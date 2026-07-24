Chứng khoán hôm nay mới nhất (24/7): Tiếp đà tăng sau phiên hồi phục 31 điểm

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất 24/7. Ảnh: AI

Theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên giao dịch ngày 23/7 ghi nhận sự đảo chiều tích cực khi lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, giúp VN-Index đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện trên thị trường.

Tuy nhiên, CSI cho rằng một phiên hồi phục chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng trở lại, vì vậy nhà đầu tư nên chờ thêm tín hiệu xác nhận của dòng tiền trước khi tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá VN-Index vẫn có khả năng mở rộng nhịp hồi phục trong ngắn hạn với mục tiêu gần nhất quanh vùng 1.770 điểm. Dẫu vậy, công ty khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, hạn chế gia tăng vị thế theo tâm lý FOMO bởi xu hướng tăng hiện tại vẫn cần thêm thời gian để được xác nhận.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán Asean (Aseansc) nhận định thị trường đã phát đi tín hiệu cải thiện sau phiên hồi phục mạnh nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng mới đã hình thành. Theo Aseansc, nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát diễn biến cung - cầu tại các vùng kháng cự quan trọng trước khi giải ngân với tỷ trọng lớn.

Chứng khoán SHS cho rằng thị trường đang trong giai đoạn phục hồi kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Trong bối cảnh biến động ngắn hạn vẫn ở mức cao, SHS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh và chỉ xem xét giải ngân khi xuất hiện các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Ở góc nhìn tương tự, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định đà hồi phục có thể tiếp tục được duy trì trong phiên 24/7. Tuy nhiên, khi VN-Index tiến lên các vùng cản gần, áp lực rung lắc nhiều khả năng sẽ gia tăng. Do đó, KBSV khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch thận trọng, tránh nâng tỷ trọng quá nhanh trong các nhịp tăng.