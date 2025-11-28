Thị trường chứng khoán ngày hôm qua 27/11 ghi nhận VN-Index tăng nhẹ 0,24%, tương ứng gần 4 điểm, lên mức 1,684.32 điểm. 11/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng phân bổ vào một số mã nhất định trong từng ngành.

Ngành hàng cá nhân & gia dụng và hàng & dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà tăng. Khối ngoại bán ròng trên sàn HSX, thị trường UPCoM và mua ròng nhẹ trên sàn HNX.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/11: Ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ. Ảnh AI minh hoạ

Nhận định hôm nay, công ty Chứng khoán Asean đánh giá, trên khung đồ thị ngày, VN-Index hình thành nến đảo chiều giảm giá xuất hiện thân nhỏ, cho thấy áp lực của cung chốt lời quanh các ngưỡng kháng cự gần. Khối lượng giao dịch đạt hơn 598,4 triệu đơn vị, thu hẹp so với phiên trước và thấp hơn ngưỡng trung bình 20 phiên.

"Chúng tôi nhận định VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong quá trình kiểm định vùng kháng cự gần 1.690-1.700 điểm. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng với xu hướng Tăng ngắn hạn trên đồ thị", Chứng khoán Asean khuyến nghị.

"Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, tiêu dùng,…".

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) vẫn tiếp tục duy quan điểm nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó và mở vị thêm vị thế mua, tăng thêm tỷ trọng một cách từ tốn ở các mã đã có lợi nhuận trước đó. Điểm mua luôn ưu tiên chờ nhịp chỉnh của thị trường chung.

"Tỷ trọng nắm giữ ở thời điểm này theo quan điểm của chúng tôi vẫn ở mức cân bằng, cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản trước khi mạnh tay gia tăng thêm tỷ trọng", CSI nhìn nhận.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh vào đầu phiên và nhanh chóng quay trở lại đà tăng vào cuối phiên.

Đồng thời, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này, VN-Index có thể sớm kiểm định kháng cự 1.725 điểm trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư vẫn lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Theo góc nhìn của mình, YSVN đánh giá, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.

Chứng khoán ACB (ACBS) hay Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo, trong thời gian tới, VN-Index được kỳ vọng sẽ duy trì quán tính hồi phục và hướng đến vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm, mốc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh trước đó.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) tỏ ra thận trọng hơn khi nhận thấy thị trường đang xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn khi chỉ số tiến lên vùng kháng cự 1.690-1.700 điểm. Dòng tiền theo đó cũng thận trọng hơn với thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế đối với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng điểm hoặc đi ngang để củng cố vùng hỗ trợ, rà soát danh mục, cơ cấu những mã cổ phiếu yếu hơn thị trường và đưa tỷ trọng tài khoản về mức an toàn dưới 60% để phòng ngừa rủi ro rung lắc ngắn hạn", Chứng khoán Vietcombank nêu.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/11



VCI: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông CTCP Chứng khoán VietCap (VCI – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VCI từ ngày 02/12 đến 30/12 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chỉ nắm giữ 68.300 cổ phiếu VCI.



HTG: Ngày 18/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt năm 2025 của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 19/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/1/2026.



CHP: CTCP Thủy điện miền Trung (CHP – HOSE) thông báo phát hành hơn 10,74 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:7,3154. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 12/12/2025.



SFI: Ngày 08/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 của CTCP Đại lý vận tải SAFI (SFI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/12/2025.



DNP: Công ty TNHH Tasco Investment, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Ngô Đức Vũ – Phó chủ tịch HĐQT CTCP DNP Holding (DNP – HNX) đăng ký mua hơn 52,49 triệu cổ phiếu DNP, tỷ lệ 65% từ ngày 28/11 đến 26/12 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại DNP lên hơn 91,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 65%.



IDV: Ông Vũ Anh Tuấn, chồng bà Nguyễn Ngọc Lan – Tổng giám đốc CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu IDV từ ngày 28/11 đến 26/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn chỉ đang nắm giữ 9.000 cổ phiếu IDV.



NBW: Ngày 05/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 của CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 08/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,82149%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2025.



VGP: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Cảng Rau Quả (VGP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/12/2025.



IDC: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2025 của Tổng CTCP IDICO (IDC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/12/2025.

