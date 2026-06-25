Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/6: Chờ tín hiệu lạc quan mới

Phiên vừa qua, dòng tiền tập trung vào nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì sắc xanh, chốt phiên tăng 0,48% lên mức 1.878,02 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 2,49% và UPCoM-Index gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ 0,04%. Thanh khoản toàn thị trường đạt 19.644 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE chiếm 18.204 tỷ đồng (giảm 41% so với phiên trước).

Bất động sản là động lực tăng trưởng chính khi đóng góp 5,84 điểm cho VN-Index, kế đến là Ngân hàng (+0,98 điểm), Dầu khí (+0,83 điểm) và Bán lẻ (+0,79 điểm). Về cổ phiếu riêng lẻ, VHM dẫn dắt đà tăng khi kéo chỉ số thêm 3,14 điểm (+2,31%), theo sau là VIC (+2,45 điểm; +0,66%), LPB (+1,84 điểm; tăng trần +5,51%), TCB (+0,88 điểm; +1,40%) và MWG (+0,56 điểm; +2,37%). Nhiều mã thuộc nhóm Dầu khí và Bán lẻ cũng sắc xanh như PVD (+3,23%), PVS (+2,65%), MWG (+2,37%) và PET (+1,56%).

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ vẫn chiếm thế thượng phong trên diện rộng với 188 mã giảm so với 121 mã tăng tính riêng sàn HoSE. Các nhóm ngành ghi nhận sự suy yếu bao gồm Điện, nước & xăng dầu khí, Du lịch - Giải trí và Bảo hiểm.

Khối ngoại tiếp tục giao dịch tiêu cực khi bán ròng 618,74 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung chủ yếu tại HoSE với giá trị 612,14 tỷ đồng. Về phía mua, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh VIC (+114,5 tỷ đồng), LPB (+33,2 tỷ đồng) và NVL (+32,0 tỷ đồng). Ngược lại, áp lực xả dòng xuất hiện rõ rệt tại các mã FPT (-116,5 tỷ đồng), CTG (-103,3 tỷ đồng) và VPB (-89,4 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/6: Áp lực chốt lời gia tăng

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) phân tích, VN-Index tiếp tục giao dịch giằng co trong hai phiên gần đây và vẫn duy trì trên khoảng trống tăng giá được hình thành từ phiên 23/6/2026.

Điểm tích cực là lực cầu tại vùng giá thấp vẫn hoạt động chủ động, trong khi động lượng tăng ngắn hạn tiếp tục được duy trì. Diễn biến này cho thấy VN-Index có khả năng tiếp tục đà tăng trong ngắn hạn.

Ở kịch bản tích cực, VN-Index duy trì trên mốc 1.860 điểm và tiếp tục hướng tới vùng kháng cự gần nhất quanh 1.900 điểm. Ngược lại, thị trường có thể quay trở lại nhịp điều chỉnh nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.860 điểm. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index hiện vẫn được đánh giá ở mức trung tính.

Trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên tập trung theo dõi xu hướng của từng cổ phiếu và nhóm ngành, đồng thời duy trì quản trị rủi ro với mốc hỗ trợ quan trọng 1.860 điểm. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt hiện ở mức 44%/56%.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index duy trì sắc xanh dù xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời đã bắt đầu xuất hiện sau giai đoạn phục hồi vừa qua, trong khi thanh khoản toàn thị trường suy giảm, phản ánh sự thận trọng nhất định của dòng tiền tại vùng giá hiện tại.

Xét trên phương diện kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích cực khi xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Đồng thời, cấu trúc trung và dài hạn tiếp tục được củng cố nhờ việc duy trì trên các đường trung bình động quan trọng, cho thấy xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn nghiêng về chiều hướng tăng.

Trong ngắn hạn, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật cần được tính đến sau giai đoạn phục hồi liên tiếp. Tuy nhiên, các vùng hỗ trợ động từ hệ thống đường trung bình động có thể đóng vai trò nâng đỡ thị trường nếu áp lực bán gia tăng.

Theo đó, các nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, nếu xuất hiện, được xem là cơ hội để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục hoặc gia tăng tỷ trọng tại những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và mức định giá hợp lý hơn.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index tiếp tục tăng gần 9 điểm, qua đó một lần nữa kiểm định vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.880 điểm.

Dù thanh khoản suy giảm, giá trị giao dịch vẫn duy trì quanh mức trung bình của tuần, cho thấy lực cầu chưa suy yếu và dòng tiền vẫn vận động tương đối ổn định. Động lực tăng điểm tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VHM, VIC và LPB. Đây đều là những mã đã bứt phá mạnh ở các phiên trước, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, khi VN-Index tiến sát vùng cản mạnh 1.880 - 1.890 điểm, áp lực chốt lời nhiều khả năng sẽ gia tăng. Điều này có thể khiến thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn với các nhịp giằng co xuất hiện thường xuyên trong những phiên tới.

Còn theo chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh phiên thứ 3 liên tiếp. Giống như nhiều phiên trước, biên độ tăng điểm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM). Thanh khoản phiên hôm nay sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-8,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá trong phiên hôm nay tích cực hơn phiên trước (gấp 1,53 lần) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Sự phân hóa trên thị trường vẫn rất lớn, dòng tiền tăng điểm vẫn chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mà chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.

“Dù xu hướng tăng của thị trường chung vẫn tích cực, song nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu lạc quan lan tỏa mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Còn chuyên gia phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì trạng thái giằng co với tín hiệu kỹ thuật trung tính khi cây nến Spinning top tại mốc 1.878 điểm phản ánh sự cân bằng cung cầu, dù chỉ số vẫn giữ được vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng động lực RSI cải thiện lên mức 62. Việc đóng cửa ở mức bình quân phiên cho thấy đà hồi phục thiếu sự đồng thuận, khiến thị trường nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn tại các vùng cản 1.890–1.900 hoặc hỗ trợ 1.870–1.880.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng, đồng thời bám sát các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường và chu kỳ offshore dầu khí.

Còn nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.