Chứng khoán hôm nay mới nhất 29/5: Giữ vững xu hướng tăng

Ngày 28/5, sắc đỏ bao phủ trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch khá tiêu cực, dù đà giảm phần nào được kìm hãm nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Sự phân hóa sâu sắc giữa các dòng cổ phiếu đã đẩy chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,57%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số HNX-Index lội ngược dòng thành công để chốt phiên tăng 1,18% bất chấp những rung lắc mạnh, trong khi UPCoM-Index lại có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, dòng tiền vào sàn HoSE có dấu hiệu hụt hơi khi thanh khoản sụt giảm 19% so với phiên trước đó.

Áp lực bán tháo đè nặng lên nhóm Ngân hàng khi ngành này lấy đi của chỉ số chung hơn 11 điểm, cộng hưởng cùng đà giảm của nhóm Chứng khoán và Thực phẩm - Đồ uống khiến thị trường càng thêm ảm đạm. Việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống duy trì mặt bằng lãi suất thấp được xem là nguyên nhân chính khiến nhóm cổ phiếu vua gặp áp lực lớn. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng nâng đỡ tâm lý, điển hình là VHM tăng kịch trần, theo sau là VRE +3,2%, KDC +4,35%, BSR +0,88%, cùng với GAS và VNM tăng nhẹ lần lượt ở mức 0,25% và 0,34%.

Đối với nhóm Chứng khoán, sự phân hóa vẫn diễn ra nhưng sắc xanh vẫn ghi nhận tại một số mã như VDS tăng 3,32%, VND +0,28% và HCM +0,18%. Ngoài ra, cổ phiếu VNE cũng có chuỗi tăng điểm ấn tượng 4 phiên liên tiếp nhờ dòng tiền đầu cơ đổ vào, kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ phục hồi trước thời điểm bị hủy niêm yết vào cuối tháng 06/2026.

Về phía dòng vốn quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 593 tỷ đồng tính trên cả ba sàn. Tâm điểm rút vốn ghi nhận rõ nhất tại HDB với 119 tỷ đồng, FPT với 72 tỷ đồng và SHB với 67 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại vẫn mạnh tay gom dòng các mã ACB với 109 tỷ đồng, VNM với 68 tỷ đồng và MWG với 51 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 29/5: Hạn chế mua mới

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho biết, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục suy yếu từ MA20 với khối lượng sụt giảm nhẹ và tiếp tục ở dưới trung bình 20 phiên. Đồ thị giá vẫn giữ trên khu vực hỗ trợ 1.852 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ từ đầu tháng 5/2026.

Do đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại trong phiên hôm nay. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì mức tăng. VN-Index phát đi tín hiệu suy yếu ngắn hạn nhưng cần chờ tín hiệu xác nhận. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua mới để quan sát thêm diễn biến thị trường trong các phiên tới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nêu, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ. Thanh khoản giảm so với phiên trước và thấp hơn trung bình 20 phiên, phản ánh trạng thái thận trọng của cả bên mua và bên bán.

Xét về cấu trúc vận động, xu hướng tăng chủ đạo của chỉ số vẫn được bảo toàn với các mức hỗ trợ đã được thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, vùng kháng cự 1.925 điểm, tương ứng với mức đỉnh cũ, vẫn đang là rào cản tâm lý quan trọng; việc chinh phục thành công mốc điểm này sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, trong khi diễn biến đi ngang kéo dài dưới ngưỡng cản này có thể làm suy yếu động lực tăng giá của thị trường.

Trước mắt, đây được kỳ vọng là nhịp điều chỉnh và tích lũy lành mạnh trong xu hướng tăng hiện hữu. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ và quản trị rủi ro chủ động.

Việc mua mới chỉ nên tiến hành sau khi có sự chọn lọc kỹ lưỡng. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để tăng tính linh hoạt khi chỉ số có sự xác nhận rõ nét về xu hướng.

Chứng khoán ACB (ACBS) cũng nhận định, trong ngày 28/5, VN-Index tiếp tục nhịp điều chỉnh với mức giảm tương đương phiên trước. Dù lực cầu đã có dấu hiệu quay trở lại trong phiên chiều, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tạo thế cân bằng trước áp lực cung duy trì ở mức cao.

Điểm tích cực là thanh khoản thị trường đang có xu hướng suy giảm dần, phản ánh tâm lý bán tháo đã phần nào hạ nhiệt sau các phiên giảm liên tiếp. Áp lực bán trong phiên cũng có sự dịch chuyển đáng chú ý sang nhóm ngân hàng – nhóm cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng tương đối tốt trong ngắn hạn trước đó.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên hoạt động chốt lời ngắn hạn nhằm bảo toàn thành quả trong bối cảnh xu hướng thị trường chưa thực sự ổn định. Trong ngắn hạn tới, nhịp điều chỉnh của VN-Index kỳ vọng sẽ chậm lại và giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.850 điểm trước khi hình thành tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

Còn Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu khi đóng cửa tại 1.864 điểm dưới các đường MA10 và MA20, cùng trạng thái nến Spinning Top phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế và dòng tiền suy giảm qua chỉ báo MFI ở mức 32. Với RSI trung tính tại 49, thị trường hiện rơi vào trạng thái giằng co thiếu xu hướng, đòi hỏi sự xác nhận bứt phá khỏi vùng cản 1.880–1.890 hoặc giữ vững hỗ trợ 1.860–1.870 để định hình xu thế tiếp theo. Trong kịch bản trung lập, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động hẹp đầu phiên trước khi phân hóa rõ nét hơn về cuối ngày.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ, đồng thời bám sát các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ dầu khí offshore.

Đối với chiến lược trung và dài hạn, đây là cơ hội để giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.