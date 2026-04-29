Chứng khoán hôm nay mới nhất 29/4: Lộ diện kịch bản VN-Index chinh phục mốc 1.900 điểm

Phiên vừa qua, các chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến trái chiều. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.875,84 điểm, tăng 1,22%, trong khi HNX-Index giảm 1% và UPCoM-Index gần như đi ngang +0,11%. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 19,4 nghìn tỷ đồng, không biến động nhiều so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn ở mức trung bình và chưa có sự bùng nổ rõ rệt.

Động lực tăng của thị trường tập trung gần như hoàn toàn ở nhóm bất động sản, cụ thể là nhóm cổ phiếu họ Vingroup với mức đóng góp khoảng +30,6 điểm vào VN-Index. VIC +6,32%, VHM +6,94%, VRE +6,94% và NVL +5,40%, trở thành lực kéo chính giúp chỉ số bật tăng mạnh.

Ngoài ra, STB +4,93%, MWG +2,51% và TCB +1,02% cũng đóng góp tích cực nhưng mức ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, nhóm Dầu khí, Ngân hàng, Vật liệu Xây dựng có hiệu suất kém nhất với một số mã như GAS -6,13%, BSR -6,40%, VCB -1,32%, BID -1,47%, PLX -6,93% kìm hãm đà tăng của thị trường.

Tâm lý thận trọng khiến áp lực chốt chốt lời gia tăng ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ với mức giảm lần lượt 1,1% và 0,46%..

Giao dịch khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 533 tỷ đồng trên HoSE. Lực bán tập trung vào các cổ phiếu lớn như FPT, VHM, SHB, VPB và ACB, trong khi ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại quay lại gom mạnh nhóm bất động sản như VRE, NVL, VIC, STB và SSI.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 29/4: Thử thách vùng kháng cự 1.900 điểm

Theo Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm với thanh khoản ở mức thấp. Đồng thời chỉ số vẫn giữ trên ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật MA5 phiên và khối lượng ở mức thấp cho thấy khả năng chỉ số đang trong nhịp tích lũy sau nhịp tăng trước đó. Quan sát diễn biến nhóm ngành, nhóm phân tích nhận thấy áp lực nhóm Dầu khí đang mạnh nhưng nhiều cổ phiếu đã đi qua giai đoạn bán cao trào (SC) và đang ở nhịp giảm thứ cấp (Secondary test) trong khi nhóm công nghệ như FPT đang có diễn biến tích lũy và giữ trên mức đáy 52 tuần. Chỉ báo tâm lý đã về vùng thấp và gần ngưỡng sợ hãi (dưới 40). Do đó, các chuyên gia đánh giá cao kịch bản chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng tăng lên 1.900 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị hà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và có thể mua thêm ở nhịp điều chỉnh của thị trường tập trung vào các nhóm ngành như Bán lẻ, Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Đầu tư công… Đồng thời, hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, VN-Index đã có bước tiến đáng ghi nhận khi chính thức đóng cửa vượt lên trên vùng kháng cự 1.865 điểm. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng động lực tăng điểm hiện tại vẫn mang tính cục bộ, chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong khi phần lớn các mã còn lại chưa thực sự đồng thuận.

Điều này thể hiện rõ qua độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, cùng với thanh khoản gần như không cải thiện so với các phiên trước. Vì vậy, dù tín hiệu vượt kháng cự đã xuất hiện, nhưng để được xem là một nhịp “breakout” có độ tin cậy cao, thị trường vẫn cần thêm sự xác nhận từ yếu tố dòng tiền.

Chiến lược phù hợp lúc này là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên nắm giữ các vị thế đang có lợi nhuận, đồng thời hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh do tín hiệu dòng tiền chưa được xác nhận rõ ràng.

Đồng thời, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chặt chẽ, sẵn sàng hạ tỷ trọng nếu thị trường xuất hiện lực bán mạnh khiến nỗ lực vượt kháng cự hiện tại trở thành bẫy tăng giá.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, VN-Index đảo chiều tăng mạnh hơn 22 điểm, qua đó phủ nhận hoàn toàn nhịp điều chỉnh của phiên trước. Thanh khoản duy trì tương đương phiên liền kề, cho thấy dòng tiền mua không suy yếu, đóng vai trò nâng đỡ đà tăng của thị trường.

Đáng chú ý, lực cầu tập trung rõ nét tại nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã ngân hàng, trong đó STB nổi bật với mức tăng vượt trội, phản ánh sự chủ động của dòng tiền. Ngược lại, áp lực bán có dấu hiệu gia tăng tại nhóm dầu khí.

Trong bối cảnh đó, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, mở ra kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên kiểm định vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.900 điểm. Tuy nhiên, đây là ngưỡng cản mạnh về cả tâm lý lẫn kỹ thuật, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng đáng kể, khiến chỉ số đối mặt với rủi ro rung lắc hoặc điều chỉnh trong các phiên tới.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn tích cực khi hồi phục mạnh và đóng cửa tại 1.875,84 điểm, với cây nến cho thấy lực cầu chiếm ưu thế gần như xuyên suốt và chỉ số tiếp tục bám sát vùng cản 1.880–1.890 điểm. Điểm tích cực là VN-Index tiếp tục đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA250, qua đó củng cố xu hướng ngắn hạn lẫn trung hạn; tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, vùng giá hiện tại không còn là điểm mua mới có edge cao do chỉ số đã ở rất gần vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi thanh khoản vẫn thấp hơn mức tham chiếu và thị trường nhiều khả năng còn phân hóa, với đà tăng tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 29/4 là VN-Index rung lắc quanh 1.880–1.890 điểm hoặc retest lại vùng 1.850–1.860 điểm; nếu giữ được nền trên vùng này, chỉ số còn cơ hội hướng lên 1.900–1.920 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 65–80%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, hạn chế mua đuổi và chỉ gia tăng ở nhịp pullback đẹp hoặc breakout có xác nhận. Nnhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi, giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc nhưng tránh nâng tỷ trọng quá mạnh khi chỉ số đang sát cản và độ lan tỏa chưa thực sự đồng đều”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.