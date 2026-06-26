Chứng khoán hôm nay mới nhất 26/6: Tiếp tục giằng co quanh mốc 1.880 điểm

Thị trường chứng khoán ghi nhận sự phân hóa khi VN-Index giảm 0,8% xuống 1.863,07 điểm do áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup, trái ngược với đà tăng của HNX-Index (0,38%) và Upcom-Index (1,04%). Thanh khoản toàn thị trường đạt 17.169 tỷ VNĐ, trong đó sàn HoSE chiếm 16.136 tỷ VNĐ (giảm 11% so với phiên trước).

Sự suy yếu của ngành Bất động sản (-12,26 điểm), Dầu khí và Hàng dịch vụ công nghiệp đã gây áp lực lớn lên chỉ số, với VIC (-2,29%), THD (-2,33%) và NVN (-1,40%) dẫn đầu đà giảm.

Ngược lại, nhóm Ngân hàng (nổi bật là TCB +1,35%), Điện nước, Dịch vụ tài chính và Công nghệ thông tin đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Khối ngoại tiếp tục giao dịch tiêu cực khi bán ròng tổng cộng 1.100,17 tỷ đồng trên toàn thị trường; họ tập trung gom các mã LPB, POW, BMP nhưng đẩy mạnh xả hàng tại VHM (-181 tỷ đồng), CTG (-160 tỷ đồng) và FPT (-137 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 26/6: Lực cầu bắt đáy còn hạn chế

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, thị trường cho thấy lực bắt đáy xuất hiện tại đường SMA50 nhưng vẫn còn khá yếu. VN-Index đang tìm điểm cân bằng phía trên ngưỡng 1.855 điểm và xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục giao dịch thận trọng trong giai đoạn hiện tại.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho hay, VN-Index có phiên giảm điểm với thanh khoản sụt giảm. Đồng thời, đồ thị giá vẫn duy trì phía trên khoảng trống tăng giá hình thành trong phiên 23/6/2026.

Điểm tích cực là áp lực bán không quá mạnh và phần lớn mức giảm của thị trường đến từ nhóm Vingroup. Theo đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ sớm quay lại xu hướng tăng, hướng tới vùng kháng cự gần nhất quanh 1.900 điểm.

Ở kịch bản kém tích cực, việc đóng cửa dưới ngưỡng 1.860 điểm cùng thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu xác nhận nhịp điều chỉnh quay trở lại. Đối với nhóm ngành, nhà đầu tư có thể theo dõi nhóm thủy sản khi đang ghi nhận diễn biến phục hồi tích cực.

Nhà đầu tư nên tập trung vào xu hướng của từng cổ phiếu và nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại, đồng thời duy trì quản trị rủi ro với ngưỡng theo dõi tại 1.860 điểm.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index điều chỉnh với biên độ không lớn, trong khi thanh khoản tiếp tục suy giảm. Diễn biến này cho thấy lực cầu đang có dấu hiệu thận trọng hơn sau giai đoạn phục hồi vừa qua, đồng thời phản ánh dòng tiền chưa sẵn sàng đẩy mặt bằng giá lên cao hơn trong ngắn hạn.

Việc VN-Index liên tiếp chịu áp lực bán trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng ngắn hạn đang suy yếu và thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp phục hồi trước đó.

Dưới góc độ kỹ thuật, nhịp điều chỉnh hiện tại chưa làm thay đổi cấu trúc tích cực của xu hướng trung và dài hạn. VN-Index vẫn duy trì trên các đường trung bình động quan trọng, cho thấy xu hướng chủ đạo tiếp tục nghiêng về chiều tăng.

Theo đó, thị trường được đánh giá đang bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn mang tính chất củng cố xu hướng hơn là đảo chiều xu hướng. Trong bối cảnh nền tảng trung - dài hạn vẫn được duy trì, các nhịp điều chỉnh kỹ thuật có thể tạo điều kiện để dòng tiền tái cơ cấu danh mục, đồng thời mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu tại các vùng định giá hấp dẫn hơn.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index đảo chiều giảm gần 15 điểm khi áp lực bán gia tăng tại vùng kháng cự 1.880 điểm.

Thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền, khi lực mua chưa sẵn sàng hấp thụ áp lực bán tại vùng giá cao. Diễn biến giảm điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Riêng hai mã này đã lấy đi hơn 11 điểm của VN-Index.

Diễn biến trên phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường tiếp cận vùng cản quan trọng. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co quanh mốc 1.880 điểm để tìm kiếm động lực mới trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Còn theo Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa tại 1.863 điểm, dù vẫn duy trì trên các đường MA10 và MA20 nhưng áp lực bán gia tăng cuối phiên đã đẩy chỉ số về vùng thấp nhất ngày, phản ánh trạng thái suy yếu ngắn hạn. Sự phân kỳ giữa RSI(14) ở mức 57 cho thấy động lực tăng vẫn còn, trong khi MFI ở mức 44 lại cảnh báo dòng tiền vào đang hụt hơi, khiến kịch bản giằng co trong biên độ hẹp trở nên chủ đạo trong phiên hôm nay 26/6 trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.860–1.890, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.