Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/4: Kịch bản nào 'chốt sổ' thị trường cho tháng 4?

Chốt phiên cuối tuần, thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ với tâm lý thận trọng, khi cả bên mua lẫn bên bán đều có xu hướng thu hẹp hoạt động. VN-Index cũng chịu áp lực điều chỉnh, giảm 17 điểm trong phiên cuối tuần, lùi về 1.853,29 điểm.

Phiên vừa qua, nhóm cổ phiếu chủ chốt từng là "gánh" thị trường đồng loạt suy yếu, khiến trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” không còn được duy trì. VIC giảm 1,12%, VHM giảm tới 5,23%, VPL giảm 2,4% và VRE giảm 0,86%, qua đó riêng nhóm này đã lấy đi 11 điểm của VN-Index.

Áp lực bán gia tăng đáng kể khi nhóm cổ phiếu "vua" với các mã trụ cột như VCB, BID, CTG, VPB đồng loạt điều chỉnh, tạo hiệu ứng cộng hưởng kéo chỉ số lùi sâu. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 188 mã giảm so với 135 mã tăng, cho thấy tâm lý tiêu cực bao trùm trên diện rộng.

Nhóm tài chính trở thành tâm điểm của đà giảm khi sự suy yếu không chỉ dừng lại ở các mã vốn hóa lớn mà còn lan sang cả dòng ngân hàng và chứng khoán như STB, MBB, SSI, VCI... Sự rút lui của dòng tiền ngắn hạn tại nhóm dẫn dắt đang khiến cấu trúc nâng đỡ thị trường trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận những nỗ lực ngược dòng cục bộ. Các cổ phiếu có câu chuyện riêng trong mùa đại hội cổ đông như TCB, HDB, BVH vẫn duy trì được sắc xanh. Đáng chú ý, dòng tiền đang có sự chuyển dịch rõ nét tại nhóm bất động sản: trong khi nhóm trụ chịu áp lực chốt lời mạnh, phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ (Midcap) như NVL, DXG, PDR lại thu hút được lực cầu tốt.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/4: Tâm lý thận trọng bao trùm

Thị trường chứng khoán sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài, giao dịch chỉ có hai phiên trong tuần tới (ngày 28-29/4), nên các chuyên gia dự báo nhiều khả năng sẽ kích hoạt những lệnh bán hạ tỉ trọng cổ phiếu trong ngắn hạn.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định VN-Index tiếp tục tăng điểm khi kiểm tra lại các vùng 1.880 điểm - 1.900 điểm. Đây là vùng giá lịch sử xảy ra vào thời điểm cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026, trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung Đông. SHS lưu ý nếu các chỉ số tiếp tục tăng điểm sẽ đi vào vùng quá mua ngắn hạn.

Đơn vị này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ lệ đòn bẩy cao nên thận trọng, xem xét cơ cấu các mã yếu kém. Thị trường đã phân hóa mạnh và chất lượng thị trường đang suy giảm khi chỉ số VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ.

Nhà đầu tư ngắn hạn hiện tại đang chịu áp lực giảm tỉ trọng đầu cơ với những bất ổn ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn đang đẩy giá dầu tăng cao trở lại.

Bên cạnh đó sau giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý 1-2026, thị trường sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài và khoảng trống thông tin sẽ khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh, SHS đánh giá vẫn có những cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt.

Đối với nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý có thể cân nhắc mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Nhìn lại dự báo thị trường tháng 4/2026 của Chứng khoán An Bình, các chuyên gia dự kiến thị trường chịu tác động của các yếu tố đan xen. Có nhiều yếu tố tích cực nội tại, nhưng cũng có nhiều yếu tố tác động tiêu cực từ bên ngoài. Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực đang được chính phủ nỗ lực tìm giải pháp và đã có những kết quả khả quan ban đầu.

Xét về các yếu tố tích cực, kinh tế Việt Nam khả quan thể hiện qua mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 cao nhất trong 15 năm trở lại đây trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Điều này là nhờ vào sản xuất giữ vững đà mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài cả đăng ký mới và giải ngân đều cao kỷ lục, xuất nhập khẩu bứt phá, lượng khách quốc tế du lịch đến Việt Nam cao kỷ lục,...

Triển vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 toàn thị trường là tích cực tại nhiều nhóm ngành, nhất là tại các nhóm ngành có vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công, vật liệu xây dựng, phân bón, dầu khí hạ nguồn... Kế hoạch kinh doanh 2026 tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn có sự tăng trưởng.

Quốc hội khóa XVI mới được bầu họp kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo của đất nước để dẫn dắt Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hàng năm 2 chữ số. Kỳ họp này cũng thông qua các Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công cho 5 năm giai đoạn 2026-2030... Dự kiến có nhiều luật mới sẽ được thông qua như Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Thủ đô...

Ban lãnh đạo Chính phủ với các thành viên mới ngay sau khi nhậm chức đã tích cực hành động. Trước mắt, Thủ tướng đã có chỉ đạo gỡ vướng mắc cho hơn 1.500 dự án đang tồn đọng, Ngân hàng Nhà nước đã họp với các Ngân hàng Thương mại và mặt bằng lãi suất huy động, cho vay, liên ngân hàng ngay sau đó đã điều chỉnh giảm...

Việt Nam đã được FTSE thông báo vượt qua kỳ đánh giá tháng 3/2026 và sẽ chính thức được nâng hạng lên Thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính dòng vốn thụ động khoảng 1,7 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu sẽ đổ vào thị trường, dự kiến giải ngân theo lộ trình 4 giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027 nhằm hạn chế biến động và giảm thiểu xáo trộn cho thị trường. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút lượng vốn từ các quỹ chủ động lên đến 4-5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến các chỉ số tài chính – tiền tệ đang được tích cực giải quyết. Xung đột tại Trung Đông gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng dầu khí và làm giá dầu thế giới tăng vọt. Điều này ngay lập tức gây áp lực lên giá cả và nguồn cung xăng dầu trong nước, gián tiếp ảnh hưởng đến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, Chính phủ đã có nhiều giải pháp gia tăng nguồn cung (tăng công suất lọc hóa dầu trong nước, tìm các nguồn cung dầu khí thay thế từ Nga, Đông Nam Á, châu Phi...), bình ổn giá xăng dầu (sử dụng quỹ bình ổn giá, miễn thuế nhập khẩu xăng dầu...).

Nhờ vậy, Việt Nam không chỉ bảo đảm nguồn cung mà còn duy trì mức giá thấp hơn trung bình thế giới khoảng 1,3 USD/lít, và thậm chí thấp hơn cả các nước có chung đường biên giới. Mặc dù vậy, lạm phát trong tháng 3 đã tăng lên 4,65% so với cùng kỳ và vẫn là một vấn đề cần ưu tiên tìm giải pháp.

Căn cứ vào các yếu tố đề cập phía trên, cho 2 phiên cuối cùng của tháng 4/2026, nhìn lại 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán của Chứng khoán An Bình:

Kịch bản 1: Thị trường tạo vùng hỗ trợ trung hạn thành công ở 1.600 điểm, xây dựng cấu trúc đi ngang với biên độ 1.600-1880 điểm. Nhà đầu tư ưu tiên giao dịch trên khung ngày, đối với cổ phiếu giữ vững hỗ trợ, hoặc có chiết khấu sâu ở pha điều chỉnh vừa qua.

Đối với kịch bản này nhà đầu tư cần chú ý mốc hỗ trợ đề xuất ở 1.586-1.606 điểm, đây cũng là điều kiện cần ban đầu cho các giao dịch mua.

Kịch bản 2: Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1.920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1.920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.



