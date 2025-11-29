Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/11, VN-Index tăng 6,67 điểm, tương đương 0,4%, lên xấp xỉ 1.691 điểm. Dù tăng điểm nhưng bảng điện HoSE lại nhuộm trong sắc đỏ với 185 mã giảm so với 106 mã tăng.

Đơn cử, nhóm VIC, VPL hôm qua đẩy VN-Index lên gần mốc 1700 điểm nhưng cổ phiếu yếu hơn đáng kể. Mức giảm giá cũng không quá lớn, thanh khoản nhỏ cũng không cho thấy có sức ép đột biến. Chỉ là trong bối cảnh tâm lý đang chán nản vì hiện tượng kéo trụ thì cảm giác sẽ nặng nề hơn.

Lũy kế trong tuần, khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt trung bình 746 triệu cổ phiếu/phiên, giảm nhẹ so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 22.882 tỷ đồng, giảm hơn 5%.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 29/11: Cổ phiếu nào tăng/giảm mạnh nhất tuần?

Kết thúc tháng 11/2025, chỉ số VN-Index tăng hơn 51 điểm, tương đương +3,11%. Thanh khoản trong tháng 11 này cũng giảm mạnh khi chỉ đạt trung bình khoảng 700 triệu cổ phiếu/phiên so với trung bình 1 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 10.

Trên sàn HOSE, trong tuần, cổ phiếu VIC vẫn góp mặt trong số những cổ phiếu tăng cao nhất sàn và biên độ tăng cao hơn khi tuần trước chỉ nhích gần 9%.

Một cổ phiếu liên quan khác là VPL của CTCP Vinpear, thậm chí mã này còn dẫn đầu mức tăng trên sàn. Thông tin hỗ trợ đến từ việc cổ phiếu VPL được cấp margin sau khi đủ thời gian niêm yết trên 6 tháng.

Các cổ phiếu tăng đáng chú ý khác là đà hồi phục của cổ phiếu GEE với ba phiên giữa tuần đều tăng kịch trần. Còn lại đều là các cổ phiếu nhỏ, có tính đầu cơ cao, với sự góp mặt của PLP, HAS, ABS, LGL và HID khi cổ phiếu này tiếp tục chuỗi tăng điểm, dù không còn tăng kịch trần như những phiên từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11.

Ở chiều ngược lại, lực cung giá thấp tiếp tục được tiết giảm, nên đa số những mã giảm mạnh nhất không mất điểm quá sâu.

Trên sàn HNX, cổ phiếu VTC có tuần thứ hai liên tiếp là mã tăng mạnh nhất, dù thanh khoản vẫn chỉ ở mức thấp. Động lực tăng đến từ việc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) muốn đấu giá cả lô hơn 2,11 triệu cổ phiếu VTC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 46,73%. Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu khác với MST, C69 là đáng kể khi có thanh khoản khớp lệnh tương đối cao trong các phiên.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 28/11: Ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ

Trên UpCoM, cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình dẫn đầu đà đi lên và bỏ xa phần còn lại khi tăng tới gần 100%. Tổng cộng, cổ phiếu GTD đã có tám phiên liên tiếp tăng kịch trần. Tuy nhiên, thanh khoản lại mỏng khi chỉ khớp lệnh phần lớn 100, 200 đơn vị/phiên.

Trái lại, nhóm cổ phiếu giảm phần lớn thanh khoản thấp, ít đáng chú ý, ngoại trừ MZG, khi có phiên khớp gần 5 triệu đơn vị, dù cũng rất trồi sụt trong các phiên còn lại.

Ông Trần Hiền Phương, Giám đốc Cấp cao, Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam nhận định, đầu tư công là nhóm có triển vọng tăng trưởng sáng nhờ áp lực giải ngân vốn đầu tư công lớn trong hai tháng cuối năm. Cụ thể, cổ phiếu nhóm nhà thầu xây dựng, nhóm ngành vật liệu xây dựng có khả năng sẽ được hưởng lợi.

Theo SSI Research, đẩy mạnh đầu tư công và bất động sản thúc đẩy backlog tăng trở lại giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026.

SSI Research kỳ vọng đà giải ngân đầu tư công, đặc biệt là ở các dự án hạ tầng quy mô lớn, sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nhóm nhà thầu xây dựng dân dụng niêm yết. Các doanh nghiệp như VCG, LCG, HHV và C4G được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Ông Bùi Lê Văn, Giám đốc Khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán DNSE nhận định, đầu tư công và vật liệu xây dựng là nhóm ngành hưởng lợi tích cực, nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu của doanh nghiệp có nền kinh doanh tốt, triển vọng sáng để tích lũy.