Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/5: Chuyên gia hé lộ hai kịch bản suy yếu cho VN-Index

Hôm qua, thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch khá giằng co và có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành. Áp lực bán tiếp tục dồn dập đổ dồn vào nhóm cổ phiếu "họ Vingroup", có lúc đã kéo chỉ số VN-Index lùi sâu về sát mốc 1.860 điểm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa với mức giảm 0,52%.

Trái ngược với sự ảm đạm của sàn HOSE, chỉ số HNX-Index lại có một phiên bứt phá mạnh mẽ khi tăng 1,47%, trong khi UPCoM-Index cũng giữ được sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,04%. Về mặt dòng tiền, thanh khoản trên sàn HoSE có sự cải thiện khi tăng nhẹ 23% so với phiên liền trước.

Trong bối cảnh thị trường chịu nhiều áp lực, nhóm Ngân hàng đã đóng vai trò là "bệ đỡ" vững chắc nhất cho chỉ số khi đóng góp tới hơn 3,00 điểm vào đà tăng của VN-Index. Theo sau đó là nhóm ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt (đóng góp 0,47 điểm) và nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (đóng góp 0,19 điểm). Những cổ phiếu có công lớn nhất trong việc nâng đỡ thị trường bao gồm TCB (+2,28%), VPB (+1,63%), ACB (+1,61%), OCB (+5,73%), VIB (+2,77%), cùng với GEE (+3,9%) và MWG (tăng 1,91%). Ở chiều ngược lại, đà giảm điểm bị nới rộng bởi sự suy yếu của nhóm Vingroup, trong đó các mã VHM -4,16%, VIC -1,03%, VPL -4,16% và VRE -4,43% chính là những tác nhân lớn nhất kéo lùi chỉ số.



Về giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng với quy mô hơn 791 tỷ đồng tính riêng trên sàn HoSE. Áp lực xả hàng của dòng vốn ngoại tập trung chủ yếu tại các mã lớn như VHM -220,1 tỷ đồng, HPG -140,7 tỷ đồng và VIC -101,8 tỷ đồng. Trái lại, họ vẫn chủ động giải ngân và mua ròng ở một số cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, nổi bật là MSB +104,0 tỷ đồng), MWG +56,8 tỷ đồng và ACB +56,7 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/5: Khuyến nghị chưa vội mua mới

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index có phiên suy yếu bên dưới MA20, tín hiệu có phần tiêu cực khi khối lượng tăng nhẹ. Nhưng phần lớn điểm số giảm hôm nay đến từ nhóm Vingroup, trong khi nhóm chỉ số tài chính (VNFinLead) và VNDiamond lại tăng điểm.

Hơn nữa, chỉ báo tâm lý đang có sự cải thiện rõ nét trong phiên hôm nay. Chỉ số vẫn còn khả năng tiến lên vùng 1.920 điểm.

Mặc dù kịch bản hồi phục vẫn đang được giữ nguyên nhưng chỉ số đang có tín hiệu suy yếu, tín hiệu này cần theo dõi thêm trong phiên tới. Do đó, nhà đầu tư có thể ngừng mua để quan sát thêm diễn biến thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư cân nhắc cơ cấu danh mục ở các phiên tăng điểm của thị trường.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index vận động cân bằng trong vùng hỗ trợ. Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên, phản ánh trạng thái thận trọng của cả bên mua và bên bán.

Xét về cấu trúc vận động, xu hướng tăng chủ đạo của chỉ số vẫn được bảo toàn với các mức hỗ trợ đã được thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, vùng kháng cự 1.925 điểm, tương ứng với mức đỉnh cũ, vẫn đang là rào cản tâm lý quan trọng; việc chinh phục thành công mốc điểm này sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, trong khi diễn biến đi ngang kéo dài dưới ngưỡng cản này có thể làm suy yếu động lực tăng giá của thị trường.

Trước mắt, đây được kỳ vọng là nhịp điều chỉnh và tích lũy lành mạnh trong xu hướng tăng hiện hữu. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ và quản trị rủi ro chủ động; việc mua mới chỉ nên tiến hành sau khi có sự chọn lọc kỹ lưỡng. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để tăng tính linh hoạt khi chỉ số có sự xác nhận rõ nét về xu hướng.

Còn Chứng khoán ACBS cho rằng, VN-Index giảm hơn 9 điểm, qua đó một lần nữa đánh mất mốc hỗ trợ 1.880 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên trước, phản ánh lực cung chưa có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Đáng chú ý, áp lực bán tiếp tục tập trung mạnh tại nhóm cổ phiếu Vingroup, khiến riêng nhóm này đã lấy đi hơn 9 điểm của chỉ số chung.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt trước rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, đặc biệt khi lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung đang trên đà gia tăng.

Trong thời gian tới, nếu trạng thái suy yếu tiếp tục kéo dài, VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần quanh 1.850 điểm. Xa hơn, vùng 1.780 – 1.800 điểm sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh hơn cho xu hướng trung hạn nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Đối với Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), nhóm chuyên gia này cho rằng, VN-Index đang phát đi tín hiệu thận trọng khi đóng cửa tại 1.874 điểm, nằm dưới các đường MA10 và MA20 cùng áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch, cho thấy lực cầu hiện tại chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều xu hướng. Với chỉ báo RSI ở mức trung tính 52 và MFI suy yếu về 40, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 28/5 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

“Trong bối cảnh xu hướng giảm chưa hoàn toàn xác nhận và vẫn còn yếu tố nâng đỡ từ động lượng, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.870–1.880 cùng kháng cự 1.890–1.900, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.