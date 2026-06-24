Chứng khoán hôm nay mới nhất 24/6: Dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Dưới đây là đoạn văn đã được biên tập và diễn đạt lại một cách mạch lạc, đồng thời chuyển đổi toàn bộ dấu chấm thập phân sang dấu phẩy theo đúng quy chuẩn:

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh khi chỉ số VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN-Index dừng ở mức 1.869,04 điểm, tăng 0,60% so với phiên trước.

Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE bùng nổ ấn tượng, đạt giá trị giao dịch lên tới 31.032 tỷ đồng, tăng vọt 112% so với phiên hôm qua.

Trong phiên này, nhóm ngành Bất động sản trở thành bệ đỡ vững chắc nhất cho thị trường khi đóng góp tới 14,43 điểm vào đà tăng của VN-Index. Theo sau là nhóm Ngân hàng với mức đóng góp tích cực 6,51 điểm. Về phía các cổ phiếu nâng đỡ, VIC đóng vai trò là "đầu tàu" kéo chỉ số khi +4,19%, mang lại 15,04 điểm. Các mã có tác động tích cực tiếp theo lần lượt là LPB (+6,91%, đóng góp 2,16 điểm), TCB (+3,72%, đóng góp 1,73 điểm), VPB (+2,12%, đóng góp 0,93 điểm) và VHM (+0,39%, đóng góp 0,52 điểm). Bên cạnh đó, sắc xanh nhẹ tại các nhóm ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông và Ô tô phụ tùng cũng góp phần củng cố thêm đà tăng của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời và điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm Dầu khí và nhóm Thực phẩm - Đồ uống, lần lượt khiến chỉ số mất đi 3,22 điểm và 1,50 điểm.

Điểm sáng của phiên còn đến từ động thái của khối ngoại khi họ giao dịch rất sôi động và hoàn tất phiên mua ròng tổng cộng 1.512,31 tỷ đồng trên toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài tập trung gom mua đột biến mã VIC với giá trị lên tới 2.771,3 tỷ đồng, bỏ xa các mã được mua nhiều tiếp theo là LPB 62,6 tỷ đồng và BID 42,3 tỷ đồng. Ở chiều bán, khối ngoại lại đẩy mạnh rút vốn tại các mã HPG -197,9 tỷ đồng, TCB -154,5 tỷ đồng) và MWG -130,6 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 24/6: Áp lực biến động ngắn hạn

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) phân tích, VN-Index ghi nhận áp lực chốt lời trong phiên nhưng vẫn duy trì trên khoảng trống tăng giá hình thành trong phiên giao dịch gần nhất.

VN-Index đang biến động mạnh và có khả năng tiếp tục tăng điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, chỉ số cũng đang đối mặt với vùng kháng cự 1.890 - 1.900 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục duy trì ở mức trung tính.

Thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong ngắn hạn, song sự thận trọng vẫn là cần thiết khi vùng kháng cự gần nhất được xác định tại khu vực 1.890 - 1.900 điểm.

Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của thị trường tại vùng giá này và có thể cân nhắc cơ cấu danh mục, chốt lời các cổ phiếu đã đạt mức sinh lời kỳ vọng trong trường hợp xuất hiện tín hiệu suy yếu.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nêu, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng với thanh khoản cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều đã khiến mức tăng thu hẹp đáng kể về cuối phiên, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền khi thị trường tiến vào vùng giá cao hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index hình thành mẫu nến sao băng (shooting star) sau giai đoạn phục hồi tích cực. Mẫu hình này cho thấy bên mua từng đẩy VN-Index lên mức cao hơn trong phiên nhưng không duy trì được ưu thế, trong khi lực bán gia tăng tại vùng giá cao, kéo VN-Index lùi về gần mức mở cửa.

Diễn biến trên cho thấy động lượng tăng ngắn hạn đang có dấu hiệu chững lại và thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật trong những phiên tới.

Dù vậy, xu hướng trung và dài hạn của VN-Index vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể khi các vùng hỗ trợ quan trọng tiếp tục được duy trì. Trong trường hợp xuất hiện nhịp điều chỉnh, khu vực quanh 1.800 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ gần, đồng thời có thể thu hút lực cầu trở lại nếu áp lực bán không gia tăng mạnh.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết, VN-Index tiếp nối đà hồi phục và tiến sát vùng kháng cự 1.880 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, cho thấy lực cầu đang chiếm ưu thế và hỗ trợ VN-Index kiểm định vùng cản hiện tại.

Điểm nhấn đáng chú ý là thông tin ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nắm giữ hơn 4,89% cổ phần LPB. Thông tin này đã tạo hiệu ứng tích cực đối với tâm lý nhà đầu tư, góp phần đưa cổ phiếu LPB tăng trần trong phiên.

Sự hưng phấn cũng lan tỏa sang nhiều cổ phiếu ngân hàng khác, qua đó giúp nhóm ngân hàng trở thành động lực quan trọng nâng đỡ thị trường.

Tuy nhiên, khi VN-Index đã tiến vào vùng kháng cự mạnh 1.880 - 1.890 điểm, áp lực chốt lời được dự báo sẽ gia tăng, khiến diễn biến thị trường có thể trở nên giằng co và biến động mạnh hơn trong các phiên tới.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho biết, quán tính tăng mạnh phiên liền trước giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch 23/6 dù thị trường khu vực châu Á giảm điểm mạnh. Thanh khoản phiên này tăng mạnh so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh đã vượt (26%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng của thị trường tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VIC, VHM, LPB, TCN, VPB) mà không còn tập trung hoàn toàn ở nhóm cổ phiếu họ Vin như phiên trước đó.

Tuy nhiên, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá lại đảo ngược, tăng hơn so với nhóm cổ phiếu tăng giá (11,7%), trái ngược với phiên liền trước. Vì vậy, dù thanh khoản đã cải thiện, song sự phân hóa mạnh khiến thị trường ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nên tín hiệu tích cực cho vị thế mua vẫn chưa được xác nhận.

“Nhà đầu tư vẫn nên giữ danh mục hiện tại và đứng ngoài quan sát, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu dòng tiền lan tỏa mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn chuyên gia Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi hình thành nến Spinning Top tại mốc 1.869 điểm, phản ánh trạng thái giằng co quyết liệt giữa cung và cầu trong bối cảnh chỉ số vẫn duy trì trên các đường MA10 và MA20. Mặc dù động lực tăng giá được củng cố bởi RSI(14) ở mức 60, song áp lực bán chiếm ưu thế về cuối phiên cùng chỉ báo MFI trung tính tại mức 49 cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu nếu chỉ số không thể bứt phá khỏi vùng kháng cự 1.880–1.890 hoặc đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.860–1.870.

“Với kịch bản thị trường tiếp tục dao động hẹp trong phiên tới, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ, đồng thời chú trọng các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường và chu kỳ khai thác dầu khí mới. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, và Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.