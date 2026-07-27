Chứng khoán hôm nay mới nhất (27/7): Bốc hơi hơn 100 điểm, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ

Sau một tuần giao dịch đầy "sóng gió" khi VN-Index bốc hơi hơn 100 điểm (-5,7%) và chính thức đóng cửa tuần trước ở mốc 1.686,11 điểm, tâm lý thận trọng đang bao trùm toàn thị trường.

Phiên lao dốc cuối tuần trước đã đẩy nhiều chỉ báo kỹ thuật vào vùng quá bán, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về một nhịp hồi kỹ thuật trong những phiên đầu tuần.

Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá, VN-Index đã kích hoạt một nhịp giảm mới trong tuần qua, đưa chỉ số lùi sát vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Thanh khoản gia tăng trong các phiên giảm điểm nhưng lại suy yếu ở các nhịp hồi, phản ánh bên bán đang chiếm ưu thế, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi rõ rệt về xu hướng. Áp lực điều chỉnh lan rộng trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt thuộc các nhóm Vingroup, dầu khí và ngân hàng, khiến chỉ số chịu sức ép đáng kể.

Theo Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), việc VN-Index hình thành mẫu nến cân bằng sau chuỗi giảm mạnh cho thấy lực bán đang có dấu hiệu chững lại. Cùng với việc các chỉ báo động lượng như RSI rơi xuống vùng quá bán, thị trường có cơ hội xuất hiện nhịp phục hồi ngắn hạn.

ASEANSC dự báo chỉ số có thể dao động trong vùng 1.640-1.710 điểm trong tuần giao dịch này.

Tuy nhiên, công ty cũng lưu ý đây mới là tín hiệu mang tính kỹ thuật. Xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ khi VN-Index còn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn và dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất 27/7

Trong khi đó, Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá nhịp điều chỉnh nhiều khả năng chưa kết thúc. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao trong các phiên giảm điểm cho thấy áp lực bán chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Theo CSI, vùng 1.630-1.640 điểm sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng để kiểm định lực cầu trong ngắn hạn.



Chứng khoán AIS cho rằng, c hỉ số VN-Index đã có tuần giảm điểm mạnh xuyên thủng vùng hỗ trợ MA50 tuần và MA200 ngày. Đây cũng là tuần giảm nhiều nhất từ hồi tuần đầu của tháng 3/2026. Xu hướng giảm điểm trên khung thời gian tuần cho thấy đà giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, áp lực bán đã có dấu hiệu giảm dần hơn tại khung thời gian ngày.

Hỗ trợ mạnh nhất cho đợt giảm điểm lần này là vùng 1.600 điểm (vùng đáy hồi tháng 11/2025 và tháng 3/2026). Nhà đầu tư vẫn nên tận dụng nhịp hồi phục để cơ cấu lại danh mục, ưu tiên quản trị rủi ro thay vì cố gắng bắt đáy quá sớm.

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất (27/7), Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá: VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp giảm mạnh. Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận biên độ dao động thu hẹp cùng thanh khoản sụt giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Đối với nhà đầu tư trung hạn, sau 4 tuần giảm điểm liên tiếp, Yuanta đã hạ đánh giá xu hướng thị trường xuống mức trung tính.

Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục, thay vì gia tăng tỷ trọng khi xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.