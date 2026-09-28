Chứng khoán hôm nay mới nhất (28/9): VN-Index cần vượt vùng 1.800 điểm, loạt cổ phiếu đang lưu tâm

Nhận định chứng khoán hôm nay (28/9): VN-Index cần vượt vùng 1.800 điểm để củng cố đà hồi phục

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.785 điểm, tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, theo CTCK ACB (ACBS), diễn biến ngắn hạn mới chỉ cho thấy trạng thái đi ngang khi chỉ số trở lại mốc 1.780 điểm.

ACBS cho rằng, nhịp hồi cần tiếp tục được duy trì, trong đó sự vận động của các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng và Vingroup sẽ có vai trò đáng chú ý đối với chỉ số. Dòng tiền cần có sự lan tỏa trong các phiên tăng điểm để củng cố xu hướng.

Trong khi đó, CTCK Asean đánh giá, VN-Index đang ở trạng thái trung tính. Chỉ số vẫn nằm dưới MA10 và MA20, trong khi RSI ở mức 46 và MFI giảm về 40, cho thấy động lượng hồi phục và dòng tiền chưa có sự đồng thuận.

Theo Asean, VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong đầu phiên 28/9 trước khi xu hướng rõ ràng hơn. Vùng 1.780-1.790 điểm được xem là hỗ trợ gần, trong khi 1.800-1.810 điểm là vùng kháng cự cần vượt qua để củng cố đà hồi phục.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, CTCK Kirin (CSI) cho biết, VN-Index đã giảm 1,68% trong tuần qua, trong khi khối lượng khớp lệnh giảm 20% so với tuần trước và thấp hơn gần 14% so với mức bình quân 20 tuần.

CSI cho rằng, thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Công ty chứng khoán này kỳ vọng, VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm trong tuần này và khuyến nghị nhà đầu tư chưa mở thêm vị thế mua mới.

CTCK AIS cũng lưu ý, VN-Index vẫn đang đứng trên MA50 tuần, tương ứng khoảng 1.775 điểm. Đây được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Nếu đánh mất vùng này, rủi ro điều chỉnh về vùng 1.700 điểm sẽ gia tăng.

Trong khi đó, CTCK Tiên Phong (TPBS) tiếp tục đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index nghiêng về điều chỉnh sau khi chỉ số xuyên thủng kênh giá tăng trước đó.

Theo TPBS, vùng 1.760 điểm, tương ứng EMA200 ngày, có thể tạo ra các nhịp hồi kỹ thuật, khiến quá trình điều chỉnh diễn ra chậm hơn. Xa hơn, vùng 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026, là vùng hỗ trợ đáng chú ý.

Do đó, các nhịp hồi khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự vẫn được nhìn nhận chủ yếu là cơ hội tái cơ cấu danh mục và kiểm soát tỷ trọng, thay vì tín hiệu xác nhận đảo chiều.

Điểm chung trong các đánh giá là nhịp hồi của VN-Index hiện chưa đi kèm sự cải thiện đủ rõ về thanh khoản và độ rộng thị trường.

Nhóm ngân hàng đang đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, trong khi bất động sản và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh. Sự phân hóa này khiến mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của toàn thị trường.

Trong bối cảnh đó, Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung quan sát phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ, kháng cự.

TPBS cũng cho rằng nhà đầu tư cần tiếp tục kiểm soát tỷ trọng trong các nhịp hồi. AIS nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản trị rủi ro đối với những nhóm cổ phiếu đang chịu áp lực bán.

Một số cổ phiếu được khuyến nghị theo dõi

Bên cạnh nhận định thận trọng với chỉ số, một số công ty chứng khoán vẫn đưa ra khuyến nghị tích cực đối với từng cổ phiếu dựa trên triển vọng kinh doanh riêng.

CTCK BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua mạnh đối với MWG, với giá mục tiêu 102.500 đồng/cổ phiếu. BSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2026 và 2027 của MWG tăng lần lượt 76% và 18%, trong đó Điện Máy Xanh tiếp tục là trụ cột lợi nhuận, còn Bách Hóa Xanh được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

BSC cũng khuyến nghị mua đối với VHC, với giá mục tiêu 58.100 đồng/cổ phiếu. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 6 tháng đầu năm 2026 của Vĩnh Hoàn đạt lần lượt 6.349 tỷ đồng và 741 tỷ đồng, tăng 9% và 5% so với cùng kỳ. Theo BSC, giá bán bình quân tăng đang bù đắp phần suy giảm về sản lượng xuất khẩu.

CTCK Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với PHP với giá mục tiêu 49.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm tăng khoảng 70-80% so với cùng kỳ nhờ xu hướng dịch chuyển hàng hóa về cảng nước sâu và tăng trưởng sản lượng tại Lạch Huyện 3&4.

Agriseco đồng thời khuyến nghị tăng tỷ trọng DCM với giá mục tiêu 40.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đang giao dịch ở mức P/E 6,9 lần và P/B khoảng 1,5 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm theo đánh giá của công ty chứng khoán.

Ở chiều thận trọng hơn, SSI hạ khuyến nghị đối với GMD xuống trung lập và giảm giá mục tiêu 1 năm từ 95.000 đồng xuống 88.000 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do điều chỉnh giả định tỷ lệ chiết khấu trong bối cảnh lãi suất cao hơn. SSI vẫn đánh giá dư địa tăng trưởng dài hạn của GMD đến từ việc mở rộng công suất Gemalink và các khoản đầu tư ở mảng vận tải.

Nhìn chung, trong phiên giao dịch ngày 28/9, vùng 1.775-1.780 điểm sẽ là khu vực cần theo dõi đối với diễn biến VN-Index. Khả năng giữ được vùng hỗ trợ này có thể tạo điều kiện cho các nhịp hồi kỹ thuật, nhưng để củng cố tín hiệu tích cực, chỉ số cần cải thiện thanh khoản và vượt các vùng kháng cự gần. Ngược lại, nếu đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh về 1.740 điểm và xa hơn là 1.715-1.700 điểm sẽ được các công ty chứng khoán lưu ý.