lại hoặc chỉ xem xét mua nhẹ khi thị trường điều chỉnh. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt theo mô hình kỹ thuật duy trì ở mức 44%/56%.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và chưa vội gia tăng tỷ trọng trở lại hoặc chỉ xem xét mua nhẹ khi thị trường điều chỉnh. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt theo mô hình kỹ thuật duy trì ở mức 44%/56%.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tăng mạnh, chủ yếu nhờ đóng góp từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, qua đó tiếp tục mở rộng nhịp phục hồi ngắn hạn đã hình thành trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và chưa có sự cải thiện tương xứng với mức tăng của chỉ số. Điều này phản ánh sự lan tỏa của dòng tiền trong thị trường vẫn còn hạn chế.

Xét trên phương diện kỹ thuật, VN-Index đang duy trì xu hướng phục hồi sau khi vượt qua các vùng cản ngắn hạn quan trọng. Diễn biến này mở ra khả năng chỉ số tiếp tục hướng tới vùng 1.930 điểm, tương ứng với khu vực đỉnh được thiết lập trong tháng 5/2026.

Dù vậy, mức tăng của VN-Index hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, sự lan tỏa dòng tiền tới phần còn lại của thị trường còn hạn chế, cho thấy diễn biến chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh tổng thể.

Trong bối cảnh đó, rủi ro rung lắc ngắn hạn vẫn hiện hữu nếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt chịu áp lực chốt lời. Vùng 1.810 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ gần và có thể đóng vai trò nâng đỡ xu hướng phục hồi hiện tại trong trường hợp thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Còn theo Chứng khoán ACB (ACBS), thông tin liên danh Vinhomes – Vinspeed đảm trách vai trò tổng thầu EPC của 5 dự án đường sắt đô thị mới với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng tại Hà Nội (khởi công ngày 22/5) trở thành tâm điểm của thị trường.

Cổ phiếu VIC và VHM được nhà đầu tư mua mạnh ngay đầu phiên, đóng vai trò lực kéo giúp VN-Index tăng điểm từ sớm. Các mốc 1.836 và 1.850 lần lượt được chinh phục trong phiên sáng. Hai cổ phiếu dẫn đầu nhóm Vin cũng ghi nhận mức tăng hết biên độ vào cuối phiên sáng.

VN-Index dao động trong vùng 1.850 – 1.860 trong phiên chiều và chốt phiên tại 1.857,91 điểm.

Bên cạnh diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup (VIC, VHM, VRE), nhóm VN30 ghi nhận số mã tăng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, mức tăng nhìn chung không lớn. Một số cổ phiếu tăng đáng chú ý gồm LPB (+2,5%), BID (+1,56%) và BSR (+1,34%), trong khi các mã còn lại chủ yếu tăng dưới 1%.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục kỹ thuật với tâm thế thận trọng khi đóng cửa gần 1.858 điểm, xác lập trạng thái trung tính trên các đường MA10 và MA20 cùng động lực tăng từ RSI (14) ở mức 57, dù dòng tiền thực tế vẫn cho thấy sự phân hóa qua chỉ báo MFI khiêm tốn ở mức 40. Mặc dù bên mua đang chiếm ưu thế ngắn hạn giúp chỉ số duy trì đà tăng, nhưng sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự bền vững, đòi hỏi nhà đầu tư cần quan sát kỹ phản ứng tại vùng kháng cự 1.870-1.880 để xác nhận xu thế.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình rõ xu hướng vào cuối ngày, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi và tập trung giao dịch ngắn hạn theo biên độ 1.850-1.880, ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ sự tăng giá mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đã vượt qua đường trung bình động 50 phiên, hướng tới thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 1.860-1.870 điểm. Diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ bị chi phối về mặt điểm số bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi các nhóm cổ phiếu còn lại tiếp tục phân hóa mạnh.

“Nhà đầu tư có thể điều chỉnh giảm tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu xuống mức dưới 50% qua việc tăng nhẹ tỷ trọng vị thế ngắn hạn tuần này. Đối với các vị thế đang có duy trì nắm giữ và nâng dần ngưỡng chặn lãi (trailing stop), đồng thời chủ động chốt lời từng phần khi thị trường tiếp cận vùng cản”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.