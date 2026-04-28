Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/4: Dòng tiền chờ đợi, ưu tiên giải ngân thăm dò

Cuối tuần trước, VN-Index giằng co trong vùng 1.843 – 1.882 trước khi đóng cửa tại mốc 1.853,29 điểm, giảm hơn 17 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 188 mã giảm so với 135 mã tăng, cho thấy tâm lý tiêu cực bao trùm trên diện rộng. Áp lực bán gia tăng đáng kể khi nhóm cổ phiếu "vua" với các mã trụ cột như VCB, BID, CTG, VPB đồng loạt điều chỉnh, tạo hiệu ứng cộng hưởng kéo chỉ số lùi sâu.

Trong khi đó, dòng tiền đâu cơ tiếp tục giữ nhiệt đã giúp nhóm vốn hóa nhỏ tăng điểm trong phiên cuối tuần trong khi áp lực nhóm vốn hóa vừa cũng giảm nhẹ. TDH, C32 tăng trần trong khi DPG +5,11%, DQC +4,64%, HHS +3,61%…Về nhóm ngành, nhóm Hàng không, Đầu tư công, Xây dựng, Dầu khí có diễn biến tích cực hơn trong phiên cuối tuần khi đây là các ngành tăng điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trên cả ba sàn, đặc biệt trên HoSE. Các mã bị bán ròng đáng kể gồm FPT -416,5 tỷ đồng, ACB -278,5 tỷ đồng, VCB -240,2 tỷ đồng, VHM -132,3 tỷ đồng và MSN -104,4 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu như TCB +33,9 tỷ đồng), VPB +25,9 tỷ đồng, SSI +20 tỷ đồng và VJC +17 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/4: Hạn chế mua mới

Theo Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index đang biến động quanh MA5 phiên với thanh khoản sụt giảm cho thấy dòng tiền có sự lưỡng lự khi thị trường bước vào nghỉ nghỉ dài. Đồng thời, diễn biến gần đây của chỉ số vẫn phù hợp với quan điểm rằng chỉ số VN-Index đang tích lũy trong xu hướng tăng đang hình thành.

Ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật MA5 phiên vẫn đang phát huy vai trò hỗ trợ và chỉ báo tâm lý đã về vùng thấp hơn cho thấy khả năng thị trường khó có thể giảm sâu thêm nữa trong tuần tới. Đồng thời, giai đoạn tích lũy kết thúc, chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng 1900 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và mua thêm nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh, tập trung vào các nhóm đang dẫn dắt như Bán lẻ, Ngân hàng, Bất động sản, Đầu tư công… Đồng thời, hạn chế mua đuổi ở nhịp tăng mạnh.

Chiến lược trung hạn (từ 1-5 tháng), Yuanta cho rằng chỉ số khả năng sẽ tăng điểm trong tuần tới. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang áp sát vùng kháng cự kỹ thuật 1.900 điểm nên vẫn chưa phù hợp để mua mới cho các vị thế trung hạn. Do đó, nhà đầu tư trung hạn chưa mua mới.

Cùng bàn luận, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index đi lùi với sự thiếu vắng của dòng tiền trong bối cảnh chỉ số đang kiểm định vùng kháng cự 1.900 – 1.920 điểm. Đáng chú ý, đồ thị VN-Index hình thành mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) – đây thường là tín hiệu cho thấy khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều giảm trong các phiên giao dịch kế tiếp.

Trong bối cảnh chỉ số tăng cao trong thời gian qua do sự tác động của nhóm vốn hóa lớn cùng với sự thiếu vắng của dòng tiền, một nhịp điều chỉnh là cần thiết để thiết lập vùng cân bằng mới cho chỉ số. Trong kịch bản điều chỉnh, chỉ số được dự báo có thể lùi về vùng 1.687 – 1.706 điểm.

Theo đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong các quyết định mua mới, đồng thời giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức trung bình – cao để đảm bảo tính linh hoạt cho danh mục và đón đầu các cơ hội mới trong nhịp điều chỉnh.

Về mặt kĩ thuật, theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần giảm mạnh, cho thấy phe bán dần chiếm ưu thế trên thị trường cùng với sự thiếu hụt của lực cầu. Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đỉnh và đảo chiều hướng xuống, thể hiện sự suy yếu của lực cầu.

Đồng thời, chỉ báo CMF đảo chiều hướng xuống cho thấy dòng tiền mua chủ động đã dần thu hẹp sau những nhịp tăng điểm trước đó của thị trường. Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.830 - 1.840 với vùng kháng cự ngắn hạn quanh vùng đỉnh cũ tương đương mốc 1.890 - 1.910.

Trên khung đồ thị giờ chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại.

Mặc dù vậy, dải Bollinger đang thu hẹp dần nên diễn biến rung lắc của VN-Index nhìn chung vẫn chưa phá vỡ xu hướng vận động tích lũy ở vùng cao để hấp thụ lực cung ngắn hạn, với hỗ trợ là vùng 1.820 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu khi VN-Index tiệm cận vùng 1.880 điểm. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng, áp lực bán gia tăng khiến khả năng thị trường bước vào nhịp tích lũy trở nên rõ ràng hơn, dù mức giảm nếu xảy ra được dự báo không quá mạnh.

Trên cơ sở đó, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng tiền mặt ở mức hợp lý trước kỳ nghỉ dài, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng.

Việc giải ngân có thể được thực hiện thăm dò khi thị trường điều chỉnh, ưu tiên các nhóm ngành có nền tích lũy tốt hoặc triển vọng kết quả kinh doanh tích cực như bất động sản, xây dựng và ngân hàng.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên chuẩn bị sẵn nguồn lực để tận dụng cơ hội trong trường hợp thị trường xuất hiện nhịp giảm sâu do các yếu tố bất ngờ.