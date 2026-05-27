Chứng khoán hôm nay mới nhất 27/5: Dự báo giằng co, tâm điểm vùng 1.880

Hôm qua (27/5), thị trường chứng khoán ghi nhận sự phân hóa trái chiều giữa các chỉ số chính. Diễn biến suy yếu ở nhóm cổ phiếu Vingroup đã kìm chân VN-Index, khiến chỉ số này đóng cửa giảm nhẹ bất chấp số mã tăng giá trên sàn HSX chiếm ưu thế hoàn toàn. Áp lực đè nặng lên chỉ số chung chủ yếu đến từ các đầu tàu lớn như VHM (-3,09%) và VIC (-2,65%).

Ở chiều ngược lại, chỉ số HNX-Index tiếp tục duy trì động lượng bứt phá mạnh mẽ khi đóng cửa tăng 2,34%, trong khi UPCoM-Index chỉ giảm nhẹ 0,05%. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE ghi nhận mức tăng nhẹ 4% so với phiên liền trước.

Nâng đỡ thị trường không bị giảm sâu là sắc xanh đến từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng, tiêu biểu như ACB (+5,31%), MBB (+2,02%), VCB (+1,1%), cùng sự đồng thuận từ nhóm ngành Chứng khoán và Thực phẩm - Đồ uống. Đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là nhóm vốn hóa vừa (Midcap) khi dòng tiền đổ mạnh giúp hàng loạt mã như PET, PDR, VVS, VAB tăng hết biên độ; các mã khác như PHR (+2,7%), BCM (+2,4%), DXG (+2,4%), CTS (+2,3%) và EVF (+1,1%) cũng có diễn biến rất tích cực.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng với quy mô hơn 898 tỷ đồng trên sàn HoSE. Áp lực xả tập trung chủ yếu ở các mã MSB (-488,1 tỷ đồng), HPG (-150,1 tỷ đồng) và VIC (-129,6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, lực mua ròng của khối này phân bổ nhiều nhất vào các mã PDR (+64,0 tỷ đồng), ACB (+49,2 tỷ đồng) và SSI (+47,3 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 27/5: Nhà đầu tư giữ tâm thế thận trọng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index vận động cân bằng trong vùng hỗ trợ. Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên, phản ánh trạng thái thận trọng của cả bên mua và bên bán.

Xét về cấu trúc vận động, xu hướng tăng chủ đạo của chỉ số vẫn được bảo toàn với các mức hỗ trợ đã được thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, vùng kháng cự 1.925 điểm, tương ứng với mức đỉnh cũ, vẫn đang là rào cản tâm lý quan trọng; việc chinh phục thành công mốc điểm này sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, trong khi diễn biến đi ngang kéo dài dưới ngưỡng cản này có thể làm suy yếu động lực tăng giá của thị trường.

Trước mắt, đây được kỳ vọng là nhịp điều chỉnh và tích lũy lành mạnh trong xu hướng tăng hiện hữu. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ và quản trị rủi ro chủ động; việc mua mới chỉ nên tiến hành sau khi có sự chọn lọc kỹ lưỡng. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để tăng tính linh hoạt khi chỉ số có sự xác nhận rõ nét về xu hướng.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index giằng co quanh mốc tham chiếu trước khi khép phiên với mức giảm nhẹ. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở vùng thấp và gần tương đương phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn thiếu tích cực.

Áp lực bán tập trung đáng kể tại nhóm cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM, khi mức giảm của hai cổ phiếu này còn lớn hơn nhịp hồi phục của phiên trước đó, qua đó phản ánh hoạt động chốt lời vẫn đang diễn ra mạnh.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng ghi nhận lực cầu cải thiện tại nhiều mã vốn hóa lớn, đóng vai trò nâng đỡ và giúp VN-Index hạn chế đà giảm trong phiên. Dù vậy, diễn biến hiện tại vẫn cho thấy rủi ro điều chỉnh chưa hoàn toàn kết thúc.

Trong thời gian tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần quanh 1.850 điểm, hoặc sâu hơn tại vùng 1.780 – 1.800 điểm.

Còn theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm trong sắc đỏ nhẹ. Thanh khoản phiên 26/5 có cải thiện tăng so với phiên liền trước, nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-17,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm của thị trường chung chủ yếu do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) chi phối, còn phần lớn các mã cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau đều tăng điểm. Dù sắc xanh thuộc về phần lớn số lượng cổ phiếu, nhưng thanh khoản chưa bùng nổ nên xu hướng tăng vẫn chưa được thiết lập.

“Khả năng cao xu hướng chung của thị trường vẫn khá tiêu cực, trong khi các nhóm cổ phiếu khác kỳ vọng sẽ có sự phục hồi. Nhà đầu tư nên ưu tiên sự thận trọng, hạn chế việc mở thêm vị thế mua, chờ thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng phân tích, Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nêu về kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.884 điểm, nằm dưới các đường MA10 và MA20 nhưng vẫn duy trì được lực cầu nâng đỡ, cho thấy áp lực bán dù gia tăng nhưng chưa đủ sức áp đảo xu hướng. Với các chỉ báo RSI và MFI đều neo tại vùng trung tính, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.880–1.890 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.880-1.890 và kháng cự 1.900-1.910, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.