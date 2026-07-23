Chứng khoán hôm nay mới nhất (23/7): Sau cú giảm "sốc" hơn 60 điểm, khi nào VN-Index xuất hiện nhịp hồi?

Phiên giao dịch ngày 22/7 ghi nhận một trong những phiên giảm mạnh nhất của thị trường trong nhiều tháng trở lại đây. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng ngay từ đầu phiên và càng mạnh về cuối ngày khiến VN-Index mất 62,03 điểm, tương đương 3,58%, lùi xuống 1.668,53 điểm, đồng thời đánh mất mốc 1.700 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đến thép, trong bối cảnh thanh khoản tăng vọt cho thấy hoạt động bán ra diễn ra quyết liệt.

Áp lực bán kỹ thuật cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau khi chỉ số xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã khiến lực cầu bắt đáy dù xuất hiện nhưng không đủ giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán hôm nay mới nhất (23/7), theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, áp lực bán đã có dấu hiệu hạ nhiệt và lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện, mở ra khả năng thị trường sẽ có những nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn.

TPS: Thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh nhưng khó giảm sâu

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng điều chỉnh hiện tại.

Theo TPS, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới, song xác suất xuất hiện những phiên giảm mạnh không còn quá cao. Công ty chứng khoán này cũng nhận định thị trường đang dần tiến về giai đoạn cuối của nhịp điều chỉnh và một số cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt có thể tạo đáy, hồi phục sớm hơn so với chỉ số chung.

YSVN: Có thể xuất hiện nhịp hồi, VN-Index hướng tới vùng 1.780-1.790 điểm

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá cây nến Doji xuất hiện trong phiên gần nhất cùng thanh khoản suy giảm cho thấy lực bán đã yếu đi.

Theo YSVN, thị trường có khả năng xuất hiện nhịp hồi trong các phiên tới và VN-Index có thể quay trở lại vùng 1.780-1.790 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.700-1.710 điểm.

Các dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất. Ảnh: AI

VDSC: Chờ thị trường cân bằng, ưu tiên quản trị rủi ro

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục quan sát, chờ thị trường hình thành vùng cân bằng mới trước khi gia tăng tỷ trọng.

Theo VDSC, trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu danh mục và giảm tỷ trọng đối với những cổ phiếu có diễn biến kém tích cực. Nếu giải ngân, chỉ nên mua thăm dò với tỷ trọng thấp ở các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt hoặc đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh, đồng thời tránh mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật.

SHS: Định giá đã hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng sau đợt điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn.

Theo SHS, đối với các nhà đầu tư đã kiểm soát tốt rủi ro, đây là thời điểm có thể cân nhắc lựa chọn các doanh nghiệp có chất lượng, triển vọng tăng trưởng tích cực và đang giao dịch ở mức định giá hợp lý.

Chứng khoán Kirin (CSI): Mở thêm vị thế mua thăm dò lần hai quanh 1.630 điểm

VN-Index có phiên mất điểm rất sâu, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm ở mức rất xa. Việc mua thăm dò ở ngưỡng hỗ trợ 1.695 điểm chưa mang lại kết quả, nhưng cũng chưa có nhiều rủi ro. CSI tiếp tục khuyến nghị mở thêm vị thế mua thăm dò lần hai ở ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.630 điểm trong phiên kế tiếp.

Chứng khoán AIS: Ưu tiên quản trị rủi ro tối đa thay vì bắt đáy quá sớm

Chỉ số VN-Index tiếp tục chuỗi giảm điểm sâu và chính thức đánh mất mốc 1700 điểm. Khối ngoại liên tục bán ròng quy mô lớn trong bối cảnh thị trường thiếu vắng dòng tiền nội, đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái hoang mang và thận trọng.

Hỗ trợ mạnh nhất cho đợt giảm điểm lần này là vùng 1.600 điểm (vùng đáy hồi tháng 11/2025 và tháng 3/2026). Nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro tối đa thay vì cố gắng bắt đáy quá sớm.