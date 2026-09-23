Chứng khoán hôm nay mới nhất 23/9: VN-Index thử thách vùng 1.830-1.850 điểm

Sau hai phiên điều chỉnh, VN-Index hồi phục lên 1.817 điểm trong phiên 22/9, song thanh khoản sụt giảm mạnh và đà tăng phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index hồi phục nhưng thiếu động lực từ thanh khoản

Theo TPBS, phiên hồi phục giúp giảm bớt áp lực tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận VN-Index đã quay lại xu hướng tăng.

Đáng chú ý, đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi VIC và VHM trong khi thanh khoản giảm sâu, cho thấy lực cầu mới chỉ cải thiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa có sự lan tỏa rõ rệt.

Quan điểm này tương đồng với CSI, khi cho rằng sắc xanh chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi khối lượng khớp lệnh giảm gần 28% so với mức bình quân 20 phiên. Theo CSI, biên độ tăng tập trung vào một vài cổ phiếu lớn cùng thanh khoản thấp khiến động lượng tăng chưa đủ mạnh để xác nhận một tín hiệu đảo chiều tích cực.

ACBS cũng lưu ý thanh khoản suy giảm cho thấy lực cầu bắt đáy còn thận trọng. Riêng VIC và VHM đóng góp hơn 16 điểm cho VN-Index, phản ánh mức độ phụ thuộc khá lớn của chỉ số vào một số mã vốn hóa lớn.

Ở chiều tích cực hơn, AIS đánh giá VN-Index đã phản ứng tốt tại vùng kỹ thuật quan trọng MA200 ngày. Công ty chứng khoán này cho rằng dù thanh khoản thu hẹp, sự lan tỏa tích cực tới nhiều nhóm ngành vẫn là điểm đáng chú ý, tạo cơ sở để chỉ số tiếp tục phục hồi.

Vùng 1.830-1.850 điểm là phép thử tiếp theo

Sau khi đóng cửa tại 1.817 điểm và duy trì trên MA10, MA20, Asean cho rằng xu hướng ngắn hạn đang được củng cố. Tuy nhiên, sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng khiến trạng thái thị trường vẫn ở mức trung tính.

Theo Asean, RSI ở mức 54 và MFI suy yếu về ngưỡng 40 cho thấy VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác định rõ xu hướng tại vùng cản 1.830-1.840 điểm.

AIS đặt vùng thử thách cao hơn, tại 1.840-1.850 điểm. Trong khi đó, ACBS cho rằng nếu nhịp hồi phục tiếp diễn và dòng tiền được cải thiện, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự quanh 1.860 điểm, tương ứng khu vực đường xu hướng trung hạn.

Ở chiều ngược lại, TPBS cho rằng kịch bản điều chỉnh và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.715-1.750 điểm vẫn cần được lưu ý nếu chỉ số không thể vượt các ngưỡng kháng cự quan trọng cùng sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chưa mua đuổi

Trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chưa đồng thuận, các công ty chứng khoán nhìn chung thiên về duy trì tỷ trọng hiện tại, hạn chế mua đuổi và chờ thêm tín hiệu xác nhận.

Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng trung bình, tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810-1.820 điểm và tránh mua đuổi. Công ty này lưu ý các nhóm có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế và chu kỳ offshore dầu khí.

AIS ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt, đồng thời siết chặt quản trị rủi ro ở những nhóm chịu áp lực bán.

Trong khi đó, CSI tiếp tục khuyến nghị nắm giữ và chờ đợi tín hiệu tích cực rõ ràng hơn. TPBS cũng duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, cho rằng những nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ có thể tạo cơ hội tích lũy có chọn lọc, thay vì xem phiên tăng vừa qua là tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới.

Ở góc nhìn dài hơn, SHS cho rằng định giá hiện tại tạo dư địa để nhà đầu tư xem xét tích lũy ở các doanh nghiệp thuộc những ngành có triển vọng tăng trưởng. Theo SHS, vốn hóa toàn thị trường hiện khoảng 419 tỷ USD, tương đương 82% GDP năm 2025; nếu loại Vingroup, vốn hóa còn khoảng 313 tỷ USD, với P/E 10,32 lần và P/B 1,6 lần.

Công ty Chứng khoán LPS cho răng, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu đang có dòng tiền và giữ được nền giá. Chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt 1.830 điểm kèm thanh khoản cải thiện. Nên hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự và hạ tỷ trọng các vị thế yếu nếu VN-Index mất 1.790 điểm.